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Киев подпишет сырьевой договор и сядет за стол переговоров – Медведев

Киев подпишет сырьевой договор и сядет за стол переговоров – Медведев - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Киев подпишет сырьевой договор и сядет за стол переговоров – Медведев

Трамп добился от киевского режима готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T12:09

2025-03-05T12:09

2025-03-05T12:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Трамп добился от киевского режима готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По его словам, остановка военной помощи Украине была символическим жестом. Так американская администрация хотела посмотреть, как Зеленский и его европейские покровители "на коленях приползут просить прощения".Это означает, добавил он, что сразу после заключения сырьевого договора поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся (притом, что Европа уже увеличила их).Также Медведев добавил, что прошедший "саммит" в Лондоне – пустышка, ибо нужно было как можно быстрее нарисовать "европлан" завершения конфликта вне зависимости от его содержания.Минувшую "лютую выволочку" Зеленского в Овальном кабинете Медведев назвал посланием ко всем окружающим."Адресат – все, кто вокруг. Собственное население, которое хочет решения назревших внутренних проблем. Европа, сидящая на горбе Штатов. И наша страна – типа, смотрите, мы готовы к переговорам, но можем применить силу к любому", – заметил Медведев.Касаясь темы спецоперации, он отметил, что враг сопротивляется и пока не повержен. Поэтому нанесение максимального поражения ему "на земле" сегодня остается главной задачей.Ранее Дмитрий Медведев заявил, что лидером свободного мира стал президент России Владимир Путин. Он также отметил, что Европе жизненно необходима опека США, поэтому лидеры, поддержавшие Владимира Зеленского, скоро успокоятся, отделавшись одинаковыми постами в соцсетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До разговора Путина и Трампа мир был на грани Апокалипсиса – МедведевЗеленский нанес удар по компаниям США и лично по Трампу – МедведевЛютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому

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дмитрий медведев, новости, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, россия, политика