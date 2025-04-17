https://crimea.ria.ru/20250417/kakie-kulichi-ne-nado-pokupat--sovet-svyaschennika-1145734166.html

Какие куличи не надо покупать – совет священника

Какие куличи не надо покупать – совет священника - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Какие куличи не надо покупать – совет священника

Не стоит покупать куличи, завернутые в пакеты с изображением святынь или религиозных символов, чтобы после не выкидывать их на помойку. Об этом на... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T08:12

2025-04-17T08:12

2025-04-17T08:12

рпц (русская православная церковь)

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Не стоит покупать куличи, завернутые в пакеты с изображением святынь или религиозных символов, чтобы после не выкидывать их на помойку. Об этом на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" напомнил врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.По словам священнослужителя, то, как люди относятся к изображениям святых и креста, пусть даже на пакетах, лежит на их совести. При этом, если люди перестанут приобретать такие пакеты, торговля отреагирует очень быстро, и перестанет предлагать такие товары потребителям, считает он.Ранее в Крыму на одном из хлебокомбинатов провели обряд освящения куличей в преддверии празднования Пасхи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму цены на куриные яйца изменились перед ПасхойПогода в Крыму на Пасху – прогнозСколько стоит испечь пасхальный кулич в Крыму – инфографика

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рпц (русская православная церковь), пасха, новости, религия, православие, общество