https://crimea.ria.ru/20250418/vsu-chetyrezhdy-za-sutki-atakovali-obekty-energetiki-rf-1145798342.html

ВСУ четырежды за сутки атаковали объекты энергетики РФ

ВСУ четырежды за сутки атаковали объекты энергетики РФ - РИА Новости Крым, 18.04.2025

ВСУ четырежды за сутки атаковали объекты энергетики РФ

ВСУ за сутки совершили четыре атаки на объекты российской энергетики в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях. Об этом сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T15:45

2025-04-18T15:45

2025-04-18T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки совершили четыре атаки на объекты российской энергетики в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.По данным министерства, 17 апреля в 01.37 из-за обстрела ВСУ произошел обрыв провода и последующее отключение высоковольтной линии филиала "Россети Центр" в Белгородской области. Без электроснабжения осталась более 1,5 тысяч бытовых абонентов в Ракитянском районе.В Курской области из-з атаки украинских дронов ночью 17 апреля произошло отключение высоковольтной линии "Сеймская – Клюква № 2", в Брянской – при дневном ударе 17 числа выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция филиала "Россети Центр" – "Брянскэнерго", в Воронежской – при атаке утром 18 апреля поврежден распределительный надземный газопровод компании "Газпром газораспределение Воронеж".Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары по энергообъектам России: ВСУ атаковали четыре регионаПесков рассказал о действии моратория на удары по энергообъектам15 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, мораторий на удары по энергосистеме, украина, россия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)