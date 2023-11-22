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В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 22.11.2023
В Севастополе закрыли рейд
Морской пассажирский транспорт в Севастополе в среду утром приостановил движение. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T08:15
2023-11-22T08:16
морской транспорт
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новости крыма
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе в среду утром приостановил движение. Об этом сообщает департамент транспорта города.Ранее была размещена информация о приостановке утром в среду движения катеров на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка".Движение пассажирских катеров и парома было приостановлено в Севастополе из-за плохих погодных условий и в понедельник.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди не отступают: прогноз погоды в Крыму на средуДвижение пассажирских катеров в Севастополе возобновленоЧто происходит на Крымском мосту после возобновления движения
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морской транспорт, севастополь, новости крыма, крым, паромы и катера в севастополе
В Севастополе закрыли рейд

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение в среду утром

08:15 22.11.2023 (обновлено: 08:16 22.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе в среду утром приостановил движение. Об этом сообщает департамент транспорта города.

"Движение морского пассажирского транспорта остановлено. На площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", – говорится в сообщении.

Ранее была размещена информация о приостановке утром в среду движения катеров на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка".
Движение пассажирских катеров и парома было приостановлено в Севастополе из-за плохих погодных условий и в понедельник.
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Морской транспортСевастопольНовости КрымаКрымПаромы и катера в Севастополе
 
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