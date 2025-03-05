https://crimea.ria.ru/20250305/poteri-vsu-v-kurskoy-oblasti-prevysili-65-tysyach-boevikov--minoborony-rf-1144674941.html

Потери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч боевиков – Минобороны РФ

Потери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч боевиков – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Потери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч боевиков – Минобороны РФ

В Курской области за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 200 боевиков, всего потери врага на этом направлении превысили 65 тысяч человек. Кроме того, российские... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T15:50

2025-03-05T15:50

2025-03-05T15:50

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Курской области за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 200 боевиков, всего потери врага на этом направлении превысили 65 тысяч человек. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили танк, несколько десятков единиц техники и пункты управления беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Север", продолжая наступление, наносят поражение формированиям врага. Отражены три контратаки противника.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 15-ти населенных пунктов в Курской области, а также в районах восьми населенных пунктов Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65060 военнослужащих, 384 танка, 295 боевых машин пехоты, 255 бронетранспортеров и тысячи единиц другой техники.В зоне СВО Армия России уничтожила за сутки почти полторы тысячи боевиков ВСУ и иностранных наемников, сообщили в Минобороны. На Украине ударами артиллерии, авиации. Ракетных войск и БПЛА уничтожен штаб националистов "Кракена", военные аэродромы и нефтебазы на УкраинеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Привольное в Донбассе перешло под контроль РоссииУдары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"Что происходит в Курской области – новости от Минобороны

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу