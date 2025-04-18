Shaman и Расторгуев попали под санкции Зеленского
Зеленский ввел санкции в отношении 20 российских артистов и спортсменов
15:27 18.04.2025 (обновлено: 15:28 18.04.2025)
© Официальная страница SHAMANa "ВКонтакте"Ярослав Дронов (SHAMAN)
© Официальная страница SHAMANa "ВКонтакте"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. В санкционный список попали Shaman, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум и другие медийные личности, пишет РИА Новости.
Согласно указу, санкции Киева применяются к российским исполнителям Ярославу Дронову (Shaman), Николаю Расторгуеву, Александру Розенбауму, Игорю Сукачеву (Гарик Сукачев), а также к актерам Евгению Миронову, Александру Панкратову-Черному, Никите Джигурде, Оскару Кучера, артисту цирка Юрию Куклачеву, танцорам Николаю Цискаридзе и Сергею Полунину.
Также в санкционном списке значатся актеры Виталий Гогунский, сыгравший роль Кузи в сериале "Универ" и фехтовальщица Софья Великая.
В январе Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, сенатора РФ от парламента Крыма Сергея Карякина, балетмейстера Вадима Писарева, народного артиста Украины и России Ильи Резника и других.
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