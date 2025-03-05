Рейтинг@Mail.ru
Жительница Запорожской области получила 15 лет за попытку подрыва ЛЭП - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250305/zhitelnitsa-zaporozhskoy-oblasti-poluchila-15-let-za-popytku-podryva-lep-1144684774.html
Жительница Запорожской области получила 15 лет за попытку подрыва ЛЭП
Жительница Запорожской области получила 15 лет за попытку подрыва ЛЭП - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Жительница Запорожской области получила 15 лет за попытку подрыва ЛЭП
Суд приговорил жительницу Энергодара Запорожской области к 15 годам колонии за попытку взорвать опору ЛЭП по заданию Службы безопасности Украины, сообщает... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T18:43
2025-03-05T18:43
запорожская область
новости
происшествия
лэп
суд
приговор
сбу (служба безопасности украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_8056e5d8dc81812e8860f1ea04118196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Суд приговорил жительницу Энергодара Запорожской области к 15 годам колонии за попытку взорвать опору ЛЭП по заданию Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба Запорожского областного суда.По данным суда, подсудимая вступила в переписку в Telegram с сотрудником СБУ, который предложил ей совершить несколько диверсий в Запорожской области. Женщина согласилась подорвать опору ЛЭП в Энергодаре в День России, чтобы оставить без света жителей 3-го микрорайона Энергодара.Предварительно достав из тайника взрывное устройство, злоумышленница 12 июня пришла к месту диверсии, прикрепила взрывчатку скотчем к опоре, отошла на 40 метров и попыталась дистанционно ее подорвать. Попытка не удалась, поскольку российские правоохранители органов за два дня до этого обнаружили тайник и изъяли взрывчатку.Женщину задержали. Суд признал ее виновной в покушении на диверсию, участии в диверсионном сообществе, хранении и перевозке взрывчатки. Приговор – 15 лет колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении жителя Ялты, который по заданию украинских кураторов собрал и спрятал самодельную взрывчатку в тайнике для совершения диверсий и терактов в Крыму.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанку будут судить за финансирование ВСУЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуВ Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:0:712:534_1920x0_80_0_0_0fee78aae20e2d4392e4a8922651f4cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, новости, происшествия, лэп, суд, приговор, сбу (служба безопасности украины)
Жительница Запорожской области получила 15 лет за попытку подрыва ЛЭП

Жительница Энергодара получила 15 лет колонии за попытку подрыва опору ЛЭП по заданию СБУ

18:43 05.03.2025
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
ЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Суд приговорил жительницу Энергодара Запорожской области к 15 годам колонии за попытку взорвать опору ЛЭП по заданию Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба Запорожского областного суда.
По данным суда, подсудимая вступила в переписку в Telegram с сотрудником СБУ, который предложил ей совершить несколько диверсий в Запорожской области. Женщина согласилась подорвать опору ЛЭП в Энергодаре в День России, чтобы оставить без света жителей 3-го микрорайона Энергодара.
Предварительно достав из тайника взрывное устройство, злоумышленница 12 июня пришла к месту диверсии, прикрепила взрывчатку скотчем к опоре, отошла на 40 метров и попыталась дистанционно ее подорвать. Попытка не удалась, поскольку российские правоохранители органов за два дня до этого обнаружили тайник и изъяли взрывчатку.
Женщину задержали. Суд признал ее виновной в покушении на диверсию, участии в диверсионном сообществе, хранении и перевозке взрывчатки. Приговор – 15 лет колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей.
Ранее в суд направили уголовное дело в отношении жителя Ялты, который по заданию украинских кураторов собрал и спрятал самодельную взрывчатку в тайнике для совершения диверсий и терактов в Крыму.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанку будут судить за финансирование ВСУ
Житель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизмену
В Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании
 
Запорожская областьНовостиПроисшествияЛЭПСудПриговорСБУ (Служба безопасности Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31В Керчи простились с двумя героями спецоперации
19:10Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской области
18:43Жительница Запорожской области получила 15 лет за попытку подрыва ЛЭП
18:22В Бахчисарае бизнесмена заставили заплатить 7 миллионов рублей налога
17:59Как в Крыму шоколад со спирулиной "подружили"
17:52На пожаре в Крымском районе погиб человек
17:34Госорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры
17:16Центробанк ограничит количество карт на одного человека
17:02Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%
16:52Регионам России спишут задолженность по кредитам на 1 миллиард рублей
16:44На Крым надвигается шторм - МЧС
16:35Защищал жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВО
16:20Житель Ялты ответит за публичные призывы к насилию против русских
16:01США перестали делиться разведданными с Украиной
15:50Потери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч боевиков – Минобороны РФ
15:40Авария в Советском районе Крыма – без света восемь населенных пунктов
15:29Паром в Севастополе возобновил работу
15:29"Расхлябанности допускать нельзя": Путин обратился к сотрудникам МВД
15:21Число выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВД
15:13Пострадавшим от взрыва на Кубани выплатят компенсацию 150 тысяч рублей
Лента новостейМолния