https://crimea.ria.ru/20250401/1190-ukrainskikh-boevikov-unichtozheno-v-zone-svo---minoborony-1145357599.html

1190 украинских боевиков уничтожены в зоне СВО - Минобороны

1190 украинских боевиков уничтожены в зоне СВО - Минобороны - РИА Новости Крым, 01.04.2025

1190 украинских боевиков уничтожены в зоне СВО - Минобороны

ВСУ потеряли еще 1190 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западные, на всех направлениях фронта. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T12:50

2025-04-01T12:50

2025-04-01T12:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. ВСУ потеряли еще 1190 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западные, на всех направлениях фронта. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Угроеды, Турья и Мирополье Сумской области. Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов.Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю, по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Двуречная, Загоруйковка и Кондрашовка Харьковской области. Потери ВСУ здесь составили 210 боевиков."Южная" группировка улучшила тактическое положение. Противник потерял 255 боевиков, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, три пикапа и артиллерийское орудие.Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 430 неонацистов, танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.Группировка войск "Восток" освободили населенный пункт Разлив в ДНР. Потери противника составили более 150 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии.Военнослужащие "Днепра" уничтожили до 75 боевиков, танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49 247 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 622 танка и других боевых бронированных машин, 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 152 орудия полевой артиллерии и минометов, 33 572 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ и ГУР УкраиныПотери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу боевиковАрмия России громит ВСУ в Сумской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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