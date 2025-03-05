https://crimea.ria.ru/20250305/gotovilis-k-dzhikhadu-v-kirgizii-zaderzhany-30-terroristov-1144672143.html

Готовились к джихаду: в Киргизии задержаны 30 террористов

Готовились к джихаду: в Киргизии задержаны 30 террористов - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Готовились к джихаду: в Киргизии задержаны 30 террористов

30 членов подпольной террористической ячейки задержаны в Киргизии в рамках контртеррористической операции. Они готовились совершить серию терактов в стране,... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T14:07

2025-03-05T14:07

2025-03-05T14:07

киргизия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. 30 членов подпольной террористической ячейки задержаны в Киргизии в рамках контртеррористической операции. Они готовились совершить серию терактов в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.Отмечается, что задержанные проповедовали идею джихада, деятельность ячейки координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации.Задержанные систематически проводили конспиративные встречи, на которых пропагандировали радикальную идеологию и собирали деньги для финансирования террористической деятельности, добавили в госкомитете.Ночью 5 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы четверо боевиков, которые готовились совершить теракт на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете республики, банду координировала запрещенная в РФ международная террористическая организация "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка теракта в Дагестане: кому это выгодно ­– мнениеВ Дагестане избили и расстреляли полицейского из его табельного оружияКиев готовит теракты для срыва переговоров о мире на Украине – СВР

киргизия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, антитеррор, теракт, терроризм, режим кто, контртеррористическая операция (кто), происшествия, новости, безопасность