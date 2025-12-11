https://crimea.ria.ru/20251211/chast-simferopolya-ostalas-bez-sveta-1151586606.html

Часть Симферополя осталась без света

Часть Симферополя осталась без света

Порядка 20 улиц и переулков в Симферополе обесточены из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Порядка 20 улиц и переулков в Симферополе обесточены из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго"."Обесточены проспект Победы, улицы Куйбышева, Грибоедова, Блюхера, Лермонтова, Автомагистральная, Полевая (Красная Горка), Репина, Троллейбусная, Декабристов, Морозова, Шполянской, Киевская, Февральская. А также переулки: Скрипниченко, Северный, Подводников, Садовый, Краснооктябрьский, Февральский и прилегающие к ним улицы/переулки", - говорится в сообщении.Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Ранее сообщалось, что также два десятка улиц и переулков Симферополя остались без электроэнергии из-за аварии на сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

