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Медицинский самолет рухнул на жилые дома в Филадельфии – погиб ребенок - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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Медицинский самолет рухнул на жилые дома в Филадельфии – погиб ребенок
Медицинский самолет рухнул на жилые дома в Филадельфии – погиб ребенок - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Медицинский самолет рухнул на жилые дома в Филадельфии – погиб ребенок
Медицинский самолет с маленьким пассажиром на борту упал на жилые дома в Филадельфии и загорелся. Об этом со ссылкой на американские СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T07:41
2025-02-01T07:48
сша
авиакатастрофа
крушение самолета
в мире
происшествия
новости
пожар
мексика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Медицинский самолет с маленьким пассажиром на борту упал на жилые дома в Филадельфии и загорелся. Об этом со ссылкой на американские СМИ пишет РИА Новости.В авиакатастрофе погиб ребенокПациентом была девочка, которая прилетела в США по программе благотворительности за жизненно важным лечением из мексиканского города Тихуана. в момент катастрофы она возвращалась обратно домой, сообщает представитель компании-владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд.Он уточнил, что одной из погибших была мать девочки.При крушении загорелись жилые домаОтмечается, что авиакатастрофа произошла на северо-востоке самого крупного города Пенсильвании – самолет рухнул в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман. Несколько домов загорелись. Также поврежден газопровод. Мэр Филадельфии Шерелл Паркер сообщила, что повреждены несколько домов и автомобилей.Причины трагедии пока не известны, о судьбе пассажиров самолета и о пострадавших на земле также ничего не сообщается.Это второе за несколько дней крупное авиационное ЧП в США. В ночь на 30 января в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна, добавил американский лидер.Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне: тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также тренер по фигурному катанию Инна Волянская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, авиакатастрофа, крушение самолета, в мире, происшествия, новости, пожар, мексика
Медицинский самолет рухнул на жилые дома в Филадельфии – погиб ребенок

В Филадельфии медицинский самолет упал на жилые дома и загорелся – СМИ

07:41 01.02.2025 (обновлено: 07:48 01.02.2025)
 
© Фото: соцсетиВ Филадельфии медицинский самолет с врачами и пациентом упал на жилые дома и загорелся
В Филадельфии медицинский самолет с врачами и пациентом упал на жилые дома и загорелся
© Фото: соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Медицинский самолет с маленьким пассажиром на борту упал на жилые дома в Филадельфии и загорелся. Об этом со ссылкой на американские СМИ пишет РИА Новости.

В авиакатастрофе погиб ребенок

По данным ряда телеканалов, крушение потерпел медицинский самолет Lear 55 сразу после вылета из местного аэропорта. На его борту находились шесть человек: два пилота, два врача, пациент и его родственник.

Пациентом была девочка, которая прилетела в США по программе благотворительности за жизненно важным лечением из мексиканского города Тихуана. в момент катастрофы она возвращалась обратно домой, сообщает представитель компании-владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд.
"Все, что я могу сказать, это то, что пациент получил средства от... благотворительности, чтобы пройти жизненно важное лечение в США. Она прошла свой курс лечения. Она летела домой", - приводит слова Голда местный филиал телеканала NBC.
Он уточнил, что одной из погибших была мать девочки.

При крушении загорелись жилые дома

Отмечается, что авиакатастрофа произошла на северо-востоке самого крупного города Пенсильвании – самолет рухнул в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман. Несколько домов загорелись. Также поврежден газопровод. Мэр Филадельфии Шерелл Паркер сообщила, что повреждены несколько домов и автомобилей.
Причины трагедии пока не известны, о судьбе пассажиров самолета и о пострадавших на земле также ничего не сообщается.
Это второе за несколько дней крупное авиационное ЧП в США. В ночь на 30 января в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна, добавил американский лидер.
Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне: тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также тренер по фигурному катанию Инна Волянская.
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СШААвиакатастрофаКрушение самолетаВ миреПроисшествияНовостиПожарМексика
 
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