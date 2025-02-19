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Грипп, ОРВИ и ковид – когда сезонные инфекции пойдут на спад - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Грипп, ОРВИ и ковид – когда сезонные инфекции пойдут на спад
Грипп, ОРВИ и ковид – когда сезонные инфекции пойдут на спад - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Грипп, ОРВИ и ковид – когда сезонные инфекции пойдут на спад
В России наблюдается рост сезонных инфекций и коронавируса, но статистика должна пойти на спад с середины марта. Об этом в среду заявил академик РАН,... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T22:15
2025-02-19T22:15
геннадий онищенко
грипп
орви
коронавирус
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
новости
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В России наблюдается рост сезонных инфекций и коронавируса, но статистика должна пойти на спад с середины марта. Об этом в среду заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в рамках пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".Статистика по коронавирусу за седьмую неделю года выросла в 27 субъектах страны. Всего за неделю зарегистрировано 6562 больных коронавирусом, выздоровели 7055 человек и это почти на 16% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализаций тоже выросло – всего за это время в стационары попали 904 человека - в основном это пожилые люди."А когда это все закончится? Середина марта - это точно. Все регионы нашей страны пройдут эту закономерность: подъем и пиковое плато. Далее пойдет снижение", – считает Онищенко.В целом, по его словам, заболеваемость гриппом держится на прогнозируемом уровне и является умеренной. Коронавирусная статистика также невысокая в масштабах страны, но, хотя ковид за последнее время перешел скорее в разряд обычных сезонных инфекций, все же он ведет себя не совсем так, как грипп.Общее количество новых случаев ОРВИ достигло 932 тысяч, за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 7,7%, сообщили накануне в Роспотребнадзоре. Превышение показателя отмечено в 49 регионах страны. В 30 субъектах количество госпитализаций увеличилось на 30%.В Крыму и Севастополе уровень заболеваемости COVID за неделю вырос на 50%. Кроме того, фиксируется рост числа новых случаев ОРВИ – за семь дней зарегистрировано 13209 заболевших. При этом заболеваемость пока остается ниже уровня эпидемического порога на 25,8%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым выходит на пик заболеваемости гриппом: динамика и прогнозыВ Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19В России из-за роста ОРВИ закрыты 180 школ и 66 детских садов
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геннадий онищенко, грипп, орви, коронавирус, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости, мнения
Грипп, ОРВИ и ковид – когда сезонные инфекции пойдут на спад

В России растет статистика сезонных инфекций – Онищенко

22:15 19.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник изучает результат компьютерной томографии органов грудной клетки
Медицинский работник изучает результат компьютерной томографии органов грудной клетки - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В России наблюдается рост сезонных инфекций и коронавируса, но статистика должна пойти на спад с середины марта. Об этом в среду заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в рамках пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".

"Сегодня мы имеем данные за седьмую неделю этого года. У нас в стране идет подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей, шестой неделей: где-то на 7 процентов поднялась заболеваемость", констатировал академик.

Статистика по коронавирусу за седьмую неделю года выросла в 27 субъектах страны. Всего за неделю зарегистрировано 6562 больных коронавирусом, выздоровели 7055 человек и это почти на 16% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализаций тоже выросло – всего за это время в стационары попали 904 человека - в основном это пожилые люди.
"А когда это все закончится? Середина марта - это точно. Все регионы нашей страны пройдут эту закономерность: подъем и пиковое плато. Далее пойдет снижение", – считает Онищенко.
В целом, по его словам, заболеваемость гриппом держится на прогнозируемом уровне и является умеренной. Коронавирусная статистика также невысокая в масштабах страны, но, хотя ковид за последнее время перешел скорее в разряд обычных сезонных инфекций, все же он ведет себя не совсем так, как грипп.

"Вот грипп: наступила осень – он начинает подниматься, пришла весна – опускается. А ковид весь год способен держаться на определенном уровне. Вот это еще нужно изучить", – отметил врач.

Общее количество новых случаев ОРВИ достигло 932 тысяч, за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 7,7%, сообщили накануне в Роспотребнадзоре. Превышение показателя отмечено в 49 регионах страны. В 30 субъектах количество госпитализаций увеличилось на 30%.
В Крыму и Севастополе уровень заболеваемости COVID за неделю вырос на 50%. Кроме того, фиксируется рост числа новых случаев ОРВИ – за семь дней зарегистрировано 13209 заболевших. При этом заболеваемость пока остается ниже уровня эпидемического порога на 25,8%.
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Геннадий ОнищенкоГриппОРВИКоронавирусЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииНовостиМнения
 
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