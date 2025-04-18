https://crimea.ria.ru/20250418/kakaya-pogoda-zhdet-krymchan-na-paskhu--prognoz-ot-fobos-1145807701.html
Какая погода ждет крымчан на Пасху – прогноз от ФОБОС
Какая погода ждет крымчан на Пасху – прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Какая погода ждет крымчан на Пасху – прогноз от ФОБОС
Пасха в этом году будет солнечной и теплой. Такой оптимистичный прогноз погоды в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист центра погоды ФОБОС... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T19:46
2025-04-18T19:46
2025-04-18T19:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Пасха в этом году будет солнечной и теплой. Такой оптимистичный прогноз погоды в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Температура воздуха на выходных днем от 19 до 25 градусов выше нуля.В воскресенье эксперт прогнозирует незначительное снижение температуры – на небе станет больше облаков, добавил эксперт."Несмотря на большое количество апрельских осадков, думаю, такой теплый прогноз будет переламывать холодную негативную тенденцию и обеспечит крымчан на ближайшую перспективу высоким температурным фоном, более схожим с майскими показателями", – поделился своим оптимистичным прогнозом ведущий специалист ФОБОС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие куличи не надо покупать – совет священникаМагнитная буря обрушилась на ЗемлюВ Симферополе отключат отопление
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РИА Новости Крым
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Какая погода ждет крымчан на Пасху – прогноз от ФОБОС
Пасхальные выходные в Крыму ожидаются теплыми и безоблачными - ФОБОС