https://crimea.ria.ru/20250305/raskhlyabannosti-dopuskat-nelzya-putin-obratilsya-k-sotrudnikam-mvd-1144675537.html

"Расхлябанности допускать нельзя": Путин обратился к сотрудникам МВД

"Расхлябанности допускать нельзя": Путин обратился к сотрудникам МВД - РИА Новости Крым, 05.03.2025

"Расхлябанности допускать нельзя": Путин обратился к сотрудникам МВД

Российские правоохранители, как и бойцы Вооруженных сил на фронте, должны иметь общую цель – победу России в навязанном ей конфликте. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T15:29

2025-03-05T15:29

2025-03-05T15:29

владимир путин (политик)

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

вооруженные силы россии

безопасность

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Российские правоохранители, как и бойцы Вооруженных сил на фронте, должны иметь общую цель – победу России в навязанном ей конфликте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МВД.Путин отметил, что в условиях навязанного российскому государству вооруженного конфликта и проведения специальной военной операции вся правоохранительная сфера должна строить свою деятельность исходя из тех угроз, которые возникают в сегодняшней ситуации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), вооруженные силы россии, безопасность, новости, россия