https://crimea.ria.ru/20250412/priznanie-italiey-rossiyskogo-kryma-i-rezhim-chp-v-ssha-glavnoe-za-den-1145628634.html

Признание Италией российского Крыма и режим ЧП в США: главное за день

Признание Италией российского Крыма и режим ЧП в США: главное за день - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Признание Италией российского Крыма и режим ЧП в США: главное за день

F-16. Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в четвертом дипломатическом форуме в Анталье. Президент США Дональд Трамп на год продлил режим ЧП в стране. РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T21:57

2025-04-12T21:57

2025-04-12T21:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. ВСУ пять раз за сутки атаковали российские объекты энергетики. В Краснодарском крае беспилотник повредил железную дорогу. В Италии в учебниках по географии напечатали карту Украины без Крыма. На Украине разбился F-16. Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в четвертом дипломатическом форуме в Анталье. Президент США Дональд Трамп на год продлил режим ЧП в стране. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары по энергетике РоссииЭнергетические объекты в Краснодарском крае, а также в Запорожской и Курской областях подверглись ударам ВСУ. Противник за сутки нанес пять ударов, сообщили в Минобороны РФ. Всего с ночь на субботу над регионами уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем.БПЛА повредил железную дорогу на КубаниВ Динском районе Кубани обломки украинского беспилотника упали на железнодорожные пути в станице Васюринской. В результате инцидента приостанавливалось движение поездов и были задержаны составы дальнего следования. Российский Крым в учебниках ИталииУкраинские СМИ обнаружили карты с российским Крымом в итальянских учебниках по географии за седьмой класс. После исследования 60 изданий украинская активистка Алена Ким пожаловалась также на искажение информации об Украине и "неправдивые данные о войне в Донбассе".На Украине разбился F-16Владимир Зеленский заявил о крушении самолета F-16. По его данным, погиб капитан истребителя. Место и обстоятельства гибели пилота не уточняются. Воздушные силы ВСУ заявили о начале работы межведомственной комиссии, расследующей обстоятельства произошедшего.Трамп продлил режим ЧП в СШАРежим чрезвычайного положения в США продлен еще на один год. Такое решение принял американский президент Дональд Трамп под предлогом якобы "вредоносных" внешнеполитических действий России. Указ должен быть опубликован 14 апреля. Он продлевает действие исполнительного указа бывшего главы Белого дома Джо Байдена, принятый в 2021 году, и предусматривает блокировку российской собственности и введение санкций против Москвы.Лавров провел ряд встреч в АнтальеМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в субботу на переговорах в Анталье провел ряд встреч с коллегами из Турции, Ирака, Судана и Венесуэллы. Стороны обсудили ситуацию с судоходством в Черном море, украинское урегулирование и общую безопасность Евразии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, сергей лавров, в мире, новости, главное за день, украина