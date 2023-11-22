https://crimea.ria.ru/20231122/burya-s-mokrym-snegom-i-shtormovym-vetrom-nadvigaetsya-na-krym-1132958305.html

Буря с мокрым снегом и штормовым ветром надвигается на Крым

Буря с мокрым снегом и штормовым ветром надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Буря с мокрым снегом и штормовым ветром надвигается на Крым

Штормовое предупреждение о ливнях, мокром снеге и ветре до 22 м/с объявлено в Крыму на ближайшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T09:41

2023-11-22T09:41

2023-11-22T09:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях, мокром снеге и ветре до 22 м/с объявлено в Крыму на ближайшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - добавили в ведомстве.Ранее в Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта. На площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди не отступают: прогноз погоды в Крыму на средуСтихия обрушилась на Кубань – объявлено двухдневное штормовоеВ Севастополе закрыли рейд

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