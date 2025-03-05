https://crimea.ria.ru/20250305/regionam-rossii-spishut-zadolzhennost-po-kreditam-na-1-milliard-rubley-1144680640.html

Регионам России спишут задолженность по кредитам на 1 миллиард рублей

Регионам России спишут задолженность по кредитам на 1 миллиард рублей - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Регионам России спишут задолженность по кредитам на 1 миллиард рублей

Объем списания задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам составит около одного триллиона рублей, эта мера коснется 79 регионов страны. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T16:52

2025-03-05T16:52

2025-03-05T16:53

антон силуанов

владимир путин (политик)

правительство россии

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Объем списания задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам составит около одного триллиона рублей, эта мера коснется 79 регионов страны. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.По словам Силуанова, Минфин заключает с регионами соглашения, предусматривающие перенос сроков погашения задолженности за период с 2024 года по 2029 годы на период с 2030 по 2039 годы.Согласно поступившим от регионов предложениям, порядка 50% от всех объемов списания предлагается направить на расходы в сфере ЖКХ. 18%, или почти 200 миллиардов рублей, направят на переселение из аварийного фонда и обновление общественного транспорта.Порядка 140 миллиардов рублей (13%) предлагается направить на реализацию новых инвестиционных проектов, и около 5% (55 миллиардов рублей) предлагается направить на развитие опорных населенных пунктов, уточнил министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, владимир путин (политик), правительство россии, новости, россия