Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250305/putin-poruchil-snizit-smertnost-rossiyan-v-dtp-v-poltora-raza-1144673800.html
Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза
Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза
Смертность граждан России в дорожно-транспортных происшествиях за 20 лет снизилась вдвое, к 2030 году этот показатель должен быть еще как минимум в полтора раза РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T14:24
2025-03-05T14:26
владимир путин (политик)
россия
дтп
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136722603_0:214:1280:934_1920x0_80_0_0_54b10258b2dd4769c47404297f43be76.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Смертность граждан России в дорожно-транспортных происшествиях за 20 лет снизилась вдвое, к 2030 году этот показатель должен быть еще как минимум в полтора раза ниже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД."Как и прежде, серьезного внимания требует безопасность на дорогах. Здесь есть позитивная динамика. За 20 лет число погибших в ДТП снизилась более чем в два раза. Но в ДТП по-прежнему гибнут и получают ранения много наших граждан, в том числе, к огромному сожалению, и детей", - сказал глава государства.В этой связи надо продумать дополнительные решения по технической модернизации дорог, организации дорожного движения и предупреждению аварий, отметил онЗа 2024 год в России произошло более 116 тысяч аварий на дорогах. В них погибли 12 748 человек, среди которых 723 ребенка. Общее число пострадавших превысило 144 тысячи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136722603_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_70bdc5feb1cfe340845d819ef362b2b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, дтп, общество, новости
Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза

Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза к 2030 году

14:24 05.03.2025 (обновлено: 14:26 05.03.2025)
 
© МВД КрымСмертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Смертность граждан России в дорожно-транспортных происшествиях за 20 лет снизилась вдвое, к 2030 году этот показатель должен быть еще как минимум в полтора раза ниже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.
"Как и прежде, серьезного внимания требует безопасность на дорогах. Здесь есть позитивная динамика. За 20 лет число погибших в ДТП снизилась более чем в два раза. Но в ДТП по-прежнему гибнут и получают ранения много наших граждан, в том числе, к огромному сожалению, и детей", - сказал глава государства.
В этой связи надо продумать дополнительные решения по технической модернизации дорог, организации дорожного движения и предупреждению аварий, отметил он
"К 2030 году смертность в ДТП должна быть снижена еще как минимум в полтора раза. Такой ориентир поставлен, и нужно последовательно к нему идти", - подчеркнул Путин.
За 2024 год в России произошло более 116 тысяч аварий на дорогах. В них погибли 12 748 человек, среди которых 723 ребенка. Общее число пострадавших превысило 144 тысячи.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияДТПОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40 %
16:52Регионам России спишут задолженность по кредитам на 1 миллиард рублей
16:44На Крым надвигается шторм - МЧС
16:35Защищал жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВО
16:20Житель Ялты ответит за публичные призывы к насилию против русских
16:01США перестали делиться разведданными с Украиной
15:50Потери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч боевиков – Минобороны РФ
15:40Авария в Советском районе Крыма – без света восемь населенных пунктов
15:29Паром в Севастополе возобновил работу
15:29"Расхлябанности допускать нельзя": Путин обратился к сотрудникам МВД
15:21Число выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВД
15:13Пострадавшим от взрыва на Кубани выплатят компенсацию 150 тысяч рублей
15:06Путин поручил усилить борьбу с киберпреступностью
14:54Новый страх ЕС: Венгрия может "пустить под откос" все решения по Украине
14:43В России снизился уровень уличной и подростковой преступности - Путин
14:36"Держим ушки на макушке": военный эксперт об остановке США помощи Киеву
14:24Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза
14:11Путин поручил усилить меры безопасности в России
14:07Готовились к джихаду: в Киргизии задержаны 30 террористов
13:55Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии полностью завершена - Путин
Лента новостейМолния