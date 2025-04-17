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На страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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На страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп
На страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп - РИА Новости Крым, 17.04.2025
На страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп
В Крыму за пожарной безопасностью следят около 260 межведомственных групп, куда входят сотрудники МЧС, муниципалитетов и другие специалисты. Об этом в... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T13:10
2025-04-17T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за пожарной безопасностью следят около 260 межведомственных групп, куда входят сотрудники МЧС, муниципалитетов и другие специалисты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника республиканского главка – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.Он уточнил, что с 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон. Оснований для введения особого противопожарного режима на данный момент нет. Но после его установления ответственность за нарушение требований пожарной безопасности ужесточается. Сумма штрафов в этот период составит до 20 тысяч рублей для физических лиц и до 800 тысяч - для юридических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Леса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдениемВ Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезонуКрымские заповедники закрывают для туристов с 1 апреля
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РИА Новости Крым
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На страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп

МЧС: в Крыму за пожарной безопасностью следят около 260 межведомственных групп

13:10 17.04.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымРабота межведомственной группы МЧС России в рамках подготовки к пожароопасному сезону
Работа межведомственной группы МЧС России в рамках подготовки к пожароопасному сезону
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за пожарной безопасностью следят около 260 межведомственных групп, куда входят сотрудники МЧС, муниципалитетов и другие специалисты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника республиканского главка – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.

"Сотрудниками Государственного пожарного надзора совместно с органами муниципалитетов организована работа порядка 260 межведомственных патрульных групп, на всей территории республики. В ежедневном режиме они выполняют работу по профилактике, по выявлению мест, где необходимо провести очистку или уборку", - отметил он.

Он уточнил, что с 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон.
Оснований для введения особого противопожарного режима на данный момент нет. Но после его установления ответственность за нарушение требований пожарной безопасности ужесточается. Сумма штрафов в этот период составит до 20 тысяч рублей для физических лиц и до 800 тысяч - для юридических лиц.
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