https://crimea.ria.ru/20250417/na-strazhe-pozharnoy-bezopasnosti-kryma-stoyat-260-mezhvedomstvennykh-grupp-1145752287.html

На страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп

На страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп - РИА Новости Крым, 17.04.2025

На страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп

В Крыму за пожарной безопасностью следят около 260 межведомственных групп, куда входят сотрудники МЧС, муниципалитетов и другие специалисты. Об этом в... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T13:10

2025-04-17T13:10

2025-04-17T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за пожарной безопасностью следят около 260 межведомственных групп, куда входят сотрудники МЧС, муниципалитетов и другие специалисты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника республиканского главка – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.Он уточнил, что с 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон. Оснований для введения особого противопожарного режима на данный момент нет. Но после его установления ответственность за нарушение требований пожарной безопасности ужесточается. Сумма штрафов в этот период составит до 20 тысяч рублей для физических лиц и до 800 тысяч - для юридических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Леса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдениемВ Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезонуКрымские заповедники закрывают для туристов с 1 апреля

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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