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Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской области - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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https://crimea.ria.ru/20250305/pomosch-pod-ognem-kak-proshel-god-raboty-ombudsmena-khersonskoy-oblasti-1144641397.html
Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской области
Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской области - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской области
Ровно год назад Херсонская областная дума сформировала институт Уполномоченного по правам человека – институт, которого на Херсонщине никогда раньше не было... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T19:10
2025-03-05T19:10
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
сергей георгиев
интервью
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Ровно год назад Херсонская областная дума сформировала институт Уполномоченного по правам человека – институт, которого на Херсонщине никогда раньше не было. Единогласным решением региональные депутаты согласовали на должность кандидатуру Сергея Георгиева, которую вносил лично губернатор региона Владимир Сальдо, а согласовывала омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова.Бывший шеф-редактор сайта РИА Новости Крым, военный корреспондент, волонтер – еще задолго до своего назначения он регулярно ездил "за ленточку" и в прифронтовые регионы."Любой вопрос, с которым обращается человек – за ним стоит судьба. Это нам с вами проблема может показаться пустяковой. А для человека – это его жизнь", – говорит Георгиев.Ровно год сам он живет и работает там, где гремит вражеская артиллерия и где простым людям каждый день нужна помощь. Об этой помощи и о жизни региона в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны украинских боевиков – беседа РИА Новости Крым с Уполномоченным по правам человека в Херсонской области.Все увидеть своими глазами"Год непростой, – признается Сергей Георгиев. – Потому что это становление института, которого никогда не было в Херсонской области. 5 марта назначен, 30 мая зарегистрирован государственный орган, который по закону сопровождает мою деятельность. Несмотря на это, первые обращения принимал сразу, не выходя из здания областной думы", – вспоминает он.Всего за год омбудсмен принял 471 письменное и устное обращения – это от жителей. Но помогает и военным – "не в силу должности, а в силу того, что я гражданин России". Часть обращений поступает в рамках приемов граждан, которые проводит, в том числе, с выездом в самые отдаленные села 15-километрвовой зоны."Чтобы решить проблему, нужно увидеть все своими глазами, услышать историю лично и понять все нюансы. Поэтому мне важно ехать самому, говорить, разбираться", – объясняет Уполномоченный.К этому времени положительно решены 313 обращений. Огромный вклад вносят волонтеры, которые в прифронтовую зону везут продукты питания, медикаменты, технические средства реабилитации и средства личной гигиены. Главные помощники – "Крымские феи" и "Народный фронт"."Поэтому такой большой процент положительных решений. Выезжаем на любой прием граждан – в машину сразу закладываем средства гигиены, продуктовые наборы. И в ходе приема выясняется, что там, например, есть маленький ребенок и нужны подгузники – пожалуйста, получите", – рассказывает Сергей Георгиев.Там, где стреляют, живут дети. Детям нужно учить уроки. И вот "Крымские феи" везут по заявке омбудсмена к 1 сентября школьные рюкзаки и наборы первоклассников. Дети хотят играть в футбол. Один из жителей прифронтового Горностаевского округа собирает детскую команду и обращается к омбудсмену: "Играем, как партизаны – кто в чем". И вот уже полные комплекты формы – зимней и летней – отправляют на Херсонщину московские волонтеры."Волонтер из Москвы Георгий Гутнов вместе с белгородскими и орловскими волонтерами собирал несколько гуманитарных грузов – для гражданских и для военных. Медикаменты, одежда, продукты питания, обогреватели. Очень сильно помогает мобильная группа Великоалександровской военно-гражданской администрации, которых я официально назначил своими помощниками. Всем, кто подключается к этой работе – огромное спасибо", – благодарит Георгиев.Социальные вопросы"Вот история бабушки, которая накануне СВО приехала к сыну в Херсон из Винницкой области. Сын попадает с инсультом в больницу, и она одна эвакуируется на левый берег в 2022 году. Без документов, без средств к существованию. Сделать ей паспорт помог "Народный фронт" – большая благодарность депутату областной думы Александру Александровичу Фомину. А мы помогали оформить пенсию – там нужно было действовать в судебной плоскости. Мы закрыли вопросы по медицинскому страхованию, по выдаче документов, СНИЛС", – перечисляет омбудсмен.Именно вопросы социального и пенсионного обеспечения приходится решать чаще всего – это трудности переходного периода."Вот здесь тоже хочу отметить работу нашего регионального отделения Социального фонда России. Им удалось выстроить свою работу и нам совместное взаимодействие так, чтобы буквально в телефонном режиме решать вопросы без какой-либо лишней бюрократии. Это многократно укорачивает путь, и люди быстро получают помощь", – констатирует Уполномоченный.Пенсии, выплаты пострадавшим от военной агрессии Украины, семьям тех, кто погиб, не теряют актуальности и вопросы паспортизации. Хотя большинство жителей региона уже получили российские паспорта, сложные вопросы пока остаются."Полторы недели назад проводил прием в Голопристанском районе. Я такого количества советских паспортов давно не видел. Списываю на государственный бардак на Украине. У кого-то документы утонули во время потопа после теракта ВСУ на Каховской ГЭС, у кого-то сгорели, у кого-то нет регистрации, и отсюда отталкиваются социальные проблемы: невозможность оформить пенсию и прочее. Постепенно такие вопросы решаем", – говорит Георгиев.Обеды спецнаZначения: в Крыму волонтеры придумали супер-еду для фронта&gt;&gt;Небезразличные люди"Из-за того, что часть области обстреливается, оперативная обстановка нехорошая, есть проблемы с доступностью государственных услуг. Спасибо нашему МФЦ, который организовал выездные бригады. Но, допустим, переоформление транспортных средств, получение каких-то госуслуг в электронном формате – с этим пока еще есть трудности", – рассказывает омбудсмен.Главное в их решении – небезразличные люди на местах, убежден он."Что закон позволяет – давайте пробовать. Это не просто чиновничий подход. И за это взаимодействие я очень благодарен всем ведомствам, с которыми ведем работу", – говорит Георгиев.Именно такой подход в новых регионах необходим особенно, поскольку люди здесь часто до сих пор не могут поверить в новую действительность."Буквально недавно я приводил пример: шефствую над одним из гериатрических пансионатов. И вот бабушка, которой много лет требовалась операция. Ей сделали эту операцию в Москве, и она до сих пор не верит, что за это ничего не надо было платить", – вспоминает Уполномоченный.Проблемы системы здравоохранения в регионе тоже пока сохраняются. Главная из них – острая нехватка кадров. Но уже сейчас жители региона могут получить направление и пройти курс лечения в Крыму или в Запорожской области, где после вхождения в состав РФ построен современный медицинский центр. Или получить квоту на высокотехнологическую помощь в российских федеральных медицинских центрах.Для победы и здоровья: как "серебряные" волонтеры помогают фронту в Крыму&gt;&gt;ВСУ стреляют по гражданским"Каждый день вижу сводки, и каждый день с грустью констатирую: все, кто больше всего любит кричать о Международном праве, о Женевской конвенции – именно они это право и нарушают. Если это БПЛА, то обязательно снаряд с поражающими элементами. Я же общаюсь с ранеными, приезжаю в больницы. Это гражданские, и это минно-взрывные травмы. Наши хирурги просто творят чудеса", – рассказывает Георгиев.Особенно сложная ситуация, по его словам, в 15-километровой зоне. Впрочем, обстрелы гражданского транспорта, машин скорой помощи, учреждений здравоохранения, коммунальных бригад, выезжающих восстанавливать системы жизнеобеспечения после украинских атак – к сожалению, привычное дело для большинства территорий области."Дважды совершены покушения на главврача Алешкинской больницы – его супруга и заместитель по лечебной части погибли. А человек остается на своем месте, больница продолжает работать. Вот такой героизм с одной стороны. И с другой – обстрелы со стороны ВСУ, которые становятся тем циничнее, чем хуже их дела на фронте", – говорит омбудсмен.Все это не может не влиять на настроения местных жителей, продолжает Георгиев. Даже те, кто сомневался во враждебности Киева, видят, откуда ведется огонь и меняют свою точку зрения."Это страшно, что настроения меняются в таких условиях. На прошлой неделе я приезжал к военным. Рассказывают: летит дрон. Украинский оператор видит, что у него садится батарейка, и просто направляет это дрон в первое, что ему попадается. Вот с бабушкой разговаривал – к сожалению, ей пришлось ампутировать ногу. Копалась в огороде, когда прилетел беспилотник и сбросил не нее заряд. После этого кто-то будет рассказывать, что в этом огороде военные стояли? Есть конкретные зафиксированные истории. Вот так Украина показывает истинное отношение к гражданам, которых, выступая с лозунгами, называет "своими", – констатирует Уполномоченный.Как ефрейтор "Мечта" стал Героем России, а его жена – волонтером&gt;&gt;Победить на всех фронтах"Я приехал в Херсонскую область впервые 1 июля 2022 года, будучи военным корреспондентом. Спустя 2,5 года я вижу, как изменились те же дороги. Нам рисовали, что здесь будет голод – голода не случилось. Холод – холода не случилось. Несмотря на все тяжелые условия, регион развивается: появляются новые муниципальные автобусы, реализуются большие программы по жилищному строительству, по развитию здравоохранения, строятся водоводы, восстанавливают энергосистему. Конечно, у нас много проблем, но как только прекратятся обстрелы, в геометрической прогрессии увеличится позитивное развитие", – убежден Георгиев.Вместе с главами муниципалитетов сейчас омбудсмен ведет работу по созданию дома временного пребывания, на базе которого люди без регистрации могли бы регистрироваться хотя бы временно и оформлять первые выплаты. Еще в планах – создать единый аппарат, который будет обслуживать работу всех трех Уполномоченных в регионе – по правам человека, по правам ребенка, который также уже назначен и работает, и по защите прав предпринимателей – его назначение планируется в ближайшее время. Так хотят сформировать более эффективную схему работы при существующей штатной численности сотрудников."Потому что любой вопрос, с которым обращается человек – за ним стоит судьба. Это нам с вами проблема может показаться пустяковой. А для человека – это его жизнь. И важно решать эти вопросы быстро и эффективно. Потому что люди были подвержены многолетней украинской пропаганде. Они должны нам верить и понимать, что теперь они действительно защищены. Это вопрос нашей Победы. И победить нам предстоит на всех фронтах, в том числе – на гражданском", – подытожил Сергей Георгиев.Объединяемся: в Крыму участники СВО создали общественную организацию&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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https://crimea.ria.ru/20241202/v-krymu-otkroetsya-tsentr-podgotovki-volonterov-80-letiya-pobedy-1142192002.html
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Галина Оленева
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херсонская область, сергей георгиев, интервью, новые регионы россии
Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской области

Омбудсмен Херсонской области рассказал о жизни региона под атаками ВФУ

19:10 05.03.2025
 
© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей ГеоргиевСергей Георгиев
Сергей Георгиев
© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Ровно год назад Херсонская областная дума сформировала институт Уполномоченного по правам человека – институт, которого на Херсонщине никогда раньше не было. Единогласным решением региональные депутаты согласовали на должность кандидатуру Сергея Георгиева, которую вносил лично губернатор региона Владимир Сальдо, а согласовывала омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова.
Бывший шеф-редактор сайта РИА Новости Крым, военный корреспондент, волонтер – еще задолго до своего назначения он регулярно ездил "за ленточку" и в прифронтовые регионы.
"Любой вопрос, с которым обращается человек – за ним стоит судьба. Это нам с вами проблема может показаться пустяковой. А для человека – это его жизнь", – говорит Георгиев.
Ровно год сам он живет и работает там, где гремит вражеская артиллерия и где простым людям каждый день нужна помощь. Об этой помощи и о жизни региона в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны украинских боевиков – беседа РИА Новости Крым с Уполномоченным по правам человека в Херсонской области.
© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев

С заместителем директора Территориального фонда ОМС перед очередным выездом в отдаленные районы.

С заместителем директора Территориального фонда ОМС перед очередным выездом в отдаленные районы
1 из 2

С заместителем директора Территориального фонда ОМС перед очередным выездом в отдаленные районы.

© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев

Приемы граждан проходят регулярно, в том числе выездные. За год работы из 471 обращения положительно решены 313.

Приемы граждан проходят регулярно, в том числе выездные. За год работы из 471 обращения положительно решены 313
2 из 2

Приемы граждан проходят регулярно, в том числе выездные. За год работы из 471 обращения положительно решены 313.

© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
1 из 2

С заместителем директора Территориального фонда ОМС перед очередным выездом в отдаленные районы.

© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
2 из 2

Приемы граждан проходят регулярно, в том числе выездные. За год работы из 471 обращения положительно решены 313.

© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев

Все увидеть своими глазами

"Год непростой, – признается Сергей Георгиев. – Потому что это становление института, которого никогда не было в Херсонской области. 5 марта назначен, 30 мая зарегистрирован государственный орган, который по закону сопровождает мою деятельность. Несмотря на это, первые обращения принимал сразу, не выходя из здания областной думы", – вспоминает он.
Всего за год омбудсмен принял 471 письменное и устное обращения – это от жителей. Но помогает и военным – "не в силу должности, а в силу того, что я гражданин России". Часть обращений поступает в рамках приемов граждан, которые проводит, в том числе, с выездом в самые отдаленные села 15-километрвовой зоны.
"Чтобы решить проблему, нужно увидеть все своими глазами, услышать историю лично и понять все нюансы. Поэтому мне важно ехать самому, говорить, разбираться", – объясняет Уполномоченный.
К этому времени положительно решены 313 обращений. Огромный вклад вносят волонтеры, которые в прифронтовую зону везут продукты питания, медикаменты, технические средства реабилитации и средства личной гигиены. Главные помощники – "Крымские феи" и "Народный фронт".
"Поэтому такой большой процент положительных решений. Выезжаем на любой прием граждан – в машину сразу закладываем средства гигиены, продуктовые наборы. И в ходе приема выясняется, что там, например, есть маленький ребенок и нужны подгузники – пожалуйста, получите", – рассказывает Сергей Георгиев.
Там, где стреляют, живут дети. Детям нужно учить уроки. И вот "Крымские феи" везут по заявке омбудсмена к 1 сентября школьные рюкзаки и наборы первоклассников. Дети хотят играть в футбол. Один из жителей прифронтового Горностаевского округа собирает детскую команду и обращается к омбудсмену: "Играем, как партизаны – кто в чем". И вот уже полные комплекты формы – зимней и летней – отправляют на Херсонщину московские волонтеры.
"Волонтер из Москвы Георгий Гутнов вместе с белгородскими и орловскими волонтерами собирал несколько гуманитарных грузов – для гражданских и для военных. Медикаменты, одежда, продукты питания, обогреватели. Очень сильно помогает мобильная группа Великоалександровской военно-гражданской администрации, которых я официально назначил своими помощниками. Всем, кто подключается к этой работе – огромное спасибо", – благодарит Георгиев.
Торжественное подведение итогов волонтерской деятельности в Крыму за 2024 год - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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Сердце отдают людям: в РИА Новости Крым наградили крымских волонтеров

Социальные вопросы

"Вот история бабушки, которая накануне СВО приехала к сыну в Херсон из Винницкой области. Сын попадает с инсультом в больницу, и она одна эвакуируется на левый берег в 2022 году. Без документов, без средств к существованию. Сделать ей паспорт помог "Народный фронт" – большая благодарность депутату областной думы Александру Александровичу Фомину. А мы помогали оформить пенсию – там нужно было действовать в судебной плоскости. Мы закрыли вопросы по медицинскому страхованию, по выдаче документов, СНИЛС", – перечисляет омбудсмен.
Именно вопросы социального и пенсионного обеспечения приходится решать чаще всего это трудности переходного периода.
"Вот здесь тоже хочу отметить работу нашего регионального отделения Социального фонда России. Им удалось выстроить свою работу и нам совместное взаимодействие так, чтобы буквально в телефонном режиме решать вопросы без какой-либо лишней бюрократии. Это многократно укорачивает путь, и люди быстро получают помощь", – констатирует Уполномоченный.
Пенсии, выплаты пострадавшим от военной агрессии Украины, семьям тех, кто погиб, не теряют актуальности и вопросы паспортизации. Хотя большинство жителей региона уже получили российские паспорта, сложные вопросы пока остаются.
"Полторы недели назад проводил прием в Голопристанском районе. Я такого количества советских паспортов давно не видел. Списываю на государственный бардак на Украине. У кого-то документы утонули во время потопа после теракта ВСУ на Каховской ГЭС, у кого-то сгорели, у кого-то нет регистрации, и отсюда отталкиваются социальные проблемы: невозможность оформить пенсию и прочее. Постепенно такие вопросы решаем", – говорит Георгиев.
Обеды спецнаZначения: в Крыму волонтеры придумали супер-еду для фронта>>
© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев

Большую помощь оказывают волонтерские организации, в том числе из Крыма, Москвы, Белгородской и Орловской областей.

Большую помощь оказывают волонтерские организации, в том числе из Крыма, Москвы, Белгородской и Орловской областей
1 из 3

Большую помощь оказывают волонтерские организации, в том числе из Крыма, Москвы, Белгородской и Орловской областей.

© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев

В отдаленные села 15-километровой зоны вместе с волонтерами омбудсмен доставляет гуманитарную помощь.

В отдаленные села 15-километровой зоны вместе с волонтерами омбудсмен доставляет гуманитарную помощь
2 из 3

В отдаленные села 15-километровой зоны вместе с волонтерами омбудсмен доставляет гуманитарную помощь.

© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев

Свято-Никольский женский монастырь единственный действующий монастырь на территории левобережья Херсонской области принимает помощь омбудсмена и сам помогает гражданским и военным.

Свято-Никольский женский монастырь - единственный действующий монастырь на территории левобережья Херсонской области - принимает помощь омбудсмена и сам помогает гражданским и военным
3 из 3

Свято-Никольский женский монастырь единственный действующий монастырь на территории левобережья Херсонской области принимает помощь омбудсмена и сам помогает гражданским и военным.

© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
1 из 3

Большую помощь оказывают волонтерские организации, в том числе из Крыма, Москвы, Белгородской и Орловской областей.

© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
2 из 3

В отдаленные села 15-километровой зоны вместе с волонтерами омбудсмен доставляет гуманитарную помощь.

© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
3 из 3

Свято-Никольский женский монастырь единственный действующий монастырь на территории левобережья Херсонской области принимает помощь омбудсмена и сам помогает гражданским и военным.

© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев

Небезразличные люди

"Из-за того, что часть области обстреливается, оперативная обстановка нехорошая, есть проблемы с доступностью государственных услуг. Спасибо нашему МФЦ, который организовал выездные бригады. Но, допустим, переоформление транспортных средств, получение каких-то госуслуг в электронном формате – с этим пока еще есть трудности", – рассказывает омбудсмен.
Главное в их решении небезразличные люди на местах, убежден он.
"Что закон позволяет – давайте пробовать. Это не просто чиновничий подход. И за это взаимодействие я очень благодарен всем ведомствам, с которыми ведем работу", – говорит Георгиев.
Именно такой подход в новых регионах необходим особенно, поскольку люди здесь часто до сих пор не могут поверить в новую действительность.
"Буквально недавно я приводил пример: шефствую над одним из гериатрических пансионатов. И вот бабушка, которой много лет требовалась операция. Ей сделали эту операцию в Москве, и она до сих пор не верит, что за это ничего не надо было платить", – вспоминает Уполномоченный.
Проблемы системы здравоохранения в регионе тоже пока сохраняются. Главная из них острая нехватка кадров. Но уже сейчас жители региона могут получить направление и пройти курс лечения в Крыму или в Запорожской области, где после вхождения в состав РФ построен современный медицинский центр. Или получить квоту на высокотехнологическую помощь в российских федеральных медицинских центрах.
Для победы и здоровья: как "серебряные" волонтеры помогают фронту в Крыму>>
© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев

В последнее время ВСУ усилили обстрелы гражданского населения. Фиксируется большое число минно-взрывных ранений у мирных жителей.

В последнее время ВСУ усилили обстрелы гражданского населения. Фиксируется большое число минно-взрывных ранений у мирных жителей
1 из 3

В последнее время ВСУ усилили обстрелы гражданского населения. Фиксируется большое число минно-взрывных ранений у мирных жителей.

© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев

Одно из подшефных учреждений гериатрический пансионат, где находятся одинокие пожилые люди.

Одно из подшефных учреждений - гериатрический пансионат, где находятся одинокие пожилые люди
2 из 3

Одно из подшефных учреждений гериатрический пансионат, где находятся одинокие пожилые люди.

© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
© РИА Новости Крым

Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.

Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
3 из 3

Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.

© РИА Новости Крым
1 из 3

В последнее время ВСУ усилили обстрелы гражданского населения. Фиксируется большое число минно-взрывных ранений у мирных жителей.

© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
2 из 3

Одно из подшефных учреждений гериатрический пансионат, где находятся одинокие пожилые люди.

© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
3 из 3

Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.

© РИА Новости Крым

ВСУ стреляют по гражданским

"Каждый день вижу сводки, и каждый день с грустью констатирую: все, кто больше всего любит кричать о Международном праве, о Женевской конвенции – именно они это право и нарушают. Если это БПЛА, то обязательно снаряд с поражающими элементами. Я же общаюсь с ранеными, приезжаю в больницы. Это гражданские, и это минно-взрывные травмы. Наши хирурги просто творят чудеса", – рассказывает Георгиев.
Особенно сложная ситуация, по его словам, в 15-километровой зоне. Впрочем, обстрелы гражданского транспорта, машин скорой помощи, учреждений здравоохранения, коммунальных бригад, выезжающих восстанавливать системы жизнеобеспечения после украинских атак – к сожалению, привычное дело для большинства территорий области.
"Дважды совершены покушения на главврача Алешкинской больницы – его супруга и заместитель по лечебной части погибли. А человек остается на своем месте, больница продолжает работать. Вот такой героизм с одной стороны. И с другой – обстрелы со стороны ВСУ, которые становятся тем циничнее, чем хуже их дела на фронте", – говорит омбудсмен.
Все это не может не влиять на настроения местных жителей, продолжает Георгиев. Даже те, кто сомневался во враждебности Киева, видят, откуда ведется огонь и меняют свою точку зрения.
"Это страшно, что настроения меняются в таких условиях. На прошлой неделе я приезжал к военным. Рассказывают: летит дрон. Украинский оператор видит, что у него садится батарейка, и просто направляет это дрон в первое, что ему попадается. Вот с бабушкой разговаривал – к сожалению, ей пришлось ампутировать ногу. Копалась в огороде, когда прилетел беспилотник и сбросил не нее заряд. После этого кто-то будет рассказывать, что в этом огороде военные стояли? Есть конкретные зафиксированные истории. Вот так Украина показывает истинное отношение к гражданам, которых, выступая с лозунгами, называет "своими", – констатирует Уполномоченный.
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© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев

Уполномоченный по правам человека помогает и военным "не в силу должности, а в силу того, что я гражданин России".

Уполномоченный по правам человека помогает и военным - не в силу должности, а в силу того, что я гражданин РФ
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Уполномоченный по правам человека помогает и военным "не в силу должности, а в силу того, что я гражданин России".

© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев

Украинские боевики бьют по мирной инфраструктуре, в том числе по больницам, школам и жилым домам.

Украинские боевики бьют по мирной инфраструктуре, в том числе по больницам, школам и жилым домам
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Украинские боевики бьют по мирной инфраструктуре, в том числе по больницам, школам и жилым домам.

© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

Удар ВСУ по Соцфонду на Херсонщине.

Состояние раненных при ударе по Соцфонду на Херсонщине оценил омбудсмен региона Георгиев
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Удар ВСУ по Соцфонду на Херсонщине.

© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
1 из 3

Уполномоченный по правам человека помогает и военным "не в силу должности, а в силу того, что я гражданин России".

© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
2 из 3

Украинские боевики бьют по мирной инфраструктуре, в том числе по больницам, школам и жилым домам.

© Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
3 из 3

Удар ВСУ по Соцфонду на Херсонщине.

© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

Победить на всех фронтах

"Я приехал в Херсонскую область впервые 1 июля 2022 года, будучи военным корреспондентом. Спустя 2,5 года я вижу, как изменились те же дороги. Нам рисовали, что здесь будет голод – голода не случилось. Холод – холода не случилось. Несмотря на все тяжелые условия, регион развивается: появляются новые муниципальные автобусы, реализуются большие программы по жилищному строительству, по развитию здравоохранения, строятся водоводы, восстанавливают энергосистему. Конечно, у нас много проблем, но как только прекратятся обстрелы, в геометрической прогрессии увеличится позитивное развитие", – убежден Георгиев.
Вместе с главами муниципалитетов сейчас омбудсмен ведет работу по созданию дома временного пребывания, на базе которого люди без регистрации могли бы регистрироваться хотя бы временно и оформлять первые выплаты. Еще в планах создать единый аппарат, который будет обслуживать работу всех трех Уполномоченных в регионе по правам человека, по правам ребенка, который также уже назначен и работает, и по защите прав предпринимателей его назначение планируется в ближайшее время. Так хотят сформировать более эффективную схему работы при существующей штатной численности сотрудников.
"Потому что любой вопрос, с которым обращается человек – за ним стоит судьба. Это нам с вами проблема может показаться пустяковой. А для человека – это его жизнь. И важно решать эти вопросы быстро и эффективно. Потому что люди были подвержены многолетней украинской пропаганде. Они должны нам верить и понимать, что теперь они действительно защищены. Это вопрос нашей Победы. И победить нам предстоит на всех фронтах, в том числе – на гражданском", – подытожил Сергей Георгиев.
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