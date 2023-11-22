https://crimea.ria.ru/20231122/v-sevastopole-zakryli-reyd-1132956452.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 22.11.2023
В Севастополе закрыли рейд
Морской пассажирский транспорт в Севастополе в среду утром приостановил движение. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T08:15
2023-11-22T08:15
2023-11-22T08:16
морской транспорт
севастополь
новости крыма
крым
паромы и катера в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326644_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_8927f768e2eb741549ff1869fbbc1660.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе в среду утром приостановил движение. Об этом сообщает департамент транспорта города.Ранее была размещена информация о приостановке утром в среду движения катеров на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка".Движение пассажирских катеров и парома было приостановлено в Севастополе из-за плохих погодных условий и в понедельник.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди не отступают: прогноз погоды в Крыму на средуДвижение пассажирских катеров в Севастополе возобновленоЧто происходит на Крымском мосту после возобновления движения
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326644_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4029eb99a680db13510c2efbefa88e75.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
морской транспорт, севастополь, новости крыма, крым, паромы и катера в севастополе
В Севастополе закрыли рейд
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение в среду утром
08:15 22.11.2023 (обновлено: 08:16 22.11.2023)