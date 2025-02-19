https://crimea.ria.ru/20250219/krymchanin-karyakin-otkroet-shakhmatnye-kluby-v-novykh-regionakh-rossii-1144324793.html

Крымчанин Карякин откроет шахматные клубы в новых регионах России

Крымчанин Карякин откроет шахматные клубы в новых регионах России - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Крымчанин Карякин откроет шахматные клубы в новых регионах России

Сенатор от Крыма, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин открыл шахматные клубы в Донецке и Луганске, аналогичные заведения появятся в... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T20:48

2025-02-19T20:48

2025-02-19T20:48

сергей карякин

радио "спутник в крыму"

новости

новые регионы россии

шахматы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сенатор от Крыма, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин открыл шахматные клубы в Донецке и Луганске, аналогичные заведения появятся в Херсонской и Запорожской областях, а также в Мариуполе. Об этом гроссмейстер рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам сенатора, на сегодняшний день в России, в том числе в Симферополе, функционируют более 70 таких шахматных клубов.Гроссмейстер также добавил, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала его предложение о создании доступной среды и социализации через спорт участников СВО и иных вооруженных конфликтов, получивших инвалидность в ходе выполнения боевых задач. Над этим вопросом уже работает не только профильный комитет Совфеда, но и большая межведомственная комиссия, работу которой курирует вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Ранее Карякин заявил, что готов открыть шахматный клуб в Севастополе, если региональные власти решат вопрос с помещением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Карякин посетил симферопольскую гимназию для одаренных детейКарякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в КрымуШколы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах России

новые регионы россии

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей карякин, новости, новые регионы россии, шахматы