https://crimea.ria.ru/20250305/parom-v-sevastopole-vozobnovil-rabotu-1144676034.html

Паром в Севастополе возобновил работу

Паром в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Паром в Севастополе возобновил работу

Паром "Адмирал Истомин" возобновил движение в Севастополе. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T15:29

2025-03-05T15:29

2025-03-05T15:29

паромы и катера в севастополе

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Паром "Адмирал Истомин" возобновил движение в Севастополе. Об этом сообщили в городском дептрансе.Ранее сообщили об остановке работы паромной линии из-за непогоды.5 марта в Севастополе усилился ветер до 12 метров секунду.Паромы и катера в Севастополе - метеозависимый транспорт. Работу морского пассажирского транспорта также могут ограничивать в целях безопасности на время объявления воздушной тревоги и отражению атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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