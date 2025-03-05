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Киев подпишет сырьевой договор и сядет за стол переговоров – Медведев - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Киев подпишет сырьевой договор и сядет за стол переговоров – Медведев
Киев подпишет сырьевой договор и сядет за стол переговоров – Медведев - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Киев подпишет сырьевой договор и сядет за стол переговоров – Медведев
Трамп добился от киевского режима готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T12:09
2025-03-05T12:09
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Трамп добился от киевского режима готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По его словам, остановка военной помощи Украине была символическим жестом. Так американская администрация хотела посмотреть, как Зеленский и его европейские покровители "на коленях приползут просить прощения".Это означает, добавил он, что сразу после заключения сырьевого договора поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся (притом, что Европа уже увеличила их).Также Медведев добавил, что прошедший "саммит" в Лондоне – пустышка, ибо нужно было как можно быстрее нарисовать "европлан" завершения конфликта вне зависимости от его содержания.Минувшую "лютую выволочку" Зеленского в Овальном кабинете Медведев назвал посланием ко всем окружающим."Адресат – все, кто вокруг. Собственное население, которое хочет решения назревших внутренних проблем. Европа, сидящая на горбе Штатов. И наша страна – типа, смотрите, мы готовы к переговорам, но можем применить силу к любому", – заметил Медведев.Касаясь темы спецоперации, он отметил, что враг сопротивляется и пока не повержен. Поэтому нанесение максимального поражения ему "на земле" сегодня остается главной задачей.Ранее Дмитрий Медведев заявил, что лидером свободного мира стал президент России Владимир Путин. Он также отметил, что Европе жизненно необходима опека США, поэтому лидеры, поддержавшие Владимира Зеленского, скоро успокоятся, отделавшись одинаковыми постами в соцсетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До разговора Путина и Трампа мир был на грани Апокалипсиса – МедведевЗеленский нанес удар по компаниям США и лично по Трампу – МедведевЛютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому
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РИА Новости Крым
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дмитрий медведев, новости, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, россия, политика
Киев подпишет сырьевой договор и сядет за стол переговоров – Медведев

Трамп заставит Украину подписать сырьевую сделку и сесть за стол переговоров – Медведев

12:09 05.03.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Трамп добился от киевского режима готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, остановка военной помощи Украине была символическим жестом. Так американская администрация хотела посмотреть, как Зеленский и его европейские покровители "на коленях приползут просить прощения".
"Утративший легитимность Зеленский немедленно сделал это, прислав Трампу двусмысленное слезливое письмо. Притом, что в Европе зреет настоящий глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь и вполне непредсказуемые последствия, вплоть до кризиса внутри НАТО", – прокомментировал случившееся Медведев.
Это означает, добавил он, что сразу после заключения сырьевого договора поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся (притом, что Европа уже увеличила их).
Также Медведев добавил, что прошедший "саммит" в Лондоне – пустышка, ибо нужно было как можно быстрее нарисовать "европлан" завершения конфликта вне зависимости от его содержания.
Минувшую "лютую выволочку" Зеленского в Овальном кабинете Медведев назвал посланием ко всем окружающим.
"Адресат – все, кто вокруг. Собственное население, которое хочет решения назревших внутренних проблем. Европа, сидящая на горбе Штатов. И наша страна – типа, смотрите, мы готовы к переговорам, но можем применить силу к любому", – заметил Медведев.
Касаясь темы спецоперации, он отметил, что враг сопротивляется и пока не повержен. Поэтому нанесение максимального поражения ему "на земле" сегодня остается главной задачей.
"СВО продолжается. Россия наступает. Остановка войны для бандеровского режима и лично для его главаря означает неизбежный конец", – написал зампредседателя Совбеза РФ.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что лидером свободного мира стал президент России Владимир Путин. Он также отметил, что Европе жизненно необходима опека США, поэтому лидеры, поддержавшие Владимира Зеленского, скоро успокоятся, отделавшись одинаковыми постами в соцсетях.
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Дмитрий МедведевНовостиСШАДональд ТрампУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияПолитика
 
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