https://crimea.ria.ru/20250305/gosorganam-i-bankam-zakonodatelno-zapretyat-zvonki-cherez-messendzhery-1144682592.html

Госорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры

Госорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Госорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры

Правительство РФ разработало комплексный законопроект по борьбе с кибермошенничеством, предусматривающий ряд нововведений. Об этом сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T17:34

2025-03-05T17:34

2025-03-05T17:35

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правительство россии

кибербезопасность

мессенджеры

россия

банк

киберпреступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Правительство РФ разработало комплексный законопроект по борьбе с кибермошенничеством, предусматривающий ряд нововведений. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.По словам Григоренко, в законопроекте содержится порядка 30 мер. Одна из основных – ввести законодательный запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связиКроме того, планируется ввести обязательную маркировку звонков, которые идут от государственных организаций и юридических лиц.Также пользователи услуг связи в РФ смогут устанавливать запрет на входящие международные звонки и отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а также запретить оформлять сим-карты на свое имя без личного присутствия.Замглавы правительства выразил надежду, что законопроект будет принят Госдумой этой весной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, правительство россии, кибербезопасность, мессенджеры, россия, банк, киберпреступность