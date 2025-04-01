https://crimea.ria.ru/20250401/rossiya-ne-slyshala-ot-trampa-signala-kievu-o-prekraschenii-voyny--mid-1145364002.html

Россия не слышала от Трампа сигнала Киеву о прекращении войны – МИД

Россия не слышала от Трампа сигнала Киеву о прекращении войны – МИД - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Россия не слышала от Трампа сигнала Киеву о прекращении войны – МИД

Москва пока не слышала от президента США Дональда Трампа сигналов в адрес киевского режима о прекращении конфликта, заявил замминистра иностранных дел России... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T15:01

2025-04-01T15:01

2025-04-01T15:01

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей рябков

дональд трамп

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Москва пока не слышала от президента США Дональда Трампа сигналов в адрес киевского режима о прекращении конфликта, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".По словам Рябкова, все, что есть на сегодня – это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами, а затем перейти к неким другим моделям и схемам.Однако в этих американских моделях и схемах, насколько можно судить, на сегодня "нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта".Рябков при этом заверил, что Москва воспринимает предлагаемые американцами модели и решения "весьма серьезно", но "не может все это принимать как есть"."У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде", - добавил замглавы российского дипведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделка по Украине: новые заявления ТрампаТрамп пригрозил России новыми санкциямиРоссия и США продолжают диалог по украинскому урегулированию – Кремль

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, дональд трамп, сша, россия, украина, новости, новости сво