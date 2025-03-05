https://crimea.ria.ru/20250305/troe-detey-pogibli-i-29-raneny-v-rezultate-obstrelov-vsu-1144667162.html

Трое детей погибли и 29 ранены в результате обстрелов ВСУ

Трое детей погибли и 29 ранены в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Трое детей погибли и 29 ранены в результате обстрелов ВСУ

С начала года от обстрелов ВСУ погибли трое детей, еще 29 получили ранения. Об этом сообщила вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова. РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T11:36

2025-03-05T11:36

2025-03-05T11:44

обстрелы всу

анна кузнецова

новости

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дети

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. С начала года от обстрелов ВСУ погибли трое детей, еще 29 получили ранения. Об этом сообщила вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова.По данным Кузнецовой, за это время боевики ВСУ выпустили по жилым домам, школам, детсадам и больницам более 13 тысяч снарядов. При этом подавляющее большинство ударов они наносят целенаправленно, подчеркнула она."Боевики бьют по мирным жителям прямой наводкой, разбрасывают суббоеприпасы от кассетного вооружения и направляют дроны в мирные кварталы. Это не просто статистика, а яркое свидетельство террористической сущности режима, который уничтожает свой народ и опасен для всего мира", - констатировала вице-спикер ГД. По ее словам, в отношении всех преступников, на руках которых кровь невинных мирных граждан, должны быть вынесены самые суровые приговоры. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому секторуДве девочки и четверо взрослых ранены при атаке по центру ГорловкиДрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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