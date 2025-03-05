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В Севастополе остановили паром
В Севастополе остановили паром - РИА Новости Крым, 05.03.2025
В Севастополе остановили паром
В Севастополе в среду остановлена работа парома на линии Артиллерийская бухта – Северная. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T12:00
2025-03-05T12:00
2025-03-05T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду остановлена работа парома на линии Артиллерийская бухта – Северная. Об этом сообщили в городском дептрансе.5 марта в Севастополе усилился ветер до 12 метров секунду.Паромы и катера в Севастополе - метеозависимый транспорт. Работу морского пассажирского транспорта также могут ограничивать в целях безопасности на время объявления воздушной тревоги и отражению атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе остановили паром
В Севастополе из-за непогоды приостановлена работа парома
12:00 05.03.2025 (обновлено: 12:02 05.03.2025)