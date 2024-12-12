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Восемь беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
Восемь беспилотников ВСУ сбиты над Крымом - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Восемь беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым, а также Чечню и республику Северная Осетия-Алания. Об это сообщили в РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T07:46
2024-12-12T07:46
2024-12-12T07:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым, а также Чечню и республику Северная Осетия-Алания. Об это сообщили в Минобороны.По данным оборонного ведомства, в течение ночи над регионами России уничтожили и перехватили 16 БПЛА самолетного типа. Утром глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что украинский дрон сбит над казармами специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова в Грозном. В результате атаки ранены четыре бойца караула, повреждена крыша и окна здания.Накануне вечером украинский беспилотник был сбит системами ПВО над акваторией Черного моря. После этого началась атака на Севастополь. Российские военные отразили налет вражеских беспилотников на город-герой. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении и подавлении средствами РЭБ семи украинских дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО продолжает отражать атаку на Севастополь – сбиты еще 2 воздушные целиВСУ атаковали Таганрог ракетами – что известноВ Брянске после атаки ВСУ загорелся производственный объект
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РИА Новости Крым
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Восемь беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
Над Крымом уничтожили восемь беспилотников – Минобороны
07:46 12.12.2024 (обновлено: 07:57 12.12.2024)