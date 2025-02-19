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Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области
Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области
Российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области и наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T16:58
2025-02-19T17:17
курская область
владимир путин (политик)
ситуация в курской области после нападения всу
новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости Крым. Российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области и наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду.Он отметил, что принял доклад об этом около часа назад. По словам российского лидера, наступление российской армии происходит по всей линии фронта.6 августа 2024 года подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Президент России Владимир Путин заявил о своей твердой уверенности в том, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ.Общие потери украинских вооруженных формирований за время боевых действий на Курском направлении превысили 62 тысячи человек, сообщали ранее в среду в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Россия вернула под контроль Свердликово в Курской областиВ живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской областиВ Крыму ответили на слова Зеленского об обмене территориями
курская область
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курская область, владимир путин (политик), ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, вооруженные силы россии, украина
Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области

Морпехи 810-й бригады из Крыма пересекли госграницу с Украиной в Курской области - Путин

16:58 19.02.2025 (обновлено: 17:17 19.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота сводной артиллерийской группы в Курской области.
Работа сводной артиллерийской группы в Курской области. - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости Крым. Российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области и наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду.

"Бойцы 810-й бригады пересекли границу РФ и вышли на территорию противника", - заявил президент России.

Он отметил, что принял доклад об этом около часа назад. По словам российского лидера, наступление российской армии происходит по всей линии фронта.
6 августа 2024 года подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Президент России Владимир Путин заявил о своей твердой уверенности в том, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ.
Общие потери украинских вооруженных формирований за время боевых действий на Курском направлении превысили 62 тысячи человек, сообщали ранее в среду в Минобороны РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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