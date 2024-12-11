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Временные ограничения введены в аэропорту Сочи - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Временные ограничения введены в аэропорту Сочи
Временные ограничения введены в аэропорту Сочи - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Временные ограничения введены в аэропорту Сочи
Для обеспечения безопасности ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T21:31
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сочи
новости
росавиация
безопасность
аэропорт
самолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Для обеспечения безопасности ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Росавиации.По информации Росавиации, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.Для обеспечения безопасности принимают все необходимые меры экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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сочи, новости, росавиация, безопасность, аэропорт, самолет, краснодарский край
Временные ограничения введены в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на работу

21:31 11.12.2024 (обновлено: 21:35 11.12.2024)
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкБомбардировщик Су-24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Для обеспечения безопасности ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 19:32 МСК 11 декабря временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи", – сказано в сообщении.
По информации Росавиации, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Для обеспечения безопасности принимают все необходимые меры экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта.
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СочиНовостиРосавиацияБезопасностьАэропортСамолетКраснодарский край
 
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