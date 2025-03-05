https://crimea.ria.ru/20250305/avariya-v-sovetskom-rayone-kryma--bez-sveta-vosem-naselennykh-punktov-1144676166.html
Авария в Советском районе Крыма – без света восемь населенных пунктов
Авария в Советском районе Крыма – без света восемь населенных пунктов - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Авария в Советском районе Крыма – без света восемь населенных пунктов
Восемь населенных пунктов Советского района Крыма обесточены в среду из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T15:40
2025-03-05T15:40
2025-03-05T15:40
советский район
новости крыма
электроэнергия
электричество
электросети крыма
лэп
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391816_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_d2bdaf780384c695497694c3d26b5ef7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов Советского района Крыма обесточены в среду из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, света нет в Советском, Некрасовке, Октябрьском, Демьяновке, Черноземном, Раздольном, Алмазном, Корнеевке.В Симферополе в четверг обесточат ряд улиц из-за работ по обрезке деревьев, сообщили ранее в среду в "Крымэнерго". В частности, без света останутся Альминская, Береговая, Крымской Правды, Оранжерейная, Данилова, Курганная, Озерная, Балтийская, Опытная, Севастопольская, ряд проездов и переулков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заменят 50 трансформаторных подстанцийВ Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочего"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардов
советский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391816_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_99ef05a47cb9332217cade7c41dcd455.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
советский район, новости крыма, электроэнергия, электричество, электросети крыма, лэп, отключение электроэнергии
Авария в Советском районе Крыма – без света восемь населенных пунктов
Авария обесточила восемь населенных пунктов Советского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов Советского района Крыма обесточены в среду из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, света нет в Советском, Некрасовке, Октябрьском, Демьяновке, Черноземном, Раздольном, Алмазном, Корнеевке.
"Работа аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – проинформировали в пресс-службе.
В Симферополе в четверг обесточат ряд улиц из-за работ по обрезке деревьев, сообщили ранее в среду в "Крымэнерго". В частности, без света останутся Альминская, Береговая, Крымской Правды, Оранжерейная, Данилова, Курганная, Озерная, Балтийская, Опытная, Севастопольская, ряд проездов и переулков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: