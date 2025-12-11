Рейтинг@Mail.ru
Часть Симферополя осталась без света - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Часть Симферополя осталась без света
Часть Симферополя осталась без света - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Часть Симферополя осталась без света
Порядка 20 улиц и переулков в Симферополе обесточены из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T16:48
2025-12-11T16:48
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420011_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3fd65de13b62232899136dd9dd973a43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Порядка 20 улиц и переулков в Симферополе обесточены из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго"."Обесточены проспект Победы, улицы Куйбышева, Грибоедова, Блюхера, Лермонтова, Автомагистральная, Полевая (Красная Горка), Репина, Троллейбусная, Декабристов, Морозова, Шполянской, Киевская, Февральская. А также переулки: Скрипниченко, Северный, Подводников, Садовый, Краснооктябрьский, Февральский и прилегающие к ним улицы/переулки", - говорится в сообщении.Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Ранее сообщалось, что также два десятка улиц и переулков Симферополя остались без электроэнергии из-за аварии на сетях.
Часть Симферополя осталась без света

16:48 11.12.2025
 
© Администрация СимферополяРабота по замене ламп
Работа по замене ламп
© Администрация Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Порядка 20 улиц и переулков в Симферополе обесточены из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
"Обесточены проспект Победы, улицы Куйбышева, Грибоедова, Блюхера, Лермонтова, Автомагистральная, Полевая (Красная Горка), Репина, Троллейбусная, Декабристов, Морозова, Шполянской, Киевская, Февральская. А также переулки: Скрипниченко, Северный, Подводников, Садовый, Краснооктябрьский, Февральский и прилегающие к ним улицы/переулки", - говорится в сообщении.
Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
Ранее сообщалось, что также два десятка улиц и переулков Симферополя остались без электроэнергии из-за аварии на сетях.
