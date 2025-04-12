https://crimea.ria.ru/20250412/naruzhnaya-reklama-v-krymu-vse-li-zakonno-i-kak-menyayutsya-vyveski-1145544739.html

Наружная реклама в Крыму: все ли законно и как меняются вывески

Наружная реклама в Крыму: все ли законно и как меняются вывески - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Наружная реклама в Крыму: все ли законно и как меняются вывески

Все рекламные конструкции в Республике Крым размещены на законных основаниях, большинство предпринимателей уже включились в работу по приведению их к единому... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T21:25

2025-04-12T21:25

2025-04-12T21:25

радио "спутник в крыму"

государственный совет рк (госсовет)

крым

реклама

русский язык

мнения

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Все рекламные конструкции в Республике Крым размещены на законных основаниях, большинство предпринимателей уже включились в работу по приведению их к единому стилю. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала депутат Госсовета республики Елена Супрун.Она отметила, что председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов инициировал рабочее совещание "по приведению в соответствие всех вывесок уже не только по языковом смысле, но и в эстетическом"."Конечно же, предпринимателям всегда что-то новое дается сложно, потому что есть и финансовые затраты, которые необходимо понести. Но, на мой взгляд, они у нас люди сознательные, и большинство уже включились в эту работу и приводят в соответствие, меняют вывески на русский язык. Остальные в процессе. Но, на мой взгляд, эта норма придется всем предпринимателям по душе", – сказала Супрун.Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесокОна напомнила, что русский язык входит в десятку самых популярных в мире и на нем разговаривают более 150 млн человек.Территория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесокДепутат подчеркнула, что, согласно законодательству, предприниматели в Крыму обеспечивают публикацию в вывесках социальной рекламы на не менее, чем 5% от всей рекламной площади. Причем нередко этот показатель доходит даже до 30%, отметила Супрун. По ее словам, это можно наблюдать, когда в Крыму готовятся к знаковым датам, "мимо которых нельзя пройти"."Например, наш праздник Крымской весны, когда мы всегда стараемся, чтобы было максимальное информирование всего населения и гостей республики. Впереди 9 мая. А мы все ждем победы и наших ребят, которые сейчас находятся на специальной военной операции, днем и ночью защищают суверенитет страны. И конечно, мы здесь, в тылу, должны максимально помогать. А чем? Чем можем, на чем специализируемся", – сказала Супрун.В октябре прошлого года в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Законопроектом предлагается защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве.Пилотный проект по замене вывесок, в которых использовались буквы латиницы, уже стартовал в Крыму. За два месяца в Красноперекопске удалось заменить около 85%, рассказал ранее первый зампредседателя Госсовета Сергей Цеков. Теперь этот опыт планируется распространить на весь Крым.Рекламные вывески в едином дизайне после реконструкции появились в Алупке – они вписаны в исторический облик города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал "пилот" по замене англоязычных вывесокМилонов высказался о запрете рекламы на "иностранщине"Севастополь "очистят" от рекламы на фасадах

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), крым, реклама, русский язык, мнения, общество, новости крыма