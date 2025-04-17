https://crimea.ria.ru/20250417/pyat-chasov-prostoya-parom-v-sevastopole-vozobnovil-reysy-1145754103.html
Пять часов простоя: паром в Севастополе возобновил рейсы
Пять часов простоя: паром в Севастополе возобновил рейсы - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Пять часов простоя: паром в Севастополе возобновил рейсы
Пассажирский паром возобновляет рейсы на Северную сторону Севастополя. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T14:03
2025-04-17T14:03
2025-04-17T14:03
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e7c20833fdb77f80fa5a7a327b7645.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Пассажирский паром возобновляет рейсы на Северную сторону Севастополя. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта.Движение парома было приостановлено в четверг в 08:41. Он не перевозил пассажиров около пяти часов.Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Также рейд в городе могут закрыть в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abd2b70075c40ad5e3869adce3df39a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, логистика
Пять часов простоя: паром в Севастополе возобновил рейсы
В Севастополе возобновлено движение парома на Северную