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В Севастополе на Пасху катера будут работать всю ночь - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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В Севастополе на Пасху катера будут работать всю ночь
В Севастополе на Пасху катера будут работать всю ночь - РИА Новости Крым, 18.04.2025
В Севастополе на Пасху катера будут работать всю ночь
В Севастополе в пасхальную ночь запустят морское сообщение на Северную и дополнительные троллейбусные маршруты. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T21:21
2025-04-18T21:21
севастополь
михаил развожаев
транспорт
морской транспорт
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городская среда
пасха
логистика
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в пасхальную ночь запустят морское сообщение на Северную и дополнительные троллейбусные маршруты. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Всего, по данным Развожаева, в праздничную ночь в Севастополе будут работать 13 автобусных и троллейбусных маршрутов. Также для удобного подъезда к Владимирскому собору в Херсонесе и музейно-храмовому комплексу "Новый Херсонес" от площади 50-летия СССР будет курсировать бесплатный автобус.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крестный ход и концерт-караоке – как отметят Пасху в Новом ХерсонесеВ Крыму встретят Благодатный огоньКак выбрать правильный кулич и яйца к Пасхе
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, пасха, логистика, новости севастополя
В Севастополе на Пасху катера будут работать всю ночь

В Севастополе в Пасхальную ночь запустят катера и дополнительные маршруты - Развожаев

21:21 18.04.2025
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в пасхальную ночь запустят морское сообщение на Северную и дополнительные троллейбусные маршруты. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Катер, связывающий Графскую пристань с Северной стороной, будет работать всю ночь. Также в дополнение к уже утвержденному перечню троллейбусных маршрутов добавили еще два: № 7А "Дергачи — центр" и № 10К "Казачья бухта — центр", - проинформировал он.

Всего, по данным Развожаева, в праздничную ночь в Севастополе будут работать 13 автобусных и троллейбусных маршрутов. Также для удобного подъезда к Владимирскому собору в Херсонесе и музейно-храмовому комплексу "Новый Херсонес" от площади 50-летия СССР будет курсировать бесплатный автобус.
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