ВСУ четырежды за сутки атаковали объекты энергетики РФ
Минобороны: ВСУ за сутки совершили четыре атаки на объекты российской энергетики
15:45 18.04.2025 (обновлено: 16:46 18.04.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки совершили четыре атаки на объекты российской энергетики в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики", - констатировали в оборонном ведомстве России.
По данным министерства, 17 апреля в 01.37 из-за обстрела ВСУ произошел обрыв провода и последующее отключение высоковольтной линии филиала "Россети Центр" в Белгородской области. Без электроснабжения осталась более 1,5 тысяч бытовых абонентов в Ракитянском районе.
В Курской области из-з атаки украинских дронов ночью 17 апреля произошло отключение высоковольтной линии "Сеймская – Клюква № 2", в Брянской – при дневном ударе 17 числа выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция филиала "Россети Центр" – "Брянскэнерго", в Воронежской – при атаке утром 18 апреля поврежден распределительный надземный газопровод компании "Газпром газораспределение Воронеж".
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
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