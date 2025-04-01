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Россия не слышала от Трампа сигнала Киеву о прекращении войны – МИД - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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Россия не слышала от Трампа сигнала Киеву о прекращении войны – МИД
Россия не слышала от Трампа сигнала Киеву о прекращении войны – МИД - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Россия не слышала от Трампа сигнала Киеву о прекращении войны – МИД
Москва пока не слышала от президента США Дональда Трампа сигналов в адрес киевского режима о прекращении конфликта, заявил замминистра иностранных дел России... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T15:01
2025-04-01T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Москва пока не слышала от президента США Дональда Трампа сигналов в адрес киевского режима о прекращении конфликта, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".По словам Рябкова, все, что есть на сегодня – это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами, а затем перейти к неким другим моделям и схемам.Однако в этих американских моделях и схемах, насколько можно судить, на сегодня "нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта".Рябков при этом заверил, что Москва воспринимает предлагаемые американцами модели и решения "весьма серьезно", но "не может все это принимать как есть"."У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде", - добавил замглавы российского дипведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделка по Украине: новые заявления ТрампаТрамп пригрозил России новыми санкциямиРоссия и США продолжают диалог по украинскому урегулированию – Кремль
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, дональд трамп, сша, россия, украина, новости, новости сво
Россия не слышала от Трампа сигнала Киеву о прекращении войны – МИД

Будущие модели США по Украине не устраняют первопричин конфликта – замглавы МИД Рябков

15:01 01.04.2025
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Москва пока не слышала от президента США Дональда Трампа сигналов в адрес киевского режима о прекращении конфликта, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
"Мы не слышали от Трампа сигнала в Киев о прекращении войны", - сказал он.
По словам Рябкова, все, что есть на сегодня – это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами, а затем перейти к неким другим моделям и схемам.
Однако в этих американских моделях и схемах, насколько можно судить, на сегодня "нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта".
"Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать", - подчеркнул замминистра.
Рябков при этом заверил, что Москва воспринимает предлагаемые американцами модели и решения "весьма серьезно", но "не может все это принимать как есть".
"У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде", - добавил замглавы российского дипведомства.
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