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Готовились к джихаду: в Киргизии задержаны 30 террористов - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Готовились к джихаду: в Киргизии задержаны 30 террористов
Готовились к джихаду: в Киргизии задержаны 30 террористов - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Готовились к джихаду: в Киргизии задержаны 30 террористов
30 членов подпольной террористической ячейки задержаны в Киргизии в рамках контртеррористической операции. Они готовились совершить серию терактов в стране,... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T14:07
2025-03-05T14:07
киргизия
антитеррор
теракт
терроризм
режим кто
контртеррористическая операция (кто)
происшествия
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. 30 членов подпольной террористической ячейки задержаны в Киргизии в рамках контртеррористической операции. Они готовились совершить серию терактов в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.Отмечается, что задержанные проповедовали идею джихада, деятельность ячейки координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации.Задержанные систематически проводили конспиративные встречи, на которых пропагандировали радикальную идеологию и собирали деньги для финансирования террористической деятельности, добавили в госкомитете.Ночью 5 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы четверо боевиков, которые готовились совершить теракт на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете республики, банду координировала запрещенная в РФ международная террористическая организация "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка теракта в Дагестане: кому это выгодно ­– мнениеВ Дагестане избили и расстреляли полицейского из его табельного оружияКиев готовит теракты для срыва переговоров о мире на Украине – СВР
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РИА Новости Крым
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киргизия, антитеррор, теракт, терроризм, режим кто, контртеррористическая операция (кто), происшествия, новости, безопасность
Готовились к джихаду: в Киргизии задержаны 30 террористов

В Киргизии задержали 30 членов подпольной террористической ячейки

14:07 05.03.2025
 
© РИА Новости . Игорь Егоров / Перейти в фотобанкБойцы спецназа Киргизии
Бойцы спецназа Киргизии - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Игорь Егоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. 30 членов подпольной террористической ячейки задержаны в Киргизии в рамках контртеррористической операции. Они готовились совершить серию терактов в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.
Отмечается, что задержанные проповедовали идею джихада, деятельность ячейки координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации.
Задержанные систематически проводили конспиративные встречи, на которых пропагандировали радикальную идеологию и собирали деньги для финансирования террористической деятельности, добавили в госкомитете.

"Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение так называемого джихада против конституционного строя Киргизии, а также планирование террористических акций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов республики. У одного из членов группы изъята видео-инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства", - отмечается в сообщении.

Ночью 5 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы четверо боевиков, которые готовились совершить теракт на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете республики, банду координировала запрещенная в РФ международная террористическая организация "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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КиргизияАнтитеррорТерактТерроризмРежим КТОКонтртеррористическая операция (КТО)ПроисшествияНовостиБезопасность
 
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