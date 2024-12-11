https://crimea.ria.ru/20241211/pvo-otrazila-ataku-vsu-nad-chernym-morem-1142559653.html

ПВО отразила атаку ВСУ над Черным морем

ПВО отразила атаку ВСУ над Черным морем - РИА Новости Крым, 11.12.2024

ПВО отразила атаку ВСУ над Черным морем

ВСУ попытались совершить атаку с помощью беспилотника над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T18:18

2024-12-11T18:18

2024-12-11T18:32

черное море

министерство обороны рф

новости

пво

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. ВСУ попытались совершить атаку с помощью беспилотника над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным военного ведомства, атака была пресечена в 17:40. Беспилотник был самолетного типа, уточнили в оборонном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – МинобороныТаганрог после атаки ВСУ - повреждена котельная, в домах нет теплаАтака продолжается: над Черным морем сбит еще один украинский беспилотник

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, министерство обороны рф, новости, пво, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)