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На пожаре в Крымском районе погиб человек - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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На пожаре в Крымском районе погиб человек
На пожаре в Крымском районе погиб человек - РИА Новости Крым, 05.03.2025
На пожаре в Крымском районе погиб человек
В Крымском районе Краснодарского края на пожаре погиб человек. Горел частный дом и хозяйственная постройка на площади 160 квадратных метров. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T17:52
2025-03-05T17:52
краснодарский край
мчс краснодарского края
новости
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Крымском районе Краснодарского края на пожаре погиб человек. Горел частный дом и хозяйственная постройка на площади 160 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России по Краснодарскому краю.Прибывшие подразделения МЧС России установили, что произошло возгорание хозпостройки и частного дома на площади 160 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы семь специалистов и две единицы техники.Ранее в Государственной Думе приняли в первом чтении законопроект, который обязывает пускать в квартиры и дома сотрудников газового хозяйства. В случае отказа предоставить доступ для проведения работ организация газового обслуживания будет вправе обратиться в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек пострадал при пожаре на Уфимском НПЗПожар в Подмосковье увеличился до 9500 квадратных метровМужчина погиб на пожаре в Севастополе
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краснодарский край, мчс краснодарского края, новости, происшествия, пожар
На пожаре в Крымском районе погиб человек

В Крымском районе Кубани на пожаре в частном доме погиб человек

17:52 05.03.2025
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюПожар на Кубани
Пожар на Кубани
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Крымском районе Краснодарского края на пожаре погиб человек. Горел частный дом и хозяйственная постройка на площади 160 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России по Краснодарскому краю.
Прибывшие подразделения МЧС России установили, что произошло возгорание хозпостройки и частного дома на площади 160 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы семь специалистов и две единицы техники.

"К сожалению, на месте пожара обнаружен погибший. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с газовым оборудованием. Следственным комитетом проводится проверка", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Государственной Думе приняли в первом чтении законопроект, который обязывает пускать в квартиры и дома сотрудников газового хозяйства. В случае отказа предоставить доступ для проведения работ организация газового обслуживания будет вправе обратиться в суд.
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