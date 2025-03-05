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Паром в Севастополе возобновил работу
Паром в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Паром в Севастополе возобновил работу
Паром "Адмирал Истомин" возобновил движение в Севастополе. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T15:29
2025-03-05T15:29
2025-03-05T15:29
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Паром "Адмирал Истомин" возобновил движение в Севастополе. Об этом сообщили в городском дептрансе.Ранее сообщили об остановке работы паромной линии из-за непогоды.5 марта в Севастополе усилился ветер до 12 метров секунду.Паромы и катера в Севастополе - метеозависимый транспорт. Работу морского пассажирского транспорта также могут ограничивать в целях безопасности на время объявления воздушной тревоги и отражению атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Паром в Севастополе возобновил работу
В Севастополе паром "Адмирал Истомин" возобновил движение