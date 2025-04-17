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Пять часов простоя: паром в Севастополе возобновил рейсы

Пять часов простоя: паром в Севастополе возобновил рейсы - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Пять часов простоя: паром в Севастополе возобновил рейсы

Пассажирский паром возобновляет рейсы на Северную сторону Севастополя. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T14:03

2025-04-17T14:03

2025-04-17T14:03

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Пассажирский паром возобновляет рейсы на Северную сторону Севастополя. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта.Движение парома было приостановлено в четверг в 08:41. Он не перевозил пассажиров около пяти часов.Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Также рейд в городе могут закрыть в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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