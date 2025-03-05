https://crimea.ria.ru/20250305/v-kerchi-prostilis-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1144685010.html

В Керчи простились с двумя героями спецоперации

В Керчи простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 05.03.2025

В Керчи простились с двумя героями спецоперации

В Керчи проводили в последний путь погибших героев спецоперации Сергея Баркарова и Дмитрия Козореза. Об этом сообщил в среду глава администрации города Олег... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T19:31

2025-03-05T19:31

2025-03-05T19:31

керчь

олег каторгин

новости сво

утраты

память

герои сво

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь погибших героев спецоперации Сергея Баркарова и Дмитрия Козореза. Об этом сообщил в среду глава администрации города Олег Каторгин.Сергей Баркаров родился в 1988 году в Керчи. После окончания 9 классов получил специальность сварщика, а после срочной службы в Севастополе вторую профессию – матроса. Работал в рыболовецком колхозе. В апреле 2024 года подписал контракт с Минобороны.Дмитрий Козорез также родился в Керчи в 1988 году. После службы в армии работал слесарем по ремонту автомобилей, затем занялся частным предпринимательством и переехал в Пермский край. С началом спецоперации отправился защищать интересы страны. Получив контузию, вернулся домой с наградами, а позже снова вернулся на фронт.Оба героя погибли в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, олег каторгин, новости сво, утраты, память, герои сво, новости крыма