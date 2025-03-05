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"Расхлябанности допускать нельзя": Путин обратился к сотрудникам МВД - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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"Расхлябанности допускать нельзя": Путин обратился к сотрудникам МВД
"Расхлябанности допускать нельзя": Путин обратился к сотрудникам МВД - РИА Новости Крым, 05.03.2025
"Расхлябанности допускать нельзя": Путин обратился к сотрудникам МВД
Российские правоохранители, как и бойцы Вооруженных сил на фронте, должны иметь общую цель – победу России в навязанном ей конфликте. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T15:29
2025-03-05T15:29
владимир путин (политик)
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
вооруженные силы россии
безопасность
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Российские правоохранители, как и бойцы Вооруженных сил на фронте, должны иметь общую цель – победу России в навязанном ей конфликте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МВД.Путин отметил, что в условиях навязанного российскому государству вооруженного конфликта и проведения специальной военной операции вся правоохранительная сфера должна строить свою деятельность исходя из тех угроз, которые возникают в сегодняшней ситуации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), вооруженные силы россии, безопасность, новости, россия
"Расхлябанности допускать нельзя": Путин обратился к сотрудникам МВД

Полицейские и бойцы на фронте должны вместе идти к победе России – Путин

15:29 05.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Российские правоохранители, как и бойцы Вооруженных сил на фронте, должны иметь общую цель – победу России в навязанном ей конфликте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МВД.
"Вы все – люди в погонах, так же, как и наши бойцы, которые выполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Но у вас свои задачи, и все, что мы делаем и на линии фронта, и здесь, должно быть подчинено одной единственной логике и одной цели – победе", - сказал президент.
Путин отметил, что в условиях навязанного российскому государству вооруженного конфликта и проведения специальной военной операции вся правоохранительная сфера должна строить свою деятельность исходя из тех угроз, которые возникают в сегодняшней ситуации.
"Порядок, дисциплина, строгое соблюдение закона должны быть абсолютно обеспечены и гарантированы. Никакой расхлябанности ни в коем случае ни по одному направлению деятельности допускать нельзя", - подчеркнул российский лидер.
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Владимир Путин (политик)МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Вооруженные силы РоссииБезопасностьНовостиРоссия
 
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