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ВСУ четырежды за сутки атаковали объекты энергетики РФ - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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ВСУ четырежды за сутки атаковали объекты энергетики РФ
ВСУ четырежды за сутки атаковали объекты энергетики РФ - РИА Новости Крым, 18.04.2025
ВСУ четырежды за сутки атаковали объекты энергетики РФ
ВСУ за сутки совершили четыре атаки на объекты российской энергетики в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях. Об этом сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T15:45
2025-04-18T16:46
новости сво
министерство обороны рф
мораторий на удары по энергосистеме
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россия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки совершили четыре атаки на объекты российской энергетики в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.По данным министерства, 17 апреля в 01.37 из-за обстрела ВСУ произошел обрыв провода и последующее отключение высоковольтной линии филиала "Россети Центр" в Белгородской области. Без электроснабжения осталась более 1,5 тысяч бытовых абонентов в Ракитянском районе.В Курской области из-з атаки украинских дронов ночью 17 апреля произошло отключение высоковольтной линии "Сеймская – Клюква № 2", в Брянской – при дневном ударе 17 числа выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция филиала "Россети Центр" – "Брянскэнерго", в Воронежской – при атаке утром 18 апреля поврежден распределительный надземный газопровод компании "Газпром газораспределение Воронеж".Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары по энергообъектам России: ВСУ атаковали четыре регионаПесков рассказал о действии моратория на удары по энергообъектам15 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
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новости сво, министерство обороны рф, мораторий на удары по энергосистеме, украина, россия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ четырежды за сутки атаковали объекты энергетики РФ

Минобороны: ВСУ за сутки совершили четыре атаки на объекты российской энергетики

15:45 18.04.2025 (обновлено: 16:46 18.04.2025)
 
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ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки совершили четыре атаки на объекты российской энергетики в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики", - констатировали в оборонном ведомстве России.
По данным министерства, 17 апреля в 01.37 из-за обстрела ВСУ произошел обрыв провода и последующее отключение высоковольтной линии филиала "Россети Центр" в Белгородской области. Без электроснабжения осталась более 1,5 тысяч бытовых абонентов в Ракитянском районе.
В Курской области из-з атаки украинских дронов ночью 17 апреля произошло отключение высоковольтной линии "Сеймская – Клюква № 2", в Брянской – при дневном ударе 17 числа выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция филиала "Россети Центр" – "Брянскэнерго", в Воронежской – при атаке утром 18 апреля поврежден распределительный надземный газопровод компании "Газпром газораспределение Воронеж".
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
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