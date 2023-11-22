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Буря с мокрым снегом и штормовым ветром надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Буря с мокрым снегом и штормовым ветром надвигается на Крым
Буря с мокрым снегом и штормовым ветром надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Буря с мокрым снегом и штормовым ветром надвигается на Крым
Штормовое предупреждение о ливнях, мокром снеге и ветре до 22 м/с объявлено в Крыму на ближайшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T09:41
2023-11-22T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях, мокром снеге и ветре до 22 м/с объявлено в Крыму на ближайшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - добавили в ведомстве.Ранее в Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта. На площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди не отступают: прогноз погоды в Крыму на средуСтихия обрушилась на Кубань – объявлено двухдневное штормовоеВ Севастополе закрыли рейд
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Буря с мокрым снегом и штормовым ветром надвигается на Крым

Шторм с мокрым снегом и сильным ветром 22-23 ноября обрушится на Крым

09:41 22.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях, мокром снеге и ветре до 22 м/с объявлено в Крыму на ближайшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 22 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, ночью 23 ноября переходящие в мокрый снег. Усиление юго-восточного ветра с переходом на северо-восточный до 17-22 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - добавили в ведомстве.
Ранее в Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта. На площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
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