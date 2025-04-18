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В мае на выставке в Херсонесе представят сенсационные находки - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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В мае на выставке в Херсонесе представят сенсационные находки
В мае на выставке в Херсонесе представят сенсационные находки - РИА Новости Крым, 18.04.2025
В мае на выставке в Херсонесе представят сенсационные находки
На ежегодной выставке "Херсонес в годы Великой Отечественной войны" впервые будут представлены сенсационные находки, сделанные в ходе недавних раскопок на... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T20:41
2025-04-18T20:41
крым
херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
история
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. На ежегодной выставке "Херсонес в годы Великой Отечественной войны" впервые будут представлены сенсационные находки, сделанные в ходе недавних раскопок на городище. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заведующая научно-архивным отделом Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Прохорова, уточнив, что открытие экспозиции запланировано на 6 мая."Раскопки прошлого года подарили нам сенсационную находку – предметы, которые были использованы немецкими оккупантами в качестве строительного материала и были обнаружены на городище", - рассказала Прохорова в ходе видеоморста Москва — Санкт-Петербург — Симферополь — Екатеринбург на тему: "Как спасали шедевры. История сохранения музейных коллекций в годы Великой Отечественной войны".Сенсационные находки были сделаны возле одного из зданий античной истории, оккупанты устроили из музейных экспонатов заградительную стенку, которую и обнаружили археологи.По словам Прохоровой, новость о сенсационной находке потрясла историков и археологов, "привела в состояние дрожи"."Когда археологи стали доставать из этой стенки-кладки вещи с фондовыми номерами, то появилось светлое ощущение, что история возвращает нам ту цену, которую пришлось заплатить нашим предшественникам, нашему культурному наследию. Более 200 предметов наконец-таки вернулись в фондовую коллекцию музея, они будут атрибутированы и проверены по учетной документации, которая сохранилась в музее. И часть из этих вещей мы хотим показать севастопольцам и гостям нашего города", - уточнила Прохорова.Ставшая уже традиционной ежегодная выставка "Херсонес в годы Великой Отечественной войны" в этом году откроется 6 мая. В выставочных залах Херсонесского музея она экспозиция пробудет до середины июля, сообщила Прохорова, выразив надежду, что никого из посетителей она не оставить равнодушным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В музее "Херсонес Таврический" оценили риски от новых санкций ЗеленскогоНи за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнениеВ Крыму исследуют древности с помощью ИИ – археологи
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости крыма, севастополь, новости севастополя
В мае на выставке в Херсонесе представят сенсационные находки

Сенсационные находки покажут на выставке в Херсонесе 6 мая

20:41 18.04.2025
 
© РИА Новости Крым Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический"
 Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. На ежегодной выставке "Херсонес в годы Великой Отечественной войны" впервые будут представлены сенсационные находки, сделанные в ходе недавних раскопок на городище. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заведующая научно-архивным отделом Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Прохорова, уточнив, что открытие экспозиции запланировано на 6 мая.
"Раскопки прошлого года подарили нам сенсационную находку – предметы, которые были использованы немецкими оккупантами в качестве строительного материала и были обнаружены на городище", - рассказала Прохорова в ходе видеоморста Москва — Санкт-Петербург — Симферополь — Екатеринбург на тему: "Как спасали шедевры. История сохранения музейных коллекций в годы Великой Отечественной войны".
Сенсационные находки были сделаны возле одного из зданий античной истории, оккупанты устроили из музейных экспонатов заградительную стенку, которую и обнаружили археологи.
По словам Прохоровой, новость о сенсационной находке потрясла историков и археологов, "привела в состояние дрожи".
"Когда археологи стали доставать из этой стенки-кладки вещи с фондовыми номерами, то появилось светлое ощущение, что история возвращает нам ту цену, которую пришлось заплатить нашим предшественникам, нашему культурному наследию. Более 200 предметов наконец-таки вернулись в фондовую коллекцию музея, они будут атрибутированы и проверены по учетной документации, которая сохранилась в музее. И часть из этих вещей мы хотим показать севастопольцам и гостям нашего города", - уточнила Прохорова.
Ставшая уже традиционной ежегодная выставка "Херсонес в годы Великой Отечественной войны" в этом году откроется 6 мая. В выставочных залах Херсонесского музея она экспозиция пробудет до середины июля, сообщила Прохорова, выразив надежду, что никого из посетителей она не оставить равнодушным.
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