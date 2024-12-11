https://crimea.ria.ru/20241211/vremennye-ogranicheniya-vvedeny-v-aeroportu-sochi-1142565103.html

Временные ограничения введены в аэропорту Сочи

Временные ограничения введены в аэропорту Сочи - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Временные ограничения введены в аэропорту Сочи

Для обеспечения безопасности ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 11.12.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Для обеспечения безопасности ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Росавиации.По информации Росавиации, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.Для обеспечения безопасности принимают все необходимые меры экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новости, росавиация, безопасность, аэропорт, самолет, краснодарский край