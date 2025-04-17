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Какие куличи не надо покупать – совет священника - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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Какие куличи не надо покупать – совет священника
Какие куличи не надо покупать – совет священника - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Какие куличи не надо покупать – совет священника
Не стоит покупать куличи, завернутые в пакеты с изображением святынь или религиозных символов, чтобы после не выкидывать их на помойку. Об этом на... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T08:12
2025-04-17T08:12
рпц (русская православная церковь)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Не стоит покупать куличи, завернутые в пакеты с изображением святынь или религиозных символов, чтобы после не выкидывать их на помойку. Об этом на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" напомнил врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.По словам священнослужителя, то, как люди относятся к изображениям святых и креста, пусть даже на пакетах, лежит на их совести. При этом, если люди перестанут приобретать такие пакеты, торговля отреагирует очень быстро, и перестанет предлагать такие товары потребителям, считает он.Ранее в Крыму на одном из хлебокомбинатов провели обряд освящения куличей в преддверии празднования Пасхи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму цены на куриные яйца изменились перед ПасхойПогода в Крыму на Пасху – прогнозСколько стоит испечь пасхальный кулич в Крыму – инфографика
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РИА Новости Крым
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рпц (русская православная церковь), пасха, новости, религия, православие, общество
Какие куличи не надо покупать – совет священника

Священник призвал не покупать куличи в пакетах с религиозными символами

08:12 17.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсвящение пасхальных куличей в Великую субботу
Освящение пасхальных куличей в Великую субботу - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Не стоит покупать куличи, завернутые в пакеты с изображением святынь или религиозных символов, чтобы после не выкидывать их на помойку. Об этом на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" напомнил врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.

"Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с "Явлением Христа народу", с Матроной Московской и другими святыми. Чтобы потом не выбрасывать в помойку пакеты с изображением религиозных святых и символов", - сказал протоиерей.

По словам священнослужителя, то, как люди относятся к изображениям святых и креста, пусть даже на пакетах, лежит на их совести. При этом, если люди перестанут приобретать такие пакеты, торговля отреагирует очень быстро, и перестанет предлагать такие товары потребителям, считает он.
Ранее в Крыму на одном из хлебокомбинатов провели обряд освящения куличей в преддверии празднования Пасхи.
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