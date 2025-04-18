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США могут прекратить военную поддержку Украине - Трамп

США могут прекратить военную поддержку Украине - Трамп - РИА Новости Крым, 18.04.2025

США могут прекратить военную поддержку Украине - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его страна может прекратить военную помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T20:15

2025-04-18T20:15

2025-04-18T20:34

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его страна может прекратить военную помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости."Я не хочу этого говорить, поскольку верю, что нам удастся добиться (разрешения конфликта - ред.)", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, намерен ли он прекратить оказание помощи военного характера Киеву, если США выйдут из мирных переговоров.Также он высказался о том, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в течение трех лет поставлял деньги и оружие Киеву, но теперь настало время сместить фокус внимания на другие вопросы.Рубио подчеркнул, что искать решение по украинскому вопросу невозможно вечно. США готовы помочь Украине и России, если они серьезно настроены на мир, в противном случае Вашингтон "займется чем-то еще". Поэтому он поставил жесткие рамки: в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь урегулирования в скором времени.Политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров ранее высказал мнение, что президент США Дональд Трамп рискует потерять существенную долю поддержки американцев и в целом в свою значимость, если не предпримет никаких конкретных шагов для урегулирования украинского конфликта после окончания временного "перемирия" между Россией и Украиной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Шантаж лоббистов Киева": на что будут готовы США после встречи в ПарижеКакую роль сыграет Россия в торговой войне Китая и США - мнениеУиткофф обсуждал с Путиным "вопрос территорий" - WSJ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, украина, переговоры, политика, новости