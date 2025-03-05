Как в Крыму шоколад со спирулиной "подружили"
В Крыму презентовали шоколад с микроводорослью спирулиной
17:59 05.03.2025 (обновлено: 18:08 05.03.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСлева направо: замдиректора по инновационной деятельности ИнБЮМ Алена Рещикова, директор шоколадной фабрики Ольга Рауцепп, старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ Светлана Горбунова
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости, Ирина Мезенцева. Кто-то чувствует во вкусе кальмар, кто-то сухофрукты или черный хлеб, кому-то пахнет травяным чаем, а кому-то послевкусие раскрывается ванильным пломбиром. У всех, кто пробует этот шоколад, возникают абсолютно разные, иногда очень неожиданные ассоциации, рассказывает директор одной из мастерских шоколада в Симферополе Ольга Рауцепп, где презентовали шоколад со спирулиной, технологию которого разработали совместно с сотрудниками Института биологии южных морей.
Идея делать необычный и полезный шоколад с микроводорослью, который ученые называют "функциональным пищевым продуктом" возникала в голове хозяйки шоколадной фабрики чуть больше года назад.
"Я жуткая сладкоежка. И мне было интересно создать не просто вкусный, но и полезный шоколад. С этой идеей отправилась к ученым Института биологии южных морей, пристала к ним: "давайте подружим спирулину и шоколад". И они меня поддержали. Хотя изначально мало кто верил в успех", - рассказывает Рауцепп.
Все исследования проводили сотрудники ИнБЮМ, а уже до нужного вкуса и цвета доводили на производстве.
"Первый образец получился не таким, как ожидалось. Нам хотелось сделать не просто полезное лакомство, но, чтобы оно также было симпатичным, презентабельным. Хотелось, чтобы спирулина окрасила шоколад, передала ему цвет моря", - продолжает собеседница. И добавляет: "в нашем шоколаде нет никаких красителей и ароматизаторов".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпирулина
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Спирулина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШоколад со спирулиной
2 из 5
Шоколад со спирулиной
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШоколад со спирулиной
3 из 5
Шоколад со спирулиной
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШоколад с лавандой
4 из 5
Шоколад с лавандой
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ рассказывает о производстве
5 из 5
Старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ рассказывает о производстве
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Спирулина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
Шоколад со спирулиной
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
Шоколад со спирулиной
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
Шоколад с лавандой
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
Старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ рассказывает о производстве
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Нужного цвета при оптимальной концентрации микроводоросли удалось добиться спустя четыре месяца, когда наконец-то "шоколад и со спирулиной сдружились". На усмотрение заказчика "зеленый шоколад" могут сделать даже без сахара, с добавлением стевии, например.
"Мы уже разработали стратегию выхода на рынок. Ведем переговоры с крупными сетями, чтобы наш шоколад можно было купить не только на фабрике, но и в магазинах региона, на автозаправках", - говорит шоколатье.
Двадцатиграммовая плиточка шоколада цвета морской волны обойдется в 350 рублей. Но директор фабрики уверяет, что благодаря спирулине, которая содержит до 70 процентов белка в своем составе, насыщение происходит очень быстро: "Съедите маленький кусочек и будете сытыми, спирулина быстро насыщает".
Аналоги шоколада со спирулиной, который впервые появился в Крыму, в мире уже есть. Но только крымская версия – более насыщенная и концентрированная, говорят его создатели.
"Наш институт занимается как фундаментальной деятельностью, так и прикладной наукой. Ученые отдела биотехнологий и фиторесурсов, изучая спирулину, ее свойства, стали делать и функциональные продукты. В числе наших разработок таже сыр со спирулиной, мармелад и мороженое со спирулиной", - рассказывает РИА Новости Крым заместитель директора по инновационной деятельности Иинститута биологии южных морей Алена Рещикова.
В год ИнБЮМ производит до 700 килограммов спирулины. Также выращивают здесь и другие полезные микроводоросли – как в лабораторных условиях, так и в промышленных.
"Спирулина интересна не только нам, ученым, но и инвесторам благодаря тому, что содержит целый спектр полезных питательных веществ и обладает колоссальными темпами роста. В ней присутствует целый комплекс витаминов, микроэлементов. Кроме того, пигмент фикоцианин, который в ней содержится, это мощнейший антиоксидант, может быть использован в качестве онкопротектора", - поясняет старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ Светлана Горбунова.
Спирулину также используют в качестве диетической добавки, поскольку она способна быстро насытить организм. Кроме этого, она способна регулировать работу эндокринной системы, щитовидной железы, ускоряет метаболизм. Помогает спирулина при умственной и физической активности, добавляет она.
Как рассказывают ученые, чтобы восполнить баланс по всем микроэлементам, витаминам, в день достаточно съедать 5-10 граммов сухой биомассы спирулины. Это если употреблять ее в виде таблеток или порошков. Ну а если хочется при этом еще и полакомиться, лучше съесть 50 граммов "зеленого шоколада".
Ранее руководитель отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ, кандидат биологических наук Андрей Боровков рассказал, что в институте разработали технологию производства продуктов питания с добавлением микроводорослей: с ними пекут хлеб, готовят сыры, кефир, айран, лимонад, мороженое, мармелад и прочее. В процессе используют уникальную установку, которая позволяет выделять полезные вещества из микроводорослей, моллюсков и рыб без вредных химических реагентов.
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