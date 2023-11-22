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Пассажирские катера в Севастополе приостановили движение
Пассажирские катера в Севастополе приостановили движение - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Пассажирские катера в Севастополе приостановили движение
Движение части пассажирских катеров в Севастополе в среду утром временно приостановлено. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T07:30
2023-11-22T07:30
2023-11-22T07:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Движение части пассажирских катеров в Севастополе в среду утром временно приостановлено. Об этом сообщает департамент транспорта города.На линии "Графская пристань - Северная", по информации ведомства, работает один катер.Для работы на компенсационном маршруте на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав.В то же время на линии начинает работу паром "Адмирал Истомин", он отправится по мере загрузки.Движение пассажирских катеров на линии "Артиллерийская бухта - Радиогорка", а также парома было приостановлено в Севастополе утром в понедельник из-за неблагоприятных погодных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди не отступают: прогноз погоды в Крыму на средуДвижение пассажирских катеров в Севастополе возобновленоЧто происходит на Крымском мосту после возобновления движения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, логистика, новости крыма, общество, транспорт
Пассажирские катера в Севастополе приостановили движение
В Севастополе катера на линии Артиллерийская бухта - Радиогорка в среду утром не ходят