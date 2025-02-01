https://crimea.ria.ru/20250201/meditsinskiy-samolet-rukhnul-na-zhilye-doma-v-filadelfii-1143838056.html

Медицинский самолет рухнул на жилые дома в Филадельфии – погиб ребенок

Медицинский самолет рухнул на жилые дома в Филадельфии – погиб ребенок - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Медицинский самолет рухнул на жилые дома в Филадельфии – погиб ребенок

Медицинский самолет с маленьким пассажиром на борту упал на жилые дома в Филадельфии и загорелся. Об этом со ссылкой на американские СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T07:41

2025-02-01T07:41

2025-02-01T07:48

сша

авиакатастрофа

крушение самолета

в мире

происшествия

новости

пожар

мексика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Медицинский самолет с маленьким пассажиром на борту упал на жилые дома в Филадельфии и загорелся. Об этом со ссылкой на американские СМИ пишет РИА Новости.В авиакатастрофе погиб ребенокПациентом была девочка, которая прилетела в США по программе благотворительности за жизненно важным лечением из мексиканского города Тихуана. в момент катастрофы она возвращалась обратно домой, сообщает представитель компании-владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд.Он уточнил, что одной из погибших была мать девочки.При крушении загорелись жилые домаОтмечается, что авиакатастрофа произошла на северо-востоке самого крупного города Пенсильвании – самолет рухнул в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман. Несколько домов загорелись. Также поврежден газопровод. Мэр Филадельфии Шерелл Паркер сообщила, что повреждены несколько домов и автомобилей.Причины трагедии пока не известны, о судьбе пассажиров самолета и о пострадавших на земле также ничего не сообщается.Это второе за несколько дней крупное авиационное ЧП в США. В ночь на 30 января в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна, добавил американский лидер.Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне: тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также тренер по фигурному катанию Инна Волянская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, авиакатастрофа, крушение самолета, в мире, происшествия, новости, пожар, мексика