https://crimea.ria.ru/20250305/v-rossii-snizilsya-uroven-ulichnoy-i-podrostkovoy-prestupnosti---putin-1144673965.html

В России снизился уровень уличной и подростковой преступности - Путин

В России снизился уровень уличной и подростковой преступности - Путин - РИА Новости Крым, 05.03.2025

В России снизился уровень уличной и подростковой преступности - Путин

В России снижается уровень уличной и подростковой преступности и растет раскрываемость убийств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках расширенного РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T14:43

2025-03-05T14:43

2025-03-05T14:36

преступность

владимир путин (политик)

россия

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В России снижается уровень уличной и подростковой преступности и растет раскрываемость убийств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии МВД.Также он отметил снижение уровня подростковой преступности - более чем вдвое за последние десять лет."Думаю, это результат целенаправленной работы на этом направлении. Нужно и дальше делать все, чтобы защитить молодых людей от криминальных угроз, от втягивания в противоправную деятельность", - призвал российский лидер.К октябрю прошлого года Следком России расследовал 118,5 тысяч преступлений, более половины из которых - тяжкие и особо тяжкие, сообщала ранее пресс-служба СК по итогам оперативного совещания под руководством главы российского следствия Александра Бастрыкина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снимают на камеру: в России растет групповая детская преступностьКак часто дети в Крыму становятся жертвами преступленийПодростки, "гастролеры" и местные: кто обманывает доверчивых крымчан

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

преступность, владимир путин (политик), россия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)