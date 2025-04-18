https://crimea.ria.ru/20250418/v-sevastopole-na-paskhu-katera-budut-rabotat-vsyu-noch-1145795642.html

В Севастополе на Пасху катера будут работать всю ночь

В Севастополе на Пасху катера будут работать всю ночь - РИА Новости Крым, 18.04.2025

В Севастополе на Пасху катера будут работать всю ночь

В Севастополе в пасхальную ночь запустят морское сообщение на Северную и дополнительные троллейбусные маршруты. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T21:21

2025-04-18T21:21

2025-04-18T21:21

севастополь

михаил развожаев

транспорт

морской транспорт

общественный транспорт

городская среда

пасха

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в пасхальную ночь запустят морское сообщение на Северную и дополнительные троллейбусные маршруты. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Всего, по данным Развожаева, в праздничную ночь в Севастополе будут работать 13 автобусных и троллейбусных маршрутов. Также для удобного подъезда к Владимирскому собору в Херсонесе и музейно-храмовому комплексу "Новый Херсонес" от площади 50-летия СССР будет курсировать бесплатный автобус.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крестный ход и концерт-караоке – как отметят Пасху в Новом ХерсонесеВ Крыму встретят Благодатный огоньКак выбрать правильный кулич и яйца к Пасхе

https://crimea.ria.ru/20250416/pogoda-v-krymu-na-paskhu---prognoz-1145719540.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, пасха, логистика, новости севастополя