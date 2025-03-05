https://crimea.ria.ru/20250305/avariya-v-sovetskom-rayone-kryma--bez-sveta-vosem-naselennykh-punktov-1144676166.html

Авария в Советском районе Крыма – без света восемь населенных пунктов

Авария в Советском районе Крыма – без света восемь населенных пунктов - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Авария в Советском районе Крыма – без света восемь населенных пунктов

Восемь населенных пунктов Советского района Крыма обесточены в среду из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T15:40

2025-03-05T15:40

2025-03-05T15:40

советский район

новости крыма

электроэнергия

электричество

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лэп

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов Советского района Крыма обесточены в среду из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, света нет в Советском, Некрасовке, Октябрьском, Демьяновке, Черноземном, Раздольном, Алмазном, Корнеевке.В Симферополе в четверг обесточат ряд улиц из-за работ по обрезке деревьев, сообщили ранее в среду в "Крымэнерго". В частности, без света останутся Альминская, Береговая, Крымской Правды, Оранжерейная, Данилова, Курганная, Озерная, Балтийская, Опытная, Севастопольская, ряд проездов и переулков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заменят 50 трансформаторных подстанцийВ Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочего"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардов

советский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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