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Shaman и Расторгуев попали под санкции Зеленского - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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Shaman и Расторгуев попали под санкции Зеленского
Shaman и Расторгуев попали под санкции Зеленского - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Shaman и Расторгуев попали под санкции Зеленского
Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. В санкционный список попали Shaman, Николай Расторгуев, Александр... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T15:27
2025-04-18T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. В санкционный список попали Shaman, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум и другие медийные личности, пишет РИА Новости.Также в санкционном списке значатся актеры Виталий Гогунский, сыгравший роль Кузи в сериале "Универ" и фехтовальщица Софья Великая.В январе Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, сенатора РФ от парламента Крыма Сергея Карякина, балетмейстера Вадима Писарева, народного артиста Украины и России Ильи Резника и других.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина объявила Анну Семенович угрозой национальной безопасностиВ Госфилармонии Крыма высказались о санкциях против российских артистовВысокая оценка работы: сенатор от Крыма о санкциях Евросоюза против себя
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РИА Новости Крым
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украина, санкции, санкции против россии, россия, в мире, культура, искусство
Shaman и Расторгуев попали под санкции Зеленского

Зеленский ввел санкции в отношении 20 российских артистов и спортсменов

15:27 18.04.2025 (обновлено: 15:28 18.04.2025)
 
© Официальная страница SHAMANa "ВКонтакте"Ярослав Дронов (SHAMAN)
Ярослав Дронов (SHAMAN)
© Официальная страница SHAMANa "ВКонтакте"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. В санкционный список попали Shaman, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум и другие медийные личности, пишет РИА Новости.
Согласно указу, санкции Киева применяются к российским исполнителям Ярославу Дронову (Shaman), Николаю Расторгуеву, Александру Розенбауму, Игорю Сукачеву (Гарик Сукачев), а также к актерам Евгению Миронову, Александру Панкратову-Черному, Никите Джигурде, Оскару Кучера, артисту цирка Юрию Куклачеву, танцорам Николаю Цискаридзе и Сергею Полунину.
Также в санкционном списке значатся актеры Виталий Гогунский, сыгравший роль Кузи в сериале "Универ" и фехтовальщица Софья Великая.
В январе Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, сенатора РФ от парламента Крыма Сергея Карякина, балетмейстера Вадима Писарева, народного артиста Украины и России Ильи Резника и других.
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