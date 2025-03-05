https://crimea.ria.ru/20250305/gosorganam-i-bankam-zakonodatelno-zapretyat-zvonki-cherez-messendzhery-1144682592.html
Госорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры
Госорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Госорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры
Правительство РФ разработало комплексный законопроект по борьбе с кибермошенничеством, предусматривающий ряд нововведений. Об этом сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T17:34
2025-03-05T17:34
2025-03-05T17:35
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мессенджеры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Правительство РФ разработало комплексный законопроект по борьбе с кибермошенничеством, предусматривающий ряд нововведений. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.По словам Григоренко, в законопроекте содержится порядка 30 мер. Одна из основных – ввести законодательный запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связиКроме того, планируется ввести обязательную маркировку звонков, которые идут от государственных организаций и юридических лиц.Также пользователи услуг связи в РФ смогут устанавливать запрет на входящие международные звонки и отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а также запретить оформлять сим-карты на свое имя без личного присутствия.Замглавы правительства выразил надежду, что законопроект будет принят Госдумой этой весной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, правительство россии, кибербезопасность, мессенджеры, россия, банк, киберпреступность
Госорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры
Банкам и госорганам законодательно запретят звонить людям через иностранные мессенджеры
17:34 05.03.2025 (обновлено: 17:35 05.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Правительство РФ разработало комплексный законопроект по борьбе с кибермошенничеством, предусматривающий ряд нововведений. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
"Правительством подготовлен комплексный законопроект по противодействию кибермошенничеству, проработанный с Центробанком, правоохранителями и бизнесом. Он является составной частью общих решений, чтобы дать людям простые инструменты самозащиты и лишить мошенников возможности использовать существующие схемы", – сказал зампредседателя правительства.
По словам Григоренко, в законопроекте содержится порядка 30 мер. Одна из основных – ввести законодательный запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи
"По факту те же сотрудники государственных органов и на сегодняшний день не используют мессенджеры для звонков нашим гражданам. Но когда появляется прямая норма в законе, гражданин начинает понимать, что если звонок идет из банка или какого-то государственного учреждения, а звонок осуществляется через мессенджер – это уже сомнительный звонок", – сказал вице-премьер.
Кроме того, планируется ввести обязательную маркировку звонков, которые идут от государственных организаций и юридических лиц.
"Сегодня очень много обзвонов из разных учреждений, но смысл в том, что если звонок осуществляется из организации, то на телефоне у гражданина высвечивается не цифровой номер телефона звонящего, а наименование организации", – пояснил Григоренко.
Также пользователи услуг связи в РФ смогут устанавливать запрет на входящие международные звонки и отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а также запретить оформлять сим-карты на свое имя без личного присутствия.
Замглавы правительства выразил надежду, что законопроект будет принят Госдумой этой весной.
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