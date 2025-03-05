https://crimea.ria.ru/20250305/popytka-terakta-v-dagestane-komu-eto-vygodno--mnenie-1144668455.html

Попытка теракта в Дагестане: кому это выгодно ­– мнение

Попытка теракта в Дагестане: кому это выгодно ­– мнение - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Попытка теракта в Дагестане: кому это выгодно ­– мнение

За подготовкой теракта в городе Каспийске в Республике Дагестан могут стоять "крупные игроки", в частности Великобритания. Такое мнение в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T12:25

2025-03-05T12:25

2025-03-05T12:25

дагестан

терроризм

мнения

сергей горбачев

кавказ

россия

радио "спутник в крыму"

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. За подготовкой теракта в городе Каспийске в Республике Дагестан могут стоять "крупные игроки", в частности Великобритания. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.Ночью 5 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы четверо боевиков, которые готовились совершить теракт на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете республики, банду координировала запрещенная в РФ международная террористическая организация "Исламское государство"*.По словам Горбачева, на сегодняшний день Кавказ не является горячей точкой России благодаря политике президента РФ Владимира Путина."Политика нашего президента, начиная с первых дней его пребывания на посту главы государства, сначала минимизировала противостояние на Кавказе, потом нивелировала", – сказал Горбачев.Благодаря этому современный Кавказ "является одним из драйверов развития нашей страны по целому ряду параметров", подчеркнул эксперт.Такое положение дел, по мнению Горбачева, не дает покоя врагам России, которые не устают разогревать обстановку в регионе, опираясь на местный "негативный ресурс" в попытке поджечь и разрушить страну изнутри. Так было и десятилетия назад, заметил эксперт.Помимо международных террористов, вербующих людей из экстремистских ветвей ислама для подрывной деятельности, за такими терактами могут стоять "большие игроки", считает Горбачев."Это прежде всего Британия, которая всегда рассматривала бассейн Черного моря, Балканы, Закавказье как площадку для противостояния нашей державе – до Индии включительно", – заметил он."Сложно говорить, что в данном случае явилось истинным мотивом. Но мы однозначно должны констатировать, что подобного рода проявления всегда стоят вне рамок закона, и с ними необходимо бороться независимо от того, какие идеи пропагандировали люди, которые являлись их носителями", – заключил эксперт.*Террористическая организация, запрещенная в РоссииГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Английский баланс": почему Британия молчит после скандала в Белом доме В Дагестане избили и расстреляли полицейского из его табельного оружияВ Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт

дагестан

кавказ

россия

великобритания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, терроризм, мнения, сергей горбачев, кавказ, россия, великобритания