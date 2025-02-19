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Крымчанин Карякин откроет шахматные клубы в новых регионах России - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Крымчанин Карякин откроет шахматные клубы в новых регионах России
Крымчанин Карякин откроет шахматные клубы в новых регионах России - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Крымчанин Карякин откроет шахматные клубы в новых регионах России
Сенатор от Крыма, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин открыл шахматные клубы в Донецке и Луганске, аналогичные заведения появятся в... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T20:48
2025-02-19T20:48
сергей карякин
радио "спутник в крыму"
новости
новые регионы россии
шахматы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сенатор от Крыма, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин открыл шахматные клубы в Донецке и Луганске, аналогичные заведения появятся в Херсонской и Запорожской областях, а также в Мариуполе. Об этом гроссмейстер рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам сенатора, на сегодняшний день в России, в том числе в Симферополе, функционируют более 70 таких шахматных клубов.Гроссмейстер также добавил, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала его предложение о создании доступной среды и социализации через спорт участников СВО и иных вооруженных конфликтов, получивших инвалидность в ходе выполнения боевых задач. Над этим вопросом уже работает не только профильный комитет Совфеда, но и большая межведомственная комиссия, работу которой курирует вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Ранее Карякин заявил, что готов открыть шахматный клуб в Севастополе, если региональные власти решат вопрос с помещением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Карякин посетил симферопольскую гимназию для одаренных детейКарякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в КрымуШколы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах России
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сергей карякин, новости, новые регионы россии, шахматы
Крымчанин Карякин откроет шахматные клубы в новых регионах России

Сенатор Сергей Карякин откроет шахматные клубы в Херсонской и Запорожской областях

20:48 19.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Карякин
Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сенатор от Крыма, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин открыл шахматные клубы в Донецке и Луганске, аналогичные заведения появятся в Херсонской и Запорожской областях, а также в Мариуполе. Об этом гроссмейстер рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Буквально на прошлой неделе мы открыли в Луганске и в Донецке два шахматных клуба. Планируем открыть такие клубы в Херсонской и Запорожской областях, а также отдельно в Мариуполе", – сказал Карякин.

По словам сенатора, на сегодняшний день в России, в том числе в Симферополе, функционируют более 70 таких шахматных клубов.
Гроссмейстер также добавил, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала его предложение о создании доступной среды и социализации через спорт участников СВО и иных вооруженных конфликтов, получивших инвалидность в ходе выполнения боевых задач. Над этим вопросом уже работает не только профильный комитет Совфеда, но и большая межведомственная комиссия, работу которой курирует вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее Карякин заявил, что готов открыть шахматный клуб в Севастополе, если региональные власти решат вопрос с помещением.
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Радио "Спутник в Крыму"Сергей КарякинНовостиНовые регионы РоссииШахматы
 
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