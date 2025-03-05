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Авария в Советском районе Крыма – без света восемь населенных пунктов - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Авария в Советском районе Крыма – без света восемь населенных пунктов
Авария в Советском районе Крыма – без света восемь населенных пунктов - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Авария в Советском районе Крыма – без света восемь населенных пунктов
Восемь населенных пунктов Советского района Крыма обесточены в среду из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T15:40
2025-03-05T15:40
советский район
новости крыма
электроэнергия
электричество
электросети крыма
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов Советского района Крыма обесточены в среду из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, света нет в Советском, Некрасовке, Октябрьском, Демьяновке, Черноземном, Раздольном, Алмазном, Корнеевке.В Симферополе в четверг обесточат ряд улиц из-за работ по обрезке деревьев, сообщили ранее в среду в "Крымэнерго". В частности, без света останутся Альминская, Береговая, Крымской Правды, Оранжерейная, Данилова, Курганная, Озерная, Балтийская, Опытная, Севастопольская, ряд проездов и переулков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заменят 50 трансформаторных подстанцийВ Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочего"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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советский район, новости крыма, электроэнергия, электричество, электросети крыма, лэп, отключение электроэнергии
Авария в Советском районе Крыма – без света восемь населенных пунктов

Авария обесточила восемь населенных пунктов Советского района

15:40 05.03.2025
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов Советского района Крыма обесточены в среду из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, света нет в Советском, Некрасовке, Октябрьском, Демьяновке, Черноземном, Раздольном, Алмазном, Корнеевке.

"Работа аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – проинформировали в пресс-службе.

В Симферополе в четверг обесточат ряд улиц из-за работ по обрезке деревьев, сообщили ранее в среду в "Крымэнерго". В частности, без света останутся Альминская, Береговая, Крымской Правды, Оранжерейная, Данилова, Курганная, Озерная, Балтийская, Опытная, Севастопольская, ряд проездов и переулков.
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Советский районНовости КрымаЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросети КрымаЛЭПОтключение электроэнергии
 
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