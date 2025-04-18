https://crimea.ria.ru/20250418/shaman-i-rastorguev-popali-pod-sanktsii-zelenskogo-1145796514.html

Shaman и Расторгуев попали под санкции Зеленского

Shaman и Расторгуев попали под санкции Зеленского - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Shaman и Расторгуев попали под санкции Зеленского

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. В санкционный список попали Shaman, Николай Расторгуев, Александр... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T15:27

2025-04-18T15:27

2025-04-18T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. В санкционный список попали Shaman, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум и другие медийные личности, пишет РИА Новости.Также в санкционном списке значатся актеры Виталий Гогунский, сыгравший роль Кузи в сериале "Универ" и фехтовальщица Софья Великая.В январе Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, сенатора РФ от парламента Крыма Сергея Карякина, балетмейстера Вадима Писарева, народного артиста Украины и России Ильи Резника и других.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина объявила Анну Семенович угрозой национальной безопасностиВ Госфилармонии Крыма высказались о санкциях против российских артистовВысокая оценка работы: сенатор от Крыма о санкциях Евросоюза против себя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, санкции, санкции против россии, россия, в мире, культура, искусство