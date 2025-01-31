https://crimea.ria.ru/20250131/genotsid-naroda-v-mid-rossii-otsenili-mobilizatsiyu-na-ukraine-1143823551.html

Геноцид народа: в МИД России оценили мобилизацию на Украине

Геноцид народа: в МИД России оценили мобилизацию на Украине - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Геноцид народа: в МИД России оценили мобилизацию на Украине

Киевский режим осуществляет геноцид собственного населения, снижая возраст мобилизации по требованию Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T11:13

2025-01-31T11:13

2025-01-31T11:13

всу (вооруженные силы украины)

украина

владимир зеленский

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

мобилизация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим осуществляет геноцид собственного населения, снижая возраст мобилизации по требованию Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу.Дипломат обратила внимание на интервью замглавы офиса Владимира Зеленского Павла Палисы, в котором он заявил, что видит огромный "мобилизационный резерв" в юношах на Украине с 18 до 25 лет. В связи с этим разрабатывается реформа в области призыва на военную службу, чтобы на добровольной основе привлечь в армию молодых людей этого возраста.По ее словам, на Банковой сознательно идут на такой шаг, чтобы выполнить жесткие требования, которые поставили перед киевским режимом англосаксы – пополнить ряды ВСУ за счет только что достигших совершеннолетия молодых людей.На данный момент всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.Советник военного департамента офиса Зеленского Николай Щур ранее анонсировал изменения в законодательство, которые позволят призывать в ВСУ молодых мужчин от 18 до 25 лет. Речь идет о так называемых "добровольных контрактах" для молодых украинцев, которых хотят привлекать на службу различными финансовыми и другими поощрениями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Порядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позицийВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военных1000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнес

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), украина, владимир зеленский, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, мобилизация на украине