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В Севастополе остановили паром

В Севастополе остановили паром - РИА Новости Крым, 05.03.2025

В Севастополе остановили паром

В Севастополе в среду остановлена работа парома на линии Артиллерийская бухта – Северная. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T12:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду остановлена работа парома на линии Артиллерийская бухта – Северная. Об этом сообщили в городском дептрансе.5 марта в Севастополе усилился ветер до 12 метров секунду.Паромы и катера в Севастополе - метеозависимый транспорт. Работу морского пассажирского транспорта также могут ограничивать в целях безопасности на время объявления воздушной тревоги и отражению атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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