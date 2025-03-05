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Паром в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Паром в Севастополе возобновил работу
Паром в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Паром в Севастополе возобновил работу
Паром "Адмирал Истомин" возобновил движение в Севастополе. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T15:29
2025-03-05T15:29
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Паром "Адмирал Истомин" возобновил движение в Севастополе. Об этом сообщили в городском дептрансе.Ранее сообщили об остановке работы паромной линии из-за непогоды.5 марта в Севастополе усилился ветер до 12 метров секунду.Паромы и катера в Севастополе - метеозависимый транспорт. Работу морского пассажирского транспорта также могут ограничивать в целях безопасности на время объявления воздушной тревоги и отражению атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, новости крыма, морской транспорт, транспорт, общественный транспорт
Паром в Севастополе возобновил работу

В Севастополе паром "Адмирал Истомин" возобновил движение

15:29 05.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Паром "Адмирал Истомин" возобновил движение в Севастополе. Об этом сообщили в городском дептрансе.
"Паром "Адмирал Истомин" возобновил движение", – сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Ранее сообщили об остановке работы паромной линии из-за непогоды.
5 марта в Севастополе усилился ветер до 12 метров секунду.
Паромы и катера в Севастополе - метеозависимый транспорт. Работу морского пассажирского транспорта также могут ограничивать в целях безопасности на время объявления воздушной тревоги и отражению атак ВСУ.
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Паромы и катера в СевастополеСевастопольНовости СевастополяНовости КрымаМорской транспортТранспортОбщественный транспорт
 
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