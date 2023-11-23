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"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций - РИА Новости Крым, 23.11.2023
"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
Предприятие "Крымэнерго" получит 50 млн рублей на закупку трансформаторных подстанций взамен поврежденных во время недавнего урагана. Об этом по итогам... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T12:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Предприятие "Крымэнерго" получит 50 млн рублей на закупку трансформаторных подстанций взамен поврежденных во время недавнего урагана. Об этом по итогам совещания по проблемным вопросам сообщил глава РК Сергей Аксенов.19 и 20 ноября в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались ураганным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики наблюдались перебои в подаче света и воды, от электроэнергии были отключены около 50 тысяч абонентов. Работу аварийных бригад усложняли тяжелые погодные условия. Полностью подачу электроэнергии удалось восстановить только в среду.Глава региона отметил, что из-за непогоды обострилась проблема электроснабжения. Во многих муниципальных образованиях критически необходима замена трансформаторных подстанций. В первую очередь речь идет о Симферопольском районе, откуда поступает больше всего обращений.Кроме того, в некоторых населенных пунктах пострадали здания школ и кровли. Их необходимо оперативно восстановить, чтобы обеспечить детям и учителям безопасные и комфортные условия.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым после удара стихии: без света остаются около 39 тысяч абонентовЧасть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известноБуря с мокрым снегом и штормовым ветром надвигается на Крым
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гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, сергей аксенов, крым, новости крыма
"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

Крымэнерго получит 50 млн рублей на замену поврежденного стихией оборудования

12:49 23.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Предприятие "Крымэнерго" получит 50 млн рублей на закупку трансформаторных подстанций взамен поврежденных во время недавнего урагана. Об этом по итогам совещания по проблемным вопросам сообщил глава РК Сергей Аксенов.
19 и 20 ноября в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались ураганным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики наблюдались перебои в подаче света и воды, от электроэнергии были отключены около 50 тысяч абонентов. Работу аварийных бригад усложняли тяжелые погодные условия. Полностью подачу электроэнергии удалось восстановить только в среду.
Глава региона отметил, что из-за непогоды обострилась проблема электроснабжения. Во многих муниципальных образованиях критически необходима замена трансформаторных подстанций. В первую очередь речь идет о Симферопольском районе, откуда поступает больше всего обращений.
"Планируется выделить ГУП РК "Крымэнерго" 50 млн рублей на закупку оборудования. Сети с наибольшим показателем аварийности должны быть приведены в нормативное состояние", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Кроме того, в некоторых населенных пунктах пострадали здания школ и кровли. Их необходимо оперативно восстановить, чтобы обеспечить детям и учителям безопасные и комфортные условия.
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ГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуСергей АксеновКрымНовости Крыма
 
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