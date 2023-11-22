https://crimea.ria.ru/20231122/passazhirskie-katera-v-sevastopole-priostanovili-dvizhenie-1132955557.html

Пассажирские катера в Севастополе приостановили движение

Пассажирские катера в Севастополе приостановили движение - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Пассажирские катера в Севастополе приостановили движение

Движение части пассажирских катеров в Севастополе в среду утром временно приостановлено. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T07:30

2023-11-22T07:30

2023-11-22T07:30

севастополь

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

логистика

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общество

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Движение части пассажирских катеров в Севастополе в среду утром временно приостановлено. Об этом сообщает департамент транспорта города.На линии "Графская пристань - Северная", по информации ведомства, работает один катер.Для работы на компенсационном маршруте на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав.В то же время на линии начинает работу паром "Адмирал Истомин", он отправится по мере загрузки.Движение пассажирских катеров на линии "Артиллерийская бухта - Радиогорка", а также парома было приостановлено в Севастополе утром в понедельник из-за неблагоприятных погодных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди не отступают: прогноз погоды в Крыму на средуДвижение пассажирских катеров в Севастополе возобновленоЧто происходит на Крымском мосту после возобновления движения

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, логистика, новости крыма, общество, транспорт