https://crimea.ria.ru/20250305/zaschischal-zhiteley-kurskoy-oblasti-alushta-prostilas-s-geroem-svo-1144680045.html

Защищал жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВО

Защищал жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Защищал жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВО

В Алушта состоялась церемония прощания с героем спецоперации Юрием Прилепа. Об этом сообщила глава администрации города. РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T16:35

2025-03-05T16:35

2025-03-05T16:35

галина огнева

алушта

утраты

армия и флот

вооруженные силы россии

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Алушта состоялась церемония прощания с героем спецоперации Юрием Прилепа. Об этом сообщила глава администрации города.Юрий Прилепа в августе 2024 года ушел добровольцем в зону специальной военной операции. Погиб 13 ноября 2024 года, защищая интересы России и мирных жителей Курской области."Выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. Скорблю вместе с вами. Вечная память Герою, который отдал свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны", - написала Огнева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте открыли мемориальную доску в честь погибшего героя СВО СлабинскогоВ Феодосии открыли мемориальные доски героям спецоперацииВоевал самоотверженно: в Севастополе простились с героем спецоперации

алушта

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

галина огнева, алушта, утраты, армия и флот, вооруженные силы россии, крым