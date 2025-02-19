https://crimea.ria.ru/20250219/vs-rf-peresekli-gosgranitsu-s-ukrainoy-v-kurskoy-oblasti---putin-1144319428.html
Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области
Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области
Российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области и наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T16:58
2025-02-19T16:58
2025-02-19T17:17
курская область
владимир путин (политик)
ситуация в курской области после нападения всу
новости сво
вооруженные силы россии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144319825_0:287:3070:2013_1920x0_80_0_0_185918ea94a15ce17e02259f46b50bbf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости Крым. Российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области и наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду.Он отметил, что принял доклад об этом около часа назад. По словам российского лидера, наступление российской армии происходит по всей линии фронта.6 августа 2024 года подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Президент России Владимир Путин заявил о своей твердой уверенности в том, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ.Общие потери украинских вооруженных формирований за время боевых действий на Курском направлении превысили 62 тысячи человек, сообщали ранее в среду в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Россия вернула под контроль Свердликово в Курской областиВ живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской областиВ Крыму ответили на слова Зеленского об обмене территориями
курская область
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144319825_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_6e53e3e095e54450cac27e56dece58a5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, владимир путин (политик), ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, вооруженные силы россии, украина
Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области
Морпехи 810-й бригады из Крыма пересекли госграницу с Украиной в Курской области - Путин
16:58 19.02.2025 (обновлено: 17:17 19.02.2025)