Российские фигуристы были в разбившемся в США самолете
В упавшем в США самолете были российские фигуристы и другие сограждане - Песков
12:37 30.01.2025 (обновлено: 12:39 30.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в разбившемся в Вашингтоне самолете были фигуристы — выходцы из России.
В СМИ ранее появилась информация, что на борту потерпевшего крушение лайнера были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Кроме того, по данным журналистов, там находилась советская фигуристка Инна Волянская. На данный момент информация об их гибели не подтверждена.
"Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона. Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе", - цитирует Пескова РИА Новости.
ЧП произошло в ночь на четверг в районе аэропорта в Вашингтоне. В воздухе столкнулись военный вертолет и гражданский самолет с пассажирами на борту. В пассажирском лайнере были 64 человека, в вертолете - три. Отмечается, что трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Борт упал в реку Потомак. Позже американские СМИ сообщили, что тела 18 погибших извлекли из реки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне можно было избежать.
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