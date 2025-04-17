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Пять часов простоя: паром в Севастополе возобновил рейсы - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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Пять часов простоя: паром в Севастополе возобновил рейсы
Пять часов простоя: паром в Севастополе возобновил рейсы - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Пять часов простоя: паром в Севастополе возобновил рейсы
Пассажирский паром возобновляет рейсы на Северную сторону Севастополя. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T14:03
2025-04-17T14:03
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Пассажирский паром возобновляет рейсы на Северную сторону Севастополя. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта.Движение парома было приостановлено в четверг в 08:41. Он не перевозил пассажиров около пяти часов.Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Также рейд в городе могут закрыть в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, логистика
Пять часов простоя: паром в Севастополе возобновил рейсы

В Севастополе возобновлено движение парома на Северную

14:03 17.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Пассажирский паром возобновляет рейсы на Северную сторону Севастополя. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта.
Движение парома было приостановлено в четверг в 08:41. Он не перевозил пассажиров около пяти часов.
"Паром возобновляет движение с 14:00 рейсом из Артбухты", - сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Также рейд в городе могут закрыть в целях безопасности.
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