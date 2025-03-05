Рейтинг@Mail.ru
Как в Крыму шоколад со спирулиной "подружили" - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250305/kak-v-krymu-shokolad-so-spirulinoy-podruzhili-1144683138.html
Как в Крыму шоколад со спирулиной "подружили"
Как в Крыму шоколад со спирулиной "подружили" - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Как в Крыму шоколад со спирулиной "подружили"
Кто-то чувствует во вкусе кальмар, кто-то сухофрукты или черный хлеб, кому-то пахнет травяным чаем, а кому-то послевкусие раскрывается ванильным пломбиром. У... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T17:59
2025-03-05T18:08
новости
крым
инбюм
спирулина
питание
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/05/1144675999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8af6a90f738f4fb94c89110f100814d8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости, Ирина Мезенцева. Кто-то чувствует во вкусе кальмар, кто-то сухофрукты или черный хлеб, кому-то пахнет травяным чаем, а кому-то послевкусие раскрывается ванильным пломбиром. У всех, кто пробует этот шоколад, возникают абсолютно разные, иногда очень неожиданные ассоциации, рассказывает директор одной из мастерских шоколада в Симферополе Ольга Рауцепп, где презентовали шоколад со спирулиной, технологию которого разработали совместно с сотрудниками Института биологии южных морей.Идея делать необычный и полезный шоколад с микроводорослью, который ученые называют "функциональным пищевым продуктом" возникала в голове хозяйки шоколадной фабрики чуть больше года назад.Все исследования проводили сотрудники ИнБЮМ, а уже до нужного вкуса и цвета доводили на производстве."Первый образец получился не таким, как ожидалось. Нам хотелось сделать не просто полезное лакомство, но, чтобы оно также было симпатичным, презентабельным. Хотелось, чтобы спирулина окрасила шоколад, передала ему цвет моря", - продолжает собеседница. И добавляет: "в нашем шоколаде нет никаких красителей и ароматизаторов".Нужного цвета при оптимальной концентрации микроводоросли удалось добиться спустя четыре месяца, когда наконец-то "шоколад и со спирулиной сдружились". На усмотрение заказчика "зеленый шоколад" могут сделать даже без сахара, с добавлением стевии, например.Двадцатиграммовая плиточка шоколада цвета морской волны обойдется в 350 рублей. Но директор фабрики уверяет, что благодаря спирулине, которая содержит до 70 процентов белка в своем составе, насыщение происходит очень быстро: "Съедите маленький кусочек и будете сытыми, спирулина быстро насыщает".Аналоги шоколада со спирулиной, который впервые появился в Крыму, в мире уже есть. Но только крымская версия – более насыщенная и концентрированная, говорят его создатели."Наш институт занимается как фундаментальной деятельностью, так и прикладной наукой. Ученые отдела биотехнологий и фиторесурсов, изучая спирулину, ее свойства, стали делать и функциональные продукты. В числе наших разработок таже сыр со спирулиной, мармелад и мороженое со спирулиной", - рассказывает РИА Новости Крым заместитель директора по инновационной деятельности Иинститута биологии южных морей Алена Рещикова.В год ИнБЮМ производит до 700 килограммов спирулины. Также выращивают здесь и другие полезные микроводоросли – как в лабораторных условиях, так и в промышленных.Спирулину также используют в качестве диетической добавки, поскольку она способна быстро насытить организм. Кроме этого, она способна регулировать работу эндокринной системы, щитовидной железы, ускоряет метаболизм. Помогает спирулина при умственной и физической активности, добавляет она.Как рассказывают ученые, чтобы восполнить баланс по всем микроэлементам, витаминам, в день достаточно съедать 5-10 граммов сухой биомассы спирулины. Это если употреблять ее в виде таблеток или порошков. Ну а если хочется при этом еще и полакомиться, лучше съесть 50 граммов "зеленого шоколада".Ранее руководитель отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ, кандидат биологических наук Андрей Боровков рассказал, что в институте разработали технологию производства продуктов питания с добавлением микроводорослей: с ними пекут хлеб, готовят сыры, кефир, айран, лимонад, мороженое, мармелад и прочее. В процессе используют уникальную установку, которая позволяет выделять полезные вещества из микроводорослей, моллюсков и рыб без вредных химических реагентов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Можно на хлеб вместо икры": как в Крыму выращивают полезную спирулинуКак контролировать аппетит при помощи полезных перекусовС геном из морских водорослей: в Крыму вырастили уникальный в РФ виноград
https://crimea.ria.ru/20240917/syr-s-frantsuzskoy-zoloy-v-krymu-suprugi-sozdali-chudnuyu-syrovarnyu-1140419794.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/05/1144675999_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbada6391825ca3e09087d2f796839e3.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым, инбюм, спирулина, питание, новости крыма
Как в Крыму шоколад со спирулиной "подружили"

В Крыму презентовали шоколад с микроводорослью спирулиной

17:59 05.03.2025 (обновлено: 18:08 05.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСлева направо: замдиректора по инновационной деятельности ИнБЮМ Алена Рещикова, директор шоколадной фабрики Ольга Рауцепп, старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ Светлана Горбунова
Слева направо: замдиректора по инновационной деятельности ИнБЮМ Алена Рещикова, директор шоколадной фабрики Ольга Рауцепп, старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ Светлана Горбунова - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости, Ирина Мезенцева. Кто-то чувствует во вкусе кальмар, кто-то сухофрукты или черный хлеб, кому-то пахнет травяным чаем, а кому-то послевкусие раскрывается ванильным пломбиром. У всех, кто пробует этот шоколад, возникают абсолютно разные, иногда очень неожиданные ассоциации, рассказывает директор одной из мастерских шоколада в Симферополе Ольга Рауцепп, где презентовали шоколад со спирулиной, технологию которого разработали совместно с сотрудниками Института биологии южных морей.
Идея делать необычный и полезный шоколад с микроводорослью, который ученые называют "функциональным пищевым продуктом" возникала в голове хозяйки шоколадной фабрики чуть больше года назад.
"Я жуткая сладкоежка. И мне было интересно создать не просто вкусный, но и полезный шоколад. С этой идеей отправилась к ученым Института биологии южных морей, пристала к ним: "давайте подружим спирулину и шоколад". И они меня поддержали. Хотя изначально мало кто верил в успех", - рассказывает Рауцепп.
Все исследования проводили сотрудники ИнБЮМ, а уже до нужного вкуса и цвета доводили на производстве.
"Первый образец получился не таким, как ожидалось. Нам хотелось сделать не просто полезное лакомство, но, чтобы оно также было симпатичным, презентабельным. Хотелось, чтобы спирулина окрасила шоколад, передала ему цвет моря", - продолжает собеседница. И добавляет: "в нашем шоколаде нет никаких красителей и ароматизаторов".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпирулина
Спирулина
1 из 5
Спирулина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШоколад со спирулиной
Шоколад со спирулиной
2 из 5
Шоколад со спирулиной
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШоколад со спирулиной
Шоколад со спирулиной
3 из 5
Шоколад со спирулиной
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШоколад с лавандой
Шоколад с лавандой
4 из 5
Шоколад с лавандой
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ рассказывает о производстве

Старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ
5 из 5

Старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ рассказывает о производстве

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Спирулина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
Шоколад со спирулиной
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
Шоколад со спирулиной
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
Шоколад с лавандой
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5

Старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ рассказывает о производстве

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Нужного цвета при оптимальной концентрации микроводоросли удалось добиться спустя четыре месяца, когда наконец-то "шоколад и со спирулиной сдружились". На усмотрение заказчика "зеленый шоколад" могут сделать даже без сахара, с добавлением стевии, например.
"Мы уже разработали стратегию выхода на рынок. Ведем переговоры с крупными сетями, чтобы наш шоколад можно было купить не только на фабрике, но и в магазинах региона, на автозаправках", - говорит шоколатье.
Двадцатиграммовая плиточка шоколада цвета морской волны обойдется в 350 рублей. Но директор фабрики уверяет, что благодаря спирулине, которая содержит до 70 процентов белка в своем составе, насыщение происходит очень быстро: "Съедите маленький кусочек и будете сытыми, спирулина быстро насыщает".
Аналоги шоколада со спирулиной, который впервые появился в Крыму, в мире уже есть. Но только крымская версия – более насыщенная и концентрированная, говорят его создатели.
"Наш институт занимается как фундаментальной деятельностью, так и прикладной наукой. Ученые отдела биотехнологий и фиторесурсов, изучая спирулину, ее свойства, стали делать и функциональные продукты. В числе наших разработок таже сыр со спирулиной, мармелад и мороженое со спирулиной", - рассказывает РИА Новости Крым заместитель директора по инновационной деятельности Иинститута биологии южных морей Алена Рещикова.
В год ИнБЮМ производит до 700 килограммов спирулины. Также выращивают здесь и другие полезные микроводоросли – как в лабораторных условиях, так и в промышленных.
"Спирулина интересна не только нам, ученым, но и инвесторам благодаря тому, что содержит целый спектр полезных питательных веществ и обладает колоссальными темпами роста. В ней присутствует целый комплекс витаминов, микроэлементов. Кроме того, пигмент фикоцианин, который в ней содержится, это мощнейший антиоксидант, может быть использован в качестве онкопротектора", - поясняет старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ Светлана Горбунова.
Спирулину также используют в качестве диетической добавки, поскольку она способна быстро насытить организм. Кроме этого, она способна регулировать работу эндокринной системы, щитовидной железы, ускоряет метаболизм. Помогает спирулина при умственной и физической активности, добавляет она.
Как рассказывают ученые, чтобы восполнить баланс по всем микроэлементам, витаминам, в день достаточно съедать 5-10 граммов сухой биомассы спирулины. Это если употреблять ее в виде таблеток или порошков. Ну а если хочется при этом еще и полакомиться, лучше съесть 50 граммов "зеленого шоколада".
Ранее руководитель отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ, кандидат биологических наук Андрей Боровков рассказал, что в институте разработали технологию производства продуктов питания с добавлением микроводорослей: с ними пекут хлеб, готовят сыры, кефир, айран, лимонад, мороженое, мармелад и прочее. В процессе используют уникальную установку, которая позволяет выделять полезные вещества из микроводорослей, моллюсков и рыб без вредных химических реагентов.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Можно на хлеб вместо икры": как в Крыму выращивают полезную спирулину
Как контролировать аппетит при помощи полезных перекусов
С геном из морских водорослей: в Крыму вырастили уникальный в РФ виноград
Частная сыроварня в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
17 сентября 2024, 20:48
Сыр с французской золой: в Крыму супруги создали "чудную" сыроварню
 
НовостиКрымИнБЮМспирулинаПитаниеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской области
18:43Жительница Запорожской области получила 15 лет за попытку подрыва ЛЭП
18:22В Бахчисарае бизнесмена заставили заплатить 7 миллионов рублей налога
17:59Как в Крыму шоколад со спирулиной "подружили"
17:52На пожаре в Крымском районе погиб человек
17:34Госорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры
17:16Центробанк ограничит количество карт на одного человека
17:02Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%
16:52Регионам России спишут задолженность по кредитам на 1 миллиард рублей
16:44На Крым надвигается шторм - МЧС
16:35Защищал жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВО
16:20Житель Ялты ответит за публичные призывы к насилию против русских
16:01США перестали делиться разведданными с Украиной
15:50Потери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч боевиков – Минобороны РФ
15:40Авария в Советском районе Крыма – без света восемь населенных пунктов
15:29Паром в Севастополе возобновил работу
15:29"Расхлябанности допускать нельзя": Путин обратился к сотрудникам МВД
15:21Число выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВД
15:13Пострадавшим от взрыва на Кубани выплатят компенсацию 150 тысяч рублей
15:06Путин поручил усилить борьбу с киберпреступностью
Лента новостейМолния