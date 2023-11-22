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В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 22.11.2023

В Севастополе закрыли рейд

Морской пассажирский транспорт в Севастополе в среду утром приостановил движение. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T08:15

2023-11-22T08:15

2023-11-22T08:16

морской транспорт

севастополь

новости крыма

крым

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе в среду утром приостановил движение. Об этом сообщает департамент транспорта города.Ранее была размещена информация о приостановке утром в среду движения катеров на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка".Движение пассажирских катеров и парома было приостановлено в Севастополе из-за плохих погодных условий и в понедельник.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди не отступают: прогноз погоды в Крыму на средуДвижение пассажирских катеров в Севастополе возобновленоЧто происходит на Крымском мосту после возобновления движения

севастополь

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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