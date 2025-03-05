https://crimea.ria.ru/20250305/na-pozhare-v-krymskom-rayone-pogib-chelovek-1144677873.html

На пожаре в Крымском районе погиб человек

На пожаре в Крымском районе погиб человек - РИА Новости Крым, 05.03.2025

На пожаре в Крымском районе погиб человек

В Крымском районе Краснодарского края на пожаре погиб человек. Горел частный дом и хозяйственная постройка на площади 160 квадратных метров. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T17:52

2025-03-05T17:52

2025-03-05T17:52

краснодарский край

мчс краснодарского края

новости

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Крымском районе Краснодарского края на пожаре погиб человек. Горел частный дом и хозяйственная постройка на площади 160 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России по Краснодарскому краю.Прибывшие подразделения МЧС России установили, что произошло возгорание хозпостройки и частного дома на площади 160 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы семь специалистов и две единицы техники.Ранее в Государственной Думе приняли в первом чтении законопроект, который обязывает пускать в квартиры и дома сотрудников газового хозяйства. В случае отказа предоставить доступ для проведения работ организация газового обслуживания будет вправе обратиться в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек пострадал при пожаре на Уфимском НПЗПожар в Подмосковье увеличился до 9500 квадратных метровМужчина погиб на пожаре в Севастополе

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, мчс краснодарского края, новости, происшествия, пожар