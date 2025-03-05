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Трое детей погибли и 29 ранены в результате обстрелов ВСУ
Трое детей погибли и 29 ранены в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Трое детей погибли и 29 ранены в результате обстрелов ВСУ
С начала года от обстрелов ВСУ погибли трое детей, еще 29 получили ранения. Об этом сообщила вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова. РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T11:36
2025-03-05T11:36
2025-03-05T11:44
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. С начала года от обстрелов ВСУ погибли трое детей, еще 29 получили ранения. Об этом сообщила вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова.По данным Кузнецовой, за это время боевики ВСУ выпустили по жилым домам, школам, детсадам и больницам более 13 тысяч снарядов. При этом подавляющее большинство ударов они наносят целенаправленно, подчеркнула она."Боевики бьют по мирным жителям прямой наводкой, разбрасывают суббоеприпасы от кассетного вооружения и направляют дроны в мирные кварталы. Это не просто статистика, а яркое свидетельство террористической сущности режима, который уничтожает свой народ и опасен для всего мира", - констатировала вице-спикер ГД. По ее словам, в отношении всех преступников, на руках которых кровь невинных мирных граждан, должны быть вынесены самые суровые приговоры. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому секторуДве девочки и четверо взрослых ранены при атаке по центру ГорловкиДрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области
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обстрелы всу, анна кузнецова, новости, новости сво, дети, государственная дума рф
Трое детей погибли и 29 ранены в результате обстрелов ВСУ
В результате обстрелов ВСУ с начала года трое детей погибли и 29 ранены - Кузнецова
11:36 05.03.2025 (обновлено: 11:44 05.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. С начала года от обстрелов ВСУ погибли трое детей, еще 29 получили ранения. Об этом сообщила вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова.
"Продолжаем формировать базу фиксировать преступления киевского режима против детей. За прошедшие два месяца 2025 года от преступных действий киевских боевиков погибли трое детей, а ранения получили 29 несовершеннолетних", - написала она в своем Telegram-канале.
По данным Кузнецовой, за это время боевики ВСУ выпустили по жилым домам, школам, детсадам и больницам более 13 тысяч снарядов. При этом подавляющее большинство ударов они наносят целенаправленно, подчеркнула она.
"Боевики бьют по мирным жителям прямой наводкой, разбрасывают суббоеприпасы от кассетного вооружения и направляют дроны в мирные кварталы. Это не просто статистика, а яркое свидетельство террористической сущности режима, который уничтожает свой народ и опасен для всего мира", - констатировала вице-спикер ГД.
По ее словам, в отношении всех преступников, на руках которых кровь невинных мирных граждан, должны быть вынесены самые суровые приговоры.
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