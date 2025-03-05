https://crimea.ria.ru/20250305/kak-v-krymu-shokolad-so-spirulinoy-podruzhili-1144683138.html

Как в Крыму шоколад со спирулиной "подружили"

Как в Крыму шоколад со спирулиной "подружили" - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Как в Крыму шоколад со спирулиной "подружили"

Кто-то чувствует во вкусе кальмар, кто-то сухофрукты или черный хлеб, кому-то пахнет травяным чаем, а кому-то послевкусие раскрывается ванильным пломбиром. У... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T17:59

2025-03-05T17:59

2025-03-05T18:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости, Ирина Мезенцева. Кто-то чувствует во вкусе кальмар, кто-то сухофрукты или черный хлеб, кому-то пахнет травяным чаем, а кому-то послевкусие раскрывается ванильным пломбиром. У всех, кто пробует этот шоколад, возникают абсолютно разные, иногда очень неожиданные ассоциации, рассказывает директор одной из мастерских шоколада в Симферополе Ольга Рауцепп, где презентовали шоколад со спирулиной, технологию которого разработали совместно с сотрудниками Института биологии южных морей.Идея делать необычный и полезный шоколад с микроводорослью, который ученые называют "функциональным пищевым продуктом" возникала в голове хозяйки шоколадной фабрики чуть больше года назад.Все исследования проводили сотрудники ИнБЮМ, а уже до нужного вкуса и цвета доводили на производстве."Первый образец получился не таким, как ожидалось. Нам хотелось сделать не просто полезное лакомство, но, чтобы оно также было симпатичным, презентабельным. Хотелось, чтобы спирулина окрасила шоколад, передала ему цвет моря", - продолжает собеседница. И добавляет: "в нашем шоколаде нет никаких красителей и ароматизаторов".Нужного цвета при оптимальной концентрации микроводоросли удалось добиться спустя четыре месяца, когда наконец-то "шоколад и со спирулиной сдружились". На усмотрение заказчика "зеленый шоколад" могут сделать даже без сахара, с добавлением стевии, например.Двадцатиграммовая плиточка шоколада цвета морской волны обойдется в 350 рублей. Но директор фабрики уверяет, что благодаря спирулине, которая содержит до 70 процентов белка в своем составе, насыщение происходит очень быстро: "Съедите маленький кусочек и будете сытыми, спирулина быстро насыщает".Аналоги шоколада со спирулиной, который впервые появился в Крыму, в мире уже есть. Но только крымская версия – более насыщенная и концентрированная, говорят его создатели."Наш институт занимается как фундаментальной деятельностью, так и прикладной наукой. Ученые отдела биотехнологий и фиторесурсов, изучая спирулину, ее свойства, стали делать и функциональные продукты. В числе наших разработок таже сыр со спирулиной, мармелад и мороженое со спирулиной", - рассказывает РИА Новости Крым заместитель директора по инновационной деятельности Иинститута биологии южных морей Алена Рещикова.В год ИнБЮМ производит до 700 килограммов спирулины. Также выращивают здесь и другие полезные микроводоросли – как в лабораторных условиях, так и в промышленных.Спирулину также используют в качестве диетической добавки, поскольку она способна быстро насытить организм. Кроме этого, она способна регулировать работу эндокринной системы, щитовидной железы, ускоряет метаболизм. Помогает спирулина при умственной и физической активности, добавляет она.Как рассказывают ученые, чтобы восполнить баланс по всем микроэлементам, витаминам, в день достаточно съедать 5-10 граммов сухой биомассы спирулины. Это если употреблять ее в виде таблеток или порошков. Ну а если хочется при этом еще и полакомиться, лучше съесть 50 граммов "зеленого шоколада".Ранее руководитель отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ, кандидат биологических наук Андрей Боровков рассказал, что в институте разработали технологию производства продуктов питания с добавлением микроводорослей: с ними пекут хлеб, готовят сыры, кефир, айран, лимонад, мороженое, мармелад и прочее. В процессе используют уникальную установку, которая позволяет выделять полезные вещества из микроводорослей, моллюсков и рыб без вредных химических реагентов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Можно на хлеб вместо икры": как в Крыму выращивают полезную спирулинуКак контролировать аппетит при помощи полезных перекусовС геном из морских водорослей: в Крыму вырастили уникальный в РФ виноград

https://crimea.ria.ru/20240917/syr-s-frantsuzskoy-zoloy-v-krymu-suprugi-sozdali-chudnuyu-syrovarnyu-1140419794.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, инбюм, спирулина, питание, новости крыма