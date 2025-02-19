https://crimea.ria.ru/20250219/vs-rf-peresekli-gosgranitsu-s-ukrainoy-v-kurskoy-oblasti---putin-1144319428.html

Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области

Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области

Российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области и наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T16:58

2025-02-19T16:58

2025-02-19T17:17

курская область

владимир путин (политик)

ситуация в курской области после нападения всу

новости сво

вооруженные силы россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144319825_0:287:3070:2013_1920x0_80_0_0_185918ea94a15ce17e02259f46b50bbf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости Крым. Российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области и наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду.Он отметил, что принял доклад об этом около часа назад. По словам российского лидера, наступление российской армии происходит по всей линии фронта.6 августа 2024 года подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Президент России Владимир Путин заявил о своей твердой уверенности в том, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ.Общие потери украинских вооруженных формирований за время боевых действий на Курском направлении превысили 62 тысячи человек, сообщали ранее в среду в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Россия вернула под контроль Свердликово в Курской областиВ живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской областиВ Крыму ответили на слова Зеленского об обмене территориями

курская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, владимир путин (политик), ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, вооруженные силы россии, украина