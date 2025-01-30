Рейтинг@Mail.ru
Российские фигуристы были в разбившемся в США самолете - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250130/rossiyskie-figuristy-byli-v-razbivshemsya-v-ssha-samolete--1143796725.html
Российские фигуристы были в разбившемся в США самолете
Российские фигуристы были в разбившемся в США самолете - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Российские фигуристы были в разбившемся в США самолете
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в разбившемся в Вашингтоне самолете были фигуристы — выходцы из России. РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T12:37
2025-01-30T12:39
сша
авиакатастрофа
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111022/34/1110223449_0:90:3324:1960_1920x0_80_0_0_63a0efccf08b10c13d3758e6b0170de1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в разбившемся в Вашингтоне самолете были фигуристы — выходцы из России.В СМИ ранее появилась информация, что на борту потерпевшего крушение лайнера были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Кроме того, по данным журналистов, там находилась советская фигуристка Инна Волянская. На данный момент информация об их гибели не подтверждена. ЧП произошло в ночь на четверг в районе аэропорта в Вашингтоне. В воздухе столкнулись военный вертолет и гражданский самолет с пассажирами на борту. В пассажирском лайнере были 64 человека, в вертолете - три. Отмечается, что трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Борт упал в реку Потомак. Позже американские СМИ сообщили, что тела 18 погибших извлекли из реки.Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне можно было избежать. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111022/34/1110223449_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_259c7a67b8386b5c6f51797d49a8b8c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, авиакатастрофа, новости
Российские фигуристы были в разбившемся в США самолете

В упавшем в США самолете были российские фигуристы и другие сограждане - Песков

12:37 30.01.2025 (обновлено: 12:39 30.01.2025)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФигурное катание. Архивное фото
Фигурное катание. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в разбившемся в Вашингтоне самолете были фигуристы — выходцы из России.
В СМИ ранее появилась информация, что на борту потерпевшего крушение лайнера были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Кроме того, по данным журналистов, там находилась советская фигуристка Инна Волянская. На данный момент информация об их гибели не подтверждена.
"Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона. Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе", - цитирует Пескова РИА Новости.
ЧП произошло в ночь на четверг в районе аэропорта в Вашингтоне. В воздухе столкнулись военный вертолет и гражданский самолет с пассажирами на борту. В пассажирском лайнере были 64 человека, в вертолете - три. Отмечается, что трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Борт упал в реку Потомак. Позже американские СМИ сообщили, что тела 18 погибших извлекли из реки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне можно было избежать.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СШААвиакатастрофаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала