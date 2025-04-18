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Туристы переориентируются на Крым – АТОР о заявлении Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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Туристы переориентируются на Крым – АТОР о заявлении Роспотребнадзора
Туристы переориентируются на Крым – АТОР о заявлении Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Туристы переориентируются на Крым – АТОР о заявлении Роспотребнадзора
Крым получит дополнительный туристический поток после сообщения Роспотребнадзора о безопасности пляжей полуострова и ситуации на соседних курортах... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T18:10
2025-04-18T18:10
крым
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туризм
анапа
краснодарский край
ассоциация туроператоров россии (атор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Крым получит дополнительный туристический поток после сообщения Роспотребнадзора о безопасности пляжей полуострова и ситуации на соседних курортах Краснодарского края. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин.Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в пятницу, что пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и готовы принимать на отдых туристов в курортом сезоне-2025. При этом побережье Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха. Туроператоры полагают, что после этого заявления планы россиян на отдых скорректируются. При этом эксперт подчеркивает, что спрос на Крым начал расти еще до ситуации в Анапе. По мнению Ромашкина, грядущий курортный сезон в Крыму ожидается лучше прошлогоднего на десятки процентов, при этом конкретные цифры можно будет назвать не ранее начала июня.Туристический сезон в Крыму и Севастополе откроют в обычном режиме, заявлял ранее зампред правительства России Виталий Савельев. По его словам, в пробах воздуха отклонений от нормативов не выявлено. Такая же благоприятная ситуация и с анализом рыб и других водных биоресурсов.В целом в регионе в этом году ожидают рост турпотока на основании данных о раннем бронировании, по которым их рост превысил 80%. В частности, эксперты связывают это с лояльной ценовой политикой отельеров региона – в целом цены на отдых на полуострове ниже на 20% аналогичных предложений курортов Кубани.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры"Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии от крушения танкеров и предъявил требования к компаниям-владельцам, общая сумма составила почти 85 миллиардов рублей. Наиболее сильно пострадали курорты Краснодарского края. В этой связи представителям рекреационного бизнеса на Кубани дадут отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, сообщили в правительстве России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали утилизацию мазута после ЧС в Черном мореПосле шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазутаВладельцы "Волгонефти" создадут фонды для возмещения ущерба на миллиард
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крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, туризм, анапа, краснодарский край, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туристы переориентируются на Крым – АТОР о заявлении Роспотребнадзора

Крым получит рост турпотока после сообщения Роспотребнадзора о чистых пляжах - АТОР

18:10 18.04.2025
 
© Фото: пресс-служба Минкурортов Крыма Пляж в поселке Новофедоровка Сакского района
 Пляж в поселке Новофедоровка Сакского района
© Фото: пресс-служба Минкурортов Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Крым получит дополнительный туристический поток после сообщения Роспотребнадзора о безопасности пляжей полуострова и ситуации на соседних курортах Краснодарского края. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в пятницу, что пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и готовы принимать на отдых туристов в курортом сезоне-2025. При этом побережье Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха. Туроператоры полагают, что после этого заявления планы россиян на отдых скорректируются.

"Конечно, такое заявление переориентирует какую-то часть туриста. Впрочем, туристы и без этого заявления уже переориентируются в последние три месяца с анапских пляжей на крымские. В районе Феодосии, Судака есть песчаные пляжи, западный берег Крыма также ассоциируется с песчаным побережьем. Поэтому – да, Крым получит какую-то часть анапских туристов", - убежден Ромашкин.

При этом эксперт подчеркивает, что спрос на Крым начал расти еще до ситуации в Анапе.

"Спрос на Крым увеличивается сам по себе. Туристам нравится этот регион, нравится отдыхать в Крыму. И это не "переселенцы" из Анапы, а именно аудитория полуострова", - констатирует он.

По мнению Ромашкина, грядущий курортный сезон в Крыму ожидается лучше прошлогоднего на десятки процентов, при этом конкретные цифры можно будет назвать не ранее начала июня.
Туристический сезон в Крыму и Севастополе откроют в обычном режиме, заявлял ранее зампред правительства России Виталий Савельев. По его словам, в пробах воздуха отклонений от нормативов не выявлено. Такая же благоприятная ситуация и с анализом рыб и других водных биоресурсов.
В целом в регионе в этом году ожидают рост турпотока на основании данных о раннем бронировании, по которым их рост превысил 80%. В частности, эксперты связывают это с лояльной ценовой политикой отельеров региона – в целом цены на отдых на полуострове ниже на 20% аналогичных предложений курортов Кубани.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры"Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии от крушения танкеров и предъявил требования к компаниям-владельцам, общая сумма составила почти 85 миллиардов рублей. Наиболее сильно пострадали курорты Краснодарского края. В этой связи представителям рекреационного бизнеса на Кубани дадут отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, сообщили в правительстве России.
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