https://crimea.ria.ru/20250305/ukrainskiy-bespilotnik-sbili-nad-chernym-morem-1144686428.html

Украинский беспилотник сбили над Черным морем

Украинский беспилотник сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Украинский беспилотник сбили над Черным морем

Силы противовоздушной обороны России вечером в среду сбили украинский беспилотник над Черным морем. Еще один дрон ВСУ ликвидирован над Белгородской областью. Об РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T19:51

2025-03-05T19:51

2025-03-05T19:57

черное море

министерство обороны рф

новости

новости крыма

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России вечером в среду сбили украинский беспилотник над Черным морем. Еще один дрон ВСУ ликвидирован над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.Утром в среду три беспилотника были сбиты над Крымом.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в Крыму предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, любые попытки высадки диверсантов на крымский берег – это билет в один конец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали предприятие в Самарской областиУкраинские беспилотники ночью атаковали шесть регионов РоссииПромобъект горит в Ростовской области после атаки БПЛА – идет эвакуация

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, министерство обороны рф, новости, новости крыма, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)