Признание Италией российского Крыма и режим ЧП в США: главное за день
Италия признала Крым российским, а Трамп продлил режим ЧП в США: главное за день
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРоссийский триколор на палубе парусника "Херсонес" в Крыму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. ВСУ пять раз за сутки атаковали российские объекты энергетики. В Краснодарском крае беспилотник повредил железную дорогу. В Италии в учебниках по географии напечатали карту Украины без Крыма. На Украине разбился F-16. Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в четвертом дипломатическом форуме в Анталье. Президент США Дональд Трамп на год продлил режим ЧП в стране.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Удары по энергетике России
Энергетические объекты в Краснодарском крае, а также в Запорожской и Курской областях подверглись ударам ВСУ. Противник за сутки нанес пять ударов, сообщили в Минобороны РФ. Всего с ночь на субботу над регионами уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем.
БПЛА повредил железную дорогу на Кубани
В Динском районе Кубани обломки украинского беспилотника упали на железнодорожные пути в станице Васюринской. В результате инцидента приостанавливалось движение поездов и были задержаны составы дальнего следования.
Российский Крым в учебниках Италии
Украинские СМИ обнаружили карты с российским Крымом в итальянских учебниках по географии за седьмой класс. После исследования 60 изданий украинская активистка Алена Ким пожаловалась также на искажение информации об Украине и "неправдивые данные о войне в Донбассе".
На Украине разбился F-16
Владимир Зеленский заявил о крушении самолета F-16. По его данным, погиб капитан истребителя. Место и обстоятельства гибели пилота не уточняются. Воздушные силы ВСУ заявили о начале работы межведомственной комиссии, расследующей обстоятельства произошедшего.
Трамп продлил режим ЧП в США
Режим чрезвычайного положения в США продлен еще на один год. Такое решение принял американский президент Дональд Трамп под предлогом якобы "вредоносных" внешнеполитических действий России. Указ должен быть опубликован 14 апреля. Он продлевает действие исполнительного указа бывшего главы Белого дома Джо Байдена, принятый в 2021 году, и предусматривает блокировку российской собственности и введение санкций против Москвы.
Лавров провел ряд встреч в Анталье
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в субботу на переговорах в Анталье провел ряд встреч с коллегами из Турции, Ирака, Судана и Венесуэллы. Стороны обсудили ситуацию с судоходством в Черном море, украинское урегулирование и общую безопасность Евразии.
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