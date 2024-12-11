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Временные ограничения введены в аэропорту Сочи
Временные ограничения введены в аэропорту Сочи - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Временные ограничения введены в аэропорту Сочи
Для обеспечения безопасности ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T21:31
2024-12-11T21:31
2024-12-11T21:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Для обеспечения безопасности ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Росавиации.По информации Росавиации, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.Для обеспечения безопасности принимают все необходимые меры экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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сочи, новости, росавиация, безопасность, аэропорт, самолет, краснодарский край
Временные ограничения введены в аэропорту Сочи
В аэропорту Сочи введены временные ограничения на работу
21:31 11.12.2024 (обновлено: 21:35 11.12.2024)