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Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной с 22 апреля - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной с 22 апреля
Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной с 22 апреля - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной с 22 апреля
Трасса А-289 (Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь) с 22 апреля 2025 года станет платной и перейдет в... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T18:31
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автодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Трасса А-289 (Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь) с 22 апреля 2025 года станет платной и перейдет в управление ГК "Автодор", сообщила пресс-служба госкомпании.В декабре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе церемонии открытия трассы сообщил, что она позволит водителям доезжать от Краснодара до Крымского моста в 3 раза быстрее - за два часа вместо шести.Трасса оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток". Стоимость проезда по разным участкам для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей."Альтернативными маршрутами от Краснодара в сторону Крымского полуострова, Анапы, порта Новороссийск и в обратном направлении являются федеральная трасса А-146 "Краснодар – Верхнебаканский", а также автомобильная дорога, проходящая через ст. Новомышастовскую и Темрюк", - уточнили в "Автодоре".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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автодор, росавтодор, кубань, краснодар, краснодарский край, новости, транспорт, крым, новости крыма
Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной с 22 апреля

Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной с 22 апреля - "Автодор"

18:31 18.04.2025 (обновлено: 18:32 18.04.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Трасса А-289 (Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь) с 22 апреля 2025 года станет платной и перейдет в управление ГК "Автодор", сообщила пресс-служба госкомпании.
В декабре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе церемонии открытия трассы сообщил, что она позволит водителям доезжать от Краснодара до Крымского моста в 3 раза быстрее - за два часа вместо шести.
"Трасса А-289 с 22 апреля в доверительном управлении госкомпании "Автодор". … С декабря 2024 года дорога эксплуатировалась в бесплатном режиме и обустраивалась для оказания пользователям инфраструктурной услуги. С 22 апреля 2025 года дорога начнет эксплуатироваться в платном режиме", - говорится в сообщении.
Трасса оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток". Стоимость проезда по разным участкам для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей.
"Альтернативными маршрутами от Краснодара в сторону Крымского полуострова, Анапы, порта Новороссийск и в обратном направлении являются федеральная трасса А-146 "Краснодар – Верхнебаканский", а также автомобильная дорога, проходящая через ст. Новомышастовскую и Темрюк", - уточнили в "Автодоре".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
АвтодорРосавтодорКубаньКраснодарКраснодарский крайНовостиТранспортКрымНовости Крыма
 
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