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Защищал жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Защищал жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВО
Защищал жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Защищал жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВО
В Алушта состоялась церемония прощания с героем спецоперации Юрием Прилепа. Об этом сообщила глава администрации города. РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T16:35
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галина огнева
алушта
утраты
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Алушта состоялась церемония прощания с героем спецоперации Юрием Прилепа. Об этом сообщила глава администрации города.Юрий Прилепа в августе 2024 года ушел добровольцем в зону специальной военной операции. Погиб 13 ноября 2024 года, защищая интересы России и мирных жителей Курской области."Выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. Скорблю вместе с вами. Вечная память Герою, который отдал свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны", - написала Огнева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте открыли мемориальную доску в честь погибшего героя СВО СлабинскогоВ Феодосии открыли мемориальные доски героям спецоперацииВоевал самоотверженно: в Севастополе простились с героем спецоперации
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РИА Новости Крым
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галина огнева, алушта, утраты, армия и флот, вооруженные силы россии, крым
Защищал жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВО

Алушта простилась с героем спецоперации Юрием Прилепа

16:35 05.03.2025
 
© Telegram Галина ОгневаЮрий Прилепа
Юрий Прилепа
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Алушта состоялась церемония прощания с героем спецоперации Юрием Прилепа. Об этом сообщила глава администрации города.
"Герои живут вечно. И сегодня, к сожалению, алуштинцы простились с одним из таких героев, храбрым воином, замечательным человеком — рядовым Вооруженных сил Российской Федерации Юрием Николаевичем Прилепа", - сообщила мэр в своем Telegram-канале.
Юрий Прилепа в августе 2024 года ушел добровольцем в зону специальной военной операции. Погиб 13 ноября 2024 года, защищая интересы России и мирных жителей Курской области.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. Скорблю вместе с вами. Вечная память Герою, который отдал свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны", - написала Огнева.
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Галина ОгневаАлуштаУтратыАрмия и флотВооруженные силы РоссииКрым
 
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