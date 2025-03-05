https://crimea.ria.ru/20250305/zhitelnitsa-zaporozhskoy-oblasti-poluchila-15-let-za-popytku-podryva-lep-1144684774.html

Жительница Запорожской области получила 15 лет за попытку подрыва ЛЭП

Жительница Запорожской области получила 15 лет за попытку подрыва ЛЭП - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Жительница Запорожской области получила 15 лет за попытку подрыва ЛЭП

Суд приговорил жительницу Энергодара Запорожской области к 15 годам колонии за попытку взорвать опору ЛЭП по заданию Службы безопасности Украины, сообщает... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T18:43

2025-03-05T18:43

2025-03-05T18:43

запорожская область

новости

происшествия

лэп

суд

приговор

сбу (служба безопасности украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_8056e5d8dc81812e8860f1ea04118196.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Суд приговорил жительницу Энергодара Запорожской области к 15 годам колонии за попытку взорвать опору ЛЭП по заданию Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба Запорожского областного суда.По данным суда, подсудимая вступила в переписку в Telegram с сотрудником СБУ, который предложил ей совершить несколько диверсий в Запорожской области. Женщина согласилась подорвать опору ЛЭП в Энергодаре в День России, чтобы оставить без света жителей 3-го микрорайона Энергодара.Предварительно достав из тайника взрывное устройство, злоумышленница 12 июня пришла к месту диверсии, прикрепила взрывчатку скотчем к опоре, отошла на 40 метров и попыталась дистанционно ее подорвать. Попытка не удалась, поскольку российские правоохранители органов за два дня до этого обнаружили тайник и изъяли взрывчатку.Женщину задержали. Суд признал ее виновной в покушении на диверсию, участии в диверсионном сообществе, хранении и перевозке взрывчатки. Приговор – 15 лет колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении жителя Ялты, который по заданию украинских кураторов собрал и спрятал самодельную взрывчатку в тайнике для совершения диверсий и терактов в Крыму.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанку будут судить за финансирование ВСУЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуВ Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости, происшествия, лэп, суд, приговор, сбу (служба безопасности украины)