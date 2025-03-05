https://crimea.ria.ru/20250305/putin-poruchil-snizit-smertnost-rossiyan-v-dtp-v-poltora-raza-1144673800.html

Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза

Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза

Смертность граждан России в дорожно-транспортных происшествиях за 20 лет снизилась вдвое, к 2030 году этот показатель должен быть еще как минимум в полтора раза РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T14:24

2025-03-05T14:24

2025-03-05T14:26

владимир путин (политик)

россия

дтп

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Смертность граждан России в дорожно-транспортных происшествиях за 20 лет снизилась вдвое, к 2030 году этот показатель должен быть еще как минимум в полтора раза ниже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД."Как и прежде, серьезного внимания требует безопасность на дорогах. Здесь есть позитивная динамика. За 20 лет число погибших в ДТП снизилась более чем в два раза. Но в ДТП по-прежнему гибнут и получают ранения много наших граждан, в том числе, к огромному сожалению, и детей", - сказал глава государства.В этой связи надо продумать дополнительные решения по технической модернизации дорог, организации дорожного движения и предупреждению аварий, отметил онЗа 2024 год в России произошло более 116 тысяч аварий на дорогах. В них погибли 12 748 человек, среди которых 723 ребенка. Общее число пострадавших превысило 144 тысячи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, дтп, общество, новости