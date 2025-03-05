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В России снизился уровень уличной и подростковой преступности - Путин - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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В России снизился уровень уличной и подростковой преступности - Путин
В России снизился уровень уличной и подростковой преступности - Путин - РИА Новости Крым, 05.03.2025
В России снизился уровень уличной и подростковой преступности - Путин
В России снижается уровень уличной и подростковой преступности и растет раскрываемость убийств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках расширенного РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T14:43
2025-03-05T14:36
преступность
владимир путин (политик)
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В России снижается уровень уличной и подростковой преступности и растет раскрываемость убийств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии МВД.Также он отметил снижение уровня подростковой преступности - более чем вдвое за последние десять лет."Думаю, это результат целенаправленной работы на этом направлении. Нужно и дальше делать все, чтобы защитить молодых людей от криминальных угроз, от втягивания в противоправную деятельность", - призвал российский лидер.К октябрю прошлого года Следком России расследовал 118,5 тысяч преступлений, более половины из которых - тяжкие и особо тяжкие, сообщала ранее пресс-служба СК по итогам оперативного совещания под руководством главы российского следствия Александра Бастрыкина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снимают на камеру: в России растет групповая детская преступностьКак часто дети в Крыму становятся жертвами преступленийПодростки, "гастролеры" и местные: кто обманывает доверчивых крымчан
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преступность, владимир путин (политик), россия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В России снизился уровень уличной и подростковой преступности - Путин

Путин: в России снижается число уличных и подростковых преступлений

14:43 05.03.2025
 
© Fotolia / Syda ProductionsМолодые люди
Молодые люди
© Fotolia / Syda Productions
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В России снижается уровень уличной и подростковой преступности и растет раскрываемость убийств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии МВД.
"Повышается раскрываемость таких видов преступлений как убийство, разбойные нападения, квартирные кражи. Снизилась и уличная преступность. В целом сокращается число рецидивов, когда те, кто понесли наказание, вновь совершают преступления", - констатировал президент.
Также он отметил снижение уровня подростковой преступности - более чем вдвое за последние десять лет.
"Думаю, это результат целенаправленной работы на этом направлении. Нужно и дальше делать все, чтобы защитить молодых людей от криминальных угроз, от втягивания в противоправную деятельность", - призвал российский лидер.
К октябрю прошлого года Следком России расследовал 118,5 тысяч преступлений, более половины из которых - тяжкие и особо тяжкие, сообщала ранее пресс-служба СК по итогам оперативного совещания под руководством главы российского следствия Александра Бастрыкина.
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