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В Севастополе остановили паром - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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В Севастополе остановили паром
В Севастополе остановили паром - РИА Новости Крым, 05.03.2025
В Севастополе остановили паром
В Севастополе в среду остановлена работа парома на линии Артиллерийская бухта – Северная. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 05.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду остановлена работа парома на линии Артиллерийская бухта – Северная. Об этом сообщили в городском дептрансе.5 марта в Севастополе усилился ветер до 12 метров секунду.Паромы и катера в Севастополе - метеозависимый транспорт. Работу морского пассажирского транспорта также могут ограничивать в целях безопасности на время объявления воздушной тревоги и отражению атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе остановили паром

В Севастополе из-за непогоды приостановлена работа парома

12:00 05.03.2025 (обновлено: 12:02 05.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду остановлена работа парома на линии Артиллерийская бухта – Северная. Об этом сообщили в городском дептрансе.

"Из-за неблагоприятных погодных условий паром на линии Артиллерийская бухта - Северная приостанавливает движение", - сказано в сообщении.

5 марта в Севастополе усилился ветер до 12 метров секунду.
Паромы и катера в Севастополе - метеозависимый транспорт. Работу морского пассажирского транспорта также могут ограничивать в целях безопасности на время объявления воздушной тревоги и отражению атак ВСУ.
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