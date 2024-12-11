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ПВО отразила атаку ВСУ над Черным морем
ПВО отразила атаку ВСУ над Черным морем - РИА Новости Крым, 11.12.2024
ПВО отразила атаку ВСУ над Черным морем
ВСУ попытались совершить атаку с помощью беспилотника над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T18:18
2024-12-11T18:18
2024-12-11T18:32
черное море
министерство обороны рф
новости
пво
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. ВСУ попытались совершить атаку с помощью беспилотника над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным военного ведомства, атака была пресечена в 17:40. Беспилотник был самолетного типа, уточнили в оборонном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – МинобороныТаганрог после атаки ВСУ - повреждена котельная, в домах нет теплаАтака продолжается: над Черным морем сбит еще один украинский беспилотник
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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черное море, министерство обороны рф, новости, пво, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
ПВО отразила атаку ВСУ над Черным морем
Над акваторией Черного моря ПВО сбила украинский беспилотник
18:18 11.12.2024 (обновлено: 18:32 11.12.2024)