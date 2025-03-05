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Украинский беспилотник сбили над Черным морем
Украинский беспилотник сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Украинский беспилотник сбили над Черным морем
Силы противовоздушной обороны России вечером в среду сбили украинский беспилотник над Черным морем. Еще один дрон ВСУ ликвидирован над Белгородской областью. Об РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T19:51
2025-03-05T19:51
2025-03-05T19:57
черное море
министерство обороны рф
новости
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вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России вечером в среду сбили украинский беспилотник над Черным морем. Еще один дрон ВСУ ликвидирован над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.Утром в среду три беспилотника были сбиты над Крымом.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в Крыму предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, любые попытки высадки диверсантов на крымский берег – это билет в один конец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали предприятие в Самарской областиУкраинские беспилотники ночью атаковали шесть регионов РоссииПромобъект горит в Ростовской области после атаки БПЛА – идет эвакуация
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черное море, министерство обороны рф, новости, новости крыма, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Украинский беспилотник сбили над Черным морем
Над Черным морем сбили украинский беспилотник
19:51 05.03.2025 (обновлено: 19:57 05.03.2025)