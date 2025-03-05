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В Керчи простились с двумя героями спецоперации
В Керчи простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 05.03.2025
В Керчи простились с двумя героями спецоперации
В Керчи проводили в последний путь погибших героев спецоперации Сергея Баркарова и Дмитрия Козореза. Об этом сообщил в среду глава администрации города Олег... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T19:31
2025-03-05T19:31
2025-03-05T19:31
керчь
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утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь погибших героев спецоперации Сергея Баркарова и Дмитрия Козореза. Об этом сообщил в среду глава администрации города Олег Каторгин.Сергей Баркаров родился в 1988 году в Керчи. После окончания 9 классов получил специальность сварщика, а после срочной службы в Севастополе вторую профессию – матроса. Работал в рыболовецком колхозе. В апреле 2024 года подписал контракт с Минобороны.Дмитрий Козорез также родился в Керчи в 1988 году. После службы в армии работал слесарем по ремонту автомобилей, затем занялся частным предпринимательством и переехал в Пермский край. С началом спецоперации отправился защищать интересы страны. Получив контузию, вернулся домой с наградами, а позже снова вернулся на фронт.Оба героя погибли в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, олег каторгин, новости сво, утраты, память, герои сво, новости крыма
В Керчи простились с двумя героями спецоперации
Керчь простилась с погибшими героями спецоперации Сергеем Баркаровым и Дмитрием Козорез
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь погибших героев спецоперации Сергея Баркарова и Дмитрия Козореза. Об этом сообщил в среду глава администрации города Олег Каторгин.
"Сегодня проводили в последний путь патриотов России, достойно исполнивших свой воинский долг. Светлая память Героям", – написал керченский мэр в своем Telegram-канале.
Сергей Баркаров родился в 1988 году в Керчи. После окончания 9 классов получил специальность сварщика, а после срочной службы в Севастополе вторую профессию – матроса. Работал в рыболовецком колхозе. В апреле 2024 года подписал контракт с Минобороны.
Дмитрий Козорез также родился в Керчи в 1988 году. После службы в армии работал слесарем по ремонту автомобилей, затем занялся частным предпринимательством и переехал в Пермский край. С началом спецоперации отправился защищать интересы страны. Получив контузию, вернулся домой с наградами, а позже снова вернулся на фронт.
Оба героя погибли в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.