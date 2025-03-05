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Потери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч боевиков – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Потери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч боевиков – Минобороны РФ
Потери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч боевиков – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Потери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч боевиков – Минобороны РФ
В Курской области за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 200 боевиков, всего потери врага на этом направлении превысили 65 тысяч человек. Кроме того, российские... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T15:50
2025-03-05T15:50
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Курской области за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 200 боевиков, всего потери врага на этом направлении превысили 65 тысяч человек. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили танк, несколько десятков единиц техники и пункты управления беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Север", продолжая наступление, наносят поражение формированиям врага. Отражены три контратаки противника.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 15-ти населенных пунктов в Курской области, а также в районах восьми населенных пунктов Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65060 военнослужащих, 384 танка, 295 боевых машин пехоты, 255 бронетранспортеров и тысячи единиц другой техники.В зоне СВО Армия России уничтожила за сутки почти полторы тысячи боевиков ВСУ и иностранных наемников, сообщили в Минобороны. На Украине ударами артиллерии, авиации. Ракетных войск и БПЛА уничтожен штаб националистов "Кракена", военные аэродромы и нефтебазы на УкраинеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Привольное в Донбассе перешло под контроль РоссииУдары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"Что происходит в Курской области – новости от Минобороны
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Потери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч боевиков – Минобороны РФ

65 тысяч боевиков потерял киевский режим в Курской области – Минобороны РФ

15:50 05.03.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Курской области за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 200 боевиков, всего потери врага на этом направлении превысили 65 тысяч человек. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили танк, несколько десятков единиц техники и пункты управления беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны.

"За сутки потери ВСУ составили более 215 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два миномета, стация радиоэлектронной разведки, инженерная машина разграждения, а также шесть пунктов управления БПЛА", – говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск "Север", продолжая наступление, наносят поражение формированиям врага. Отражены три контратаки противника.
Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 15-ти населенных пунктов в Курской области, а также в районах восьми населенных пунктов Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65060 военнослужащих, 384 танка, 295 боевых машин пехоты, 255 бронетранспортеров и тысячи единиц другой техники.
В зоне СВО Армия России уничтожила за сутки почти полторы тысячи боевиков ВСУ и иностранных наемников, сообщили в Минобороны. На Украине ударами артиллерии, авиации. Ракетных войск и БПЛА уничтожен штаб националистов "Кракена", военные аэродромы и нефтебазы на Украине
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