https://crimea.ria.ru/20250130/rossiyskie-figuristy-byli-v-razbivshemsya-v-ssha-samolete--1143796725.html

Российские фигуристы были в разбившемся в США самолете

Российские фигуристы были в разбившемся в США самолете - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Российские фигуристы были в разбившемся в США самолете

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в разбившемся в Вашингтоне самолете были фигуристы — выходцы из России. РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T12:37

2025-01-30T12:37

2025-01-30T12:39

сша

авиакатастрофа

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в разбившемся в Вашингтоне самолете были фигуристы — выходцы из России.В СМИ ранее появилась информация, что на борту потерпевшего крушение лайнера были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Кроме того, по данным журналистов, там находилась советская фигуристка Инна Волянская. На данный момент информация об их гибели не подтверждена. ЧП произошло в ночь на четверг в районе аэропорта в Вашингтоне. В воздухе столкнулись военный вертолет и гражданский самолет с пассажирами на борту. В пассажирском лайнере были 64 человека, в вертолете - три. Отмечается, что трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Борт упал в реку Потомак. Позже американские СМИ сообщили, что тела 18 погибших извлекли из реки.Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне можно было избежать. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, авиакатастрофа, новости