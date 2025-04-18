Туристы переориентируются на Крым – АТОР о заявлении Роспотребнадзора
Крым получит рост турпотока после сообщения Роспотребнадзора о чистых пляжах - АТОР
© Фото: пресс-служба Минкурортов Крыма Пляж в поселке Новофедоровка Сакского района
© Фото: пресс-служба Минкурортов Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Крым получит дополнительный туристический поток после сообщения Роспотребнадзора о безопасности пляжей полуострова и ситуации на соседних курортах Краснодарского края. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в пятницу, что пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и готовы принимать на отдых туристов в курортом сезоне-2025. При этом побережье Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха. Туроператоры полагают, что после этого заявления планы россиян на отдых скорректируются.
"Конечно, такое заявление переориентирует какую-то часть туриста. Впрочем, туристы и без этого заявления уже переориентируются в последние три месяца с анапских пляжей на крымские. В районе Феодосии, Судака есть песчаные пляжи, западный берег Крыма также ассоциируется с песчаным побережьем. Поэтому – да, Крым получит какую-то часть анапских туристов", - убежден Ромашкин.
При этом эксперт подчеркивает, что спрос на Крым начал расти еще до ситуации в Анапе.
"Спрос на Крым увеличивается сам по себе. Туристам нравится этот регион, нравится отдыхать в Крыму. И это не "переселенцы" из Анапы, а именно аудитория полуострова", - констатирует он.
По мнению Ромашкина, грядущий курортный сезон в Крыму ожидается лучше прошлогоднего на десятки процентов, при этом конкретные цифры можно будет назвать не ранее начала июня.
Туристический сезон в Крыму и Севастополе откроют в обычном режиме, заявлял ранее зампред правительства России Виталий Савельев. По его словам, в пробах воздуха отклонений от нормативов не выявлено. Такая же благоприятная ситуация и с анализом рыб и других водных биоресурсов.
В целом в регионе в этом году ожидают рост турпотока на основании данных о раннем бронировании, по которым их рост превысил 80%. В частности, эксперты связывают это с лояльной ценовой политикой отельеров региона – в целом цены на отдых на полуострове ниже на 20% аналогичных предложений курортов Кубани.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры"Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии от крушения танкеров и предъявил требования к компаниям-владельцам, общая сумма составила почти 85 миллиардов рублей. Наиболее сильно пострадали курорты Краснодарского края. В этой связи представителям рекреационного бизнеса на Кубани дадут отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, сообщили в правительстве России.
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