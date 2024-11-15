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Школы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах России
Школы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах России - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Школы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах России
В каждом федеральном округе России планируют создать 12 школ для одаренных детей в рамках проектов по поддержке молодежи. Об этом сообщает Минпросвещения РФ. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T09:17
2024-11-15T09:17
2024-11-15T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В каждом федеральном округе России планируют создать 12 школ для одаренных детей в рамках проектов по поддержке молодежи. Об этом сообщает Минпросвещения РФ.Уточняется, что этот вопрос обсуждался на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ. В целом в отдельных населенных пунктах страны планируют построить 150 школ. Кроме того, будут оснащены предметные кабинеты, в первую очередь кабинеты труда (технологии) и основ безопасности и защиты Родины. Помимо этого, создадут еще 569 кластеров федерального проекта "Профессионалитет", чтобы студенты колледжей могли освоить востребованные специальности.Как рассказала директор Департамента проектной деятельности и развития региональных систем образования Минпросвещения РФ Татевик Карабекян, в рамках проекта "Ведущие школы" свою квалификацию также повысят педагоги естественно-научного профиля – преподаватели химии, физики, биологии, информатики и математики. В 37 педагогических вузах, подведомственных Минпросвещения России, создадут комплексные образовательно-воспитательные кластеры для подготовки педагогических кадров, а также продолжится реализация программы "Земский учитель".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Карякин посетил симферопольскую гимназию для одаренных детейПутин поддержал идею создать единые учебники по русскому языкуКрым попросил федеральный центр построить еще 8 школ
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РИА Новости Крым
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образование в россии, образование в крыму и севастополе, школа, дети, россия, минпросвещения рф, новости
Школы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах России
Школы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах России - Минпросвещения
09:17 15.11.2024 (обновлено: 09:19 15.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В каждом федеральном округе России планируют создать 12 школ для одаренных детей в рамках проектов по поддержке молодежи. Об этом сообщает Минпросвещения РФ.
"Министерством просвещения Российской Федерации запланирована реализация четырех федеральных проектов, направленных на поддержку молодежи и выявление талантливых детей. В каждом федеральном округе России предлагается создать 12 школ для одаренных детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что этот вопрос обсуждался на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ.
В целом в отдельных населенных пунктах страны планируют построить 150 школ. Кроме того, будут оснащены предметные кабинеты, в первую очередь кабинеты труда (технологии) и основ безопасности и защиты Родины. Помимо этого, создадут еще 569 кластеров федерального проекта "Профессионалитет", чтобы студенты колледжей могли освоить востребованные специальности.
Как рассказала директор Департамента проектной деятельности и развития региональных систем образования Минпросвещения РФ Татевик Карабекян, в рамках проекта "Ведущие школы" свою квалификацию также повысят педагоги естественно-научного профиля – преподаватели химии, физики, биологии, информатики и математики.
В 37 педагогических вузах, подведомственных Минпросвещения России, создадут комплексные образовательно-воспитательные кластеры для подготовки педагогических кадров, а также продолжится реализация программы "Земский учитель".
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