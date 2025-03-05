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Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза
Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза
Смертность граждан России в дорожно-транспортных происшествиях за 20 лет снизилась вдвое, к 2030 году этот показатель должен быть еще как минимум в полтора раза РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T14:24
2025-03-05T14:24
2025-03-05T14:26
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Смертность граждан России в дорожно-транспортных происшествиях за 20 лет снизилась вдвое, к 2030 году этот показатель должен быть еще как минимум в полтора раза ниже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД."Как и прежде, серьезного внимания требует безопасность на дорогах. Здесь есть позитивная динамика. За 20 лет число погибших в ДТП снизилась более чем в два раза. Но в ДТП по-прежнему гибнут и получают ранения много наших граждан, в том числе, к огромному сожалению, и детей", - сказал глава государства.В этой связи надо продумать дополнительные решения по технической модернизации дорог, организации дорожного движения и предупреждению аварий, отметил онЗа 2024 год в России произошло более 116 тысяч аварий на дорогах. В них погибли 12 748 человек, среди которых 723 ребенка. Общее число пострадавших превысило 144 тысячи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), россия, дтп, общество, новости
Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза
Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза к 2030 году
14:24 05.03.2025 (обновлено: 14:26 05.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Смертность граждан России в дорожно-транспортных происшествиях за 20 лет снизилась вдвое, к 2030 году этот показатель должен быть еще как минимум в полтора раза ниже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.
"Как и прежде, серьезного внимания требует безопасность на дорогах. Здесь есть позитивная динамика. За 20 лет число погибших в ДТП снизилась более чем в два раза. Но в ДТП по-прежнему гибнут и получают ранения много наших граждан, в том числе, к огромному сожалению, и детей", - сказал глава государства.
В этой связи надо продумать дополнительные решения по технической модернизации дорог, организации дорожного движения и предупреждению аварий, отметил он
"К 2030 году смертность в ДТП должна быть снижена еще как минимум в полтора раза. Такой ориентир поставлен, и нужно последовательно к нему идти", - подчеркнул Путин.
За 2024 год в России произошло более 116 тысяч аварий на дорогах. В них погибли 12 748 человек, среди которых 723 ребенка. Общее число пострадавших превысило 144 тысячи.
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