"Расхлябанности допускать нельзя": Путин обратился к сотрудникам МВД
Полицейские и бойцы на фронте должны вместе идти к победе России – Путин
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Российские правоохранители, как и бойцы Вооруженных сил на фронте, должны иметь общую цель – победу России в навязанном ей конфликте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МВД.
"Вы все – люди в погонах, так же, как и наши бойцы, которые выполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Но у вас свои задачи, и все, что мы делаем и на линии фронта, и здесь, должно быть подчинено одной единственной логике и одной цели – победе", - сказал президент.
Путин отметил, что в условиях навязанного российскому государству вооруженного конфликта и проведения специальной военной операции вся правоохранительная сфера должна строить свою деятельность исходя из тех угроз, которые возникают в сегодняшней ситуации.
"Порядок, дисциплина, строгое соблюдение закона должны быть абсолютно обеспечены и гарантированы. Никакой расхлябанности ни в коем случае ни по одному направлению деятельности допускать нельзя", - подчеркнул российский лидер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.