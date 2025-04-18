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В мае на выставке в Херсонесе представят сенсационные находки

В мае на выставке в Херсонесе представят сенсационные находки - РИА Новости Крым, 18.04.2025

В мае на выставке в Херсонесе представят сенсационные находки

На ежегодной выставке "Херсонес в годы Великой Отечественной войны" впервые будут представлены сенсационные находки, сделанные в ходе недавних раскопок на... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T20:41

2025-04-18T20:41

2025-04-18T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. На ежегодной выставке "Херсонес в годы Великой Отечественной войны" впервые будут представлены сенсационные находки, сделанные в ходе недавних раскопок на городище. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заведующая научно-архивным отделом Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Прохорова, уточнив, что открытие экспозиции запланировано на 6 мая."Раскопки прошлого года подарили нам сенсационную находку – предметы, которые были использованы немецкими оккупантами в качестве строительного материала и были обнаружены на городище", - рассказала Прохорова в ходе видеоморста Москва — Санкт-Петербург — Симферополь — Екатеринбург на тему: "Как спасали шедевры. История сохранения музейных коллекций в годы Великой Отечественной войны".Сенсационные находки были сделаны возле одного из зданий античной истории, оккупанты устроили из музейных экспонатов заградительную стенку, которую и обнаружили археологи.По словам Прохоровой, новость о сенсационной находке потрясла историков и археологов, "привела в состояние дрожи"."Когда археологи стали доставать из этой стенки-кладки вещи с фондовыми номерами, то появилось светлое ощущение, что история возвращает нам ту цену, которую пришлось заплатить нашим предшественникам, нашему культурному наследию. Более 200 предметов наконец-таки вернулись в фондовую коллекцию музея, они будут атрибутированы и проверены по учетной документации, которая сохранилась в музее. И часть из этих вещей мы хотим показать севастопольцам и гостям нашего города", - уточнила Прохорова.Ставшая уже традиционной ежегодная выставка "Херсонес в годы Великой Отечественной войны" в этом году откроется 6 мая. В выставочных залах Херсонесского музея она экспозиция пробудет до середины июля, сообщила Прохорова, выразив надежду, что никого из посетителей она не оставить равнодушным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В музее "Херсонес Таврический" оценили риски от новых санкций ЗеленскогоНи за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнениеВ Крыму исследуют древности с помощью ИИ – археологи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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