https://crimea.ria.ru/20250305/zhitelnitsa-zaporozhskoy-oblasti-poluchila-15-let-za-popytku-podryva-lep-1144684774.html
Жительница Запорожской области получила 15 лет за попытку подрыва ЛЭП
Жительница Запорожской области получила 15 лет за попытку подрыва ЛЭП - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Жительница Запорожской области получила 15 лет за попытку подрыва ЛЭП
Суд приговорил жительницу Энергодара Запорожской области к 15 годам колонии за попытку взорвать опору ЛЭП по заданию Службы безопасности Украины, сообщает... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T18:43
2025-03-05T18:43
2025-03-05T18:43
запорожская область
новости
происшествия
лэп
суд
приговор
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Суд приговорил жительницу Энергодара Запорожской области к 15 годам колонии за попытку взорвать опору ЛЭП по заданию Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба Запорожского областного суда.По данным суда, подсудимая вступила в переписку в Telegram с сотрудником СБУ, который предложил ей совершить несколько диверсий в Запорожской области. Женщина согласилась подорвать опору ЛЭП в Энергодаре в День России, чтобы оставить без света жителей 3-го микрорайона Энергодара.Предварительно достав из тайника взрывное устройство, злоумышленница 12 июня пришла к месту диверсии, прикрепила взрывчатку скотчем к опоре, отошла на 40 метров и попыталась дистанционно ее подорвать. Попытка не удалась, поскольку российские правоохранители органов за два дня до этого обнаружили тайник и изъяли взрывчатку.Женщину задержали. Суд признал ее виновной в покушении на диверсию, участии в диверсионном сообществе, хранении и перевозке взрывчатки. Приговор – 15 лет колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении жителя Ялты, который по заданию украинских кураторов собрал и спрятал самодельную взрывчатку в тайнике для совершения диверсий и терактов в Крыму.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанку будут судить за финансирование ВСУЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуВ Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, новости, происшествия, лэп, суд, приговор, сбу (служба безопасности украины)
Жительница Запорожской области получила 15 лет за попытку подрыва ЛЭП
Жительница Энергодара получила 15 лет колонии за попытку подрыва опору ЛЭП по заданию СБУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Суд приговорил жительницу Энергодара Запорожской области к 15 годам колонии за попытку взорвать опору ЛЭП по заданию Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба Запорожского областного суда.
По данным суда, подсудимая вступила в переписку в Telegram с сотрудником СБУ, который предложил ей совершить несколько диверсий в Запорожской области. Женщина согласилась подорвать опору ЛЭП в Энергодаре в День России, чтобы оставить без света жителей 3-го микрорайона Энергодара.
Предварительно достав из тайника взрывное устройство, злоумышленница 12 июня пришла к месту диверсии, прикрепила взрывчатку скотчем к опоре, отошла на 40 метров и попыталась дистанционно ее подорвать. Попытка не удалась, поскольку российские правоохранители органов за два дня до этого обнаружили тайник и изъяли взрывчатку.
Женщину задержали. Суд признал ее виновной в покушении на диверсию, участии в диверсионном сообществе, хранении и перевозке взрывчатки. Приговор – 15 лет колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей.
Ранее в суд направили уголовное дело в отношении жителя Ялты, который по заданию украинских кураторов собрал и спрятал самодельную взрывчатку в тайнике для совершения диверсий и терактов в Крыму.
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