https://crimea.ria.ru/20250418/trassa-a-289-ot-krasnodara-k-krymskomu-mostu-stanet-platnoy-s-22-aprelya-1145804491.html

Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной с 22 апреля

Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной с 22 апреля - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной с 22 апреля

Трасса А-289 (Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь) с 22 апреля 2025 года станет платной и перейдет в... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T18:31

2025-04-18T18:31

2025-04-18T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Трасса А-289 (Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь) с 22 апреля 2025 года станет платной и перейдет в управление ГК "Автодор", сообщила пресс-служба госкомпании.В декабре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе церемонии открытия трассы сообщил, что она позволит водителям доезжать от Краснодара до Крымского моста в 3 раза быстрее - за два часа вместо шести.Трасса оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток". Стоимость проезда по разным участкам для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей."Альтернативными маршрутами от Краснодара в сторону Крымского полуострова, Анапы, порта Новороссийск и в обратном направлении являются федеральная трасса А-146 "Краснодар – Верхнебаканский", а также автомобильная дорога, проходящая через ст. Новомышастовскую и Темрюк", - уточнили в "Автодоре".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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